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Pensioni, il taglio nascosto del Governo Meloni: fino a 884 euro in meno all'anno per chi va a riposo

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Pensioni, il taglio nascosto del Governo Meloni: fino a 884 euro in meno all'anno per chi va a riposo

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di Emiliano Gentili e Federico Giusti

Il Governo Meloni non è stato coerente con il proprio dettame elettorale: le accise sono rimaste invariate ma, soprattutto, è la materia previdenziale a non avere subito alcuna modifica, essendo stata innalzata l’età della pensione e ridotto l’importo dell’assegno previdenziale. Ora Meloni va oltre, stabilendo dei nuovi coefficienti di calcolo che ridurranno l’assegno previdenziale futuro.

In sostanza cosa fa il Governo? Va gradualmente erodendo il valore delle pensioni, applicando un progressivo aumento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo.

Il montante è il totale dei contributi versati da un lavoratore. A fine carriera viene diviso per un coefficiente che trasforma tale importo monetario nel valore lordo della futura pensione. I coefficienti, pertanto, sono una costante matematica che – da sola – può ridurre o aumentare il valore delle nostre pensioni. Sono aggiornati ogni due anni con apposito Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Istat. L’aggiornamento, dunque, non passa per il Parlamento e non è mai oggetto di discussione parlamentare.

COME SI CALCOLANO I COEFFICIENTI?

 Per il calcolo dei coefficienti si utilizza una formula matematica, contenuta nella relazione di accompagnamento alla L. 335/1995 (Riforma Dini). Questa contiene i dati forniti dall’Istat riguardanti «Probabilità di morte, probabilità di eliminazione del coniuge o partner superstite per morte o nuove nozze o nuova unione civile e probabilità di lasciare famiglia, per sesso e per età; Differenziale medio d’età tra i coniugi o uniti civilmente al decesso del partner per sesso ed età del dante causa».[1] L’aggiornamento dei coefficienti, dunque, si basa unicamente su dati proiettivi afferenti alla stima del numero di annualità di erogazione delle pensioni (comprese quelle di reversibilità). Potremmo dire, per semplificare, che si tratta di dati riguardanti l’andamento della speranza di vita di entrambi i coniugi. Non si tiene perciò conto del costante aumento del numero di anni lavorati in rapporto a quelli passati in pensione; anzi, il maggior montante contributivo accumulato rimanendo al lavoro più a lungo viene regolarmente inficiato dalla revisione dei coefficienti.

QUANTA PENSIONE ABBIAMO PERSO?

Il Governo Meloni non ha modificato la formula di calcolo, ma al pari dei governi precedenti continua a erodere il valore delle nuove pensioni senza dichiararlo in alcun modo. Il Centro Studi della Cub ha svolto un’analisi per quantificare quanto sono calate le pensioni da quando è in carica l’attuale Governo, che ha siglato due aggiornamenti dei coefficienti (2024 e 2026).

Il montante contributivo medio dei nuovi pensionati nei primi nove mesi del 2026 è stimabile in circa 300.000 €.[2] Vediamo a quale pensione corrispondano per un lavoratore che va a riposo a 67 anni, coi coefficienti del 2023, del 2025 e del 2027.

coefficienti 2023 (17,472) à 1.320,84 €, circa 1.124,50 € di pensione netta.

coefficienti 2025 (17,831) à 1.294,20 €, circa 1.071,59 € di pensione netta.

coefficienti 2027 (18,136) à 1.272,35 €, circa 1.056,63 € di pensione netta.

In quattro anni, dunque, il trattamento medio dei nuovi pensionati ha perso circa 68 € per l’aggiornamento dei coefficienti, che in un anno significano 884 € in meno. Per il 2027 il calo atteso è di 15 €, pari a 195 € annui.

Si fa cassa sui pensionati e le scelte operate dal Governo Meloni alla fine sono le stesse dei governi che l’hanno preceduta. Un motivo in più per scioperare e cacciarli via.

[1] Conferenza di Servizi – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Nota tecnica al Decreto Direttoriale del 16 Ottobre 2026, p. 3.

[2] Fonte: nostra elaborazione su dato della pensione lorda media 2026, in Inps: Osservatorio flussi di pensionamento: dati 2025 e primi nove mesi 2026, https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.10.osservatorio-flussi-di-pensionamento-dati-2025-e-primi-nove-mesi-2026.html.

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