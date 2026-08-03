Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Lavoro e Lotte sociali

Pensioni, la bomba a orologeria: perché tra 20 anni milioni di italiani saranno vecchi e poveri

917
Pensioni, la bomba a orologeria: perché tra 20 anni milioni di italiani saranno vecchi e poveri

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Oggi l’Italia può forse vantare presunti successi come il controllo della spesa pubblica e la riduzione del debito, ma la realtà è ben diversa: certi risultati sono il frutto di tagli e politiche antisociali. Nel tempo, le riforme del lavoro e della previdenza si sono dimostrate autentici disastri.

A oltre 30 anni dalla Riforma Dini, è tempo di tracciare un bilancio del sistema contributivo. Di fronte a una precarietà lavorativa dilagante, questo sistema è davvero socialmente sostenibile ed equo, o sta condannando una fetta crescente della popolazione a una vecchiaia in miseria?

Se l'obiettivo della riforma era contenere i costi previdenziali sul presupposto che ogni lavoratore si sarebbe pagato i propri contributi, come possiamo dormire sonni tranquilli in presenza di part-time involontari e profondi buchi contributivi? Come spesso accade in Italia, approvata una riforma si passa subito alla successiva, senza mai analizzare gli impatti e le ricadute reali delle norme precedenti.

Il confronto penalizzante con l'Europa

Il risultato è sotto gli occhi di tutti:

  • Età pensionabile teorica tra le più alte d'UE: 67 anni, che salgono verso i 68 con l'adeguamento all'aspettativa di vita.

  • Età di uscita effettiva ai vertici: 64,2 anni nel 2023, ben 8 mesi sopra la media UE (63,6 anni).

L'unico Paese allineato all'Italia per età di uscita reale è la Germania, che vanta tuttavia un welfare decisamente più ricco, assegni previdenziali più generosi e tutele contrattuali (come permessi e congedi retribuiti) nettamente migliori delle nostre.

                  ETÀ DI USCITA EFFETTIVA DAL LAVORO (2023)
                  
  Italia    ?????????????????????????????????????? 64.2 anni
  Media UE  ????????????????????????????????????   63.6 anni

Le colpe della politica e il nodo giovani

Non basta parlare di uscita teorica dal lavoro: occorre guardare all'uscita effettiva, presa atto dell'incapacità dei legislatori di valutare l'impatto distributivo delle varie controriforme. Si è scartato fin dall'inizio un principio guida tanto logico quanto socialmente avanzato: non siamo tutti uguali davanti alla pensione. Avere criteri differenziati in base alla gravità del lavoro e all'importo del futuro assegno dovrebbe essere la base per un'azione legislativa equa.

Esiste poi un problema strutturale mai affrontato dal mercato del lavoro: l'Italia non è un Paese per giovani, considerata l'entrata nel mondo dell'occupazione con anni di ritardo rispetto ai coetanei europei.

Se finora le pensioni italiane sono state relativamente generose, non è detto che lo saranno in futuro. Le crescenti disparità salariali si trasformeranno in vere e proprie disuguaglianze previdenziali. Il Governo ha accantonato l’idea di una pensione di garanzia per i lavoratori del contributivo puro, pur sapendo che molti di loro tra vent'anni saranno pensionati poveri, preferendo rinviare il problema a un'indefinita intesa con i sindacati.

Sperequazioni e soluzioni necessarie

Analizzando la spesa pensionistica emergono forti sperequazioni a favore dei redditi elevati:

  • 780.000 pensionati percepiscono oltre 4.000 euro al mese.

  • 400.000 pensionati superano i 5.000 euro al mese.

Oltre una certa soglia sarebbe doveroso stabilire un tetto redistributivo a favore dei redditi meno abbienti. La crescente sperequazione è stata spesso incoraggiata dalle direttive europee sul welfare: l'Italia, al netto delle imposte, spende meno di altri Paesi comunitari in protezione sociale e sostegno ai salari. Se si è poveri da lavoratori, lo si sarà ancora di più da pensionati.

Gli interventi previdenziali degli ultimi anni hanno ignorato due fattori decisivi:

  1. La precarizzazione strutturale del lavoro.

  2. La presenza di vuoti contributivi e la svalutazione dei contributi versati.

Queste "amnesie" hanno posticipato l'uscita dal lavoro per tutti (erga omnes) e allargato la forbice tra l'ultimo stipendio e il primo assegno pensionistico. Se un lavoratore con una busta paga di 1.600 euro percepisce una pensione pari al 60% dell'ultimo reddito, si ritrova di fatto alla soglia della povertà.

Per evitare il naufragio della tenuta sociale serve ciò che oggi viene rimosso dal dibattito pubblico: una riforma fiscale progressiva, una tassazione incisiva sui grandi capitali e interventi strutturali sul welfare. Non tutte le professioni possono usufruire della pensione alla stessa età: occorre intervenire subito con flessibilità e senza logiche punitive. Gli strumenti pratici esistono, ciò che manca è la volontà politica di attuarli.

Federico Giusti

Federico Giusti

Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999.

Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Lavoro e Lotte sociali

"I Vigili del Fuoco non sgomberano": la dura presa di posizione della USB dopo i fatti di Spin Time

"I Vigili del Fuoco non sgomberano": la dura presa di posizione della USB dopo i fatti di Spin Time

31 Luglio 2026 12:30
Istat, la verità sugli stipendi: perché le buste paga crescono ma siamo più poveri

Istat, la verità sugli stipendi: perché le buste paga crescono ma siamo più poveri

30 Luglio 2026 07:00
Stipendi PA, la riforma Meloni taglia gli accessori: ecco chi rischia di perdere soldi

Stipendi PA, la riforma Meloni taglia gli accessori: ecco chi rischia di perdere soldi

25 Luglio 2026 10:00
Crollo dei salari 1990-2026: tutti i dati del report UPB sulla crisi delle retribuzioni

Crollo dei salari 1990-2026: tutti i dati del report UPB sulla crisi delle retribuzioni

24 Luglio 2026 07:00
Rinnovi contrattuali e salari al ribasso: Perché la firma dei CCNL non convince più i lavoratori

Rinnovi contrattuali e salari al ribasso: Perché la firma dei CCNL non convince più i lavoratori

23 Luglio 2026 07:00
Dai contratti nazionali agli accordi in perdita: così il sindacato rischia l'auto-demolizione

Dai contratti nazionali agli accordi in perdita: così il sindacato rischia l'auto-demolizione

22 Luglio 2026 07:00
Legge 119/2026 e Funzioni Locali: la manovra sulla performance che minaccia l'autonomia della PA

Legge 119/2026 e Funzioni Locali: la manovra sulla performance che minaccia l'autonomia della PA

20 Luglio 2026 07:30
Riforma Zangrillo, la trappola della valutazione: ecco perché gli statali rischiano il taglio degli stipendi

Riforma Zangrillo, la trappola della valutazione: ecco perché gli statali rischiano il taglio degli stipendi

16 Luglio 2026 08:30
EUROPA

Il monito di Teheran a Kiev: "Potrebbe scatenare una guerra mondiale"

13717
EUROPA

Incendi in Spagna, gli elicotteri restano a terra per le sanzioni alla Russia

12709
ITALIA

La padella e la brace (di Marco Travaglio)

11459

Ceuta: perché il Marocco fa con noi quello che vuole (di Alberto Negri)

11287
EUROPA

Perché Kiev ha attaccato proprio ora la nave iraniana nel Caspio?

10644

Quello che non vi hanno detto sul matrimonio di Donnarumma

9928
EUROPA

Invasione di Ceuta: cosa sta accadendo nell'enclave spagnola?

8816
EUROPA

Quali sarebbero le “vittorie ucraine” decantate dai media italici?

8618
ASIA

Canale diplomatico resta aperto: cosa si sono detti i ministri di Iran e Arabia Saudita

NORD-AMERICA

"Una guerra illegale": Trump minimizza le perdite in Iran, ma i dati lo smentiscono

EUROPA

Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

RUSSIA

"Si avvicina la nostra vittoria": il ministro della Difesa evidenzia i progressi dell'esercito russo

AMERICA LATINA

Nicaragua, Ortega promuove riforme costituzionali per "rafforzare la pace"

ASIA

"L'America non vi salverà": gli Houthi minacciano l'Arabia Saudita e bloccano il Mar Rosso

MEDITERRANEO

700 tonnellate di esplosivo al Castello di Beaufort: la bomba israeliana che minaccia il sito UNESCO

AMERICA LATINA

Delcy Rodríguez si esprime sulla possibilità di tenere elezioni in Venezuela

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

Beppe Grillo e il socialismo con caratteristiche italiane

  • 30 Luglio 2026 09:00
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta) di Fabrizio Verde Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

Dalla Convertibilità al "grillete fiscal": l'Argentina si consegna ai mercati (ancora una volta)

  • 01 Agosto 2026 19:07
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica   Una finestra aperta Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica

Il vero senso, e la prospettiva autentica, della legge sulla promozione del progresso e dell’unità etnica

  • 03 Agosto 2026 14:00
Registro di ispezione di un drone intelligente Registro di ispezione di un drone intelligente

Registro di ispezione di un drone intelligente

  • 30 Luglio 2026 09:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più di Francesco Santoianni Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

Milioni di chiamate spam? Colpa dello Stato che non c’è più

  • 28 Luglio 2026 16:00
Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina di Raffaella Milandri Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

Trump consegna alle miniere le terre sacre dei nativi. Ai turisti resta la cartolina

  • 16 Luglio 2026 09:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE di Paolo Desogus Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

Ceuta, perché non mi aspetto più nulla dall'UE

  • 02 Agosto 2026 16:00
Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio di Geraldina Colotti Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

Venezuela, sotto il cielo stretto nell'assedio

  • 28 Luglio 2026 15:17
Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

Fulvio Grimaldi - Gaza: guerra barbarie contro civiltà. SE NON DISTRUGGI IL PASSATO, NON VINCI IL PRESENTE

  • 14 Luglio 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
TAV: condividere e condannare di Alessandro Mariani TAV: condividere e condannare

TAV: condividere e condannare

  • 30 Luglio 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Tecnopolitica: la svolta totalitaria di Giuseppe Giannini Tecnopolitica: la svolta totalitaria

Tecnopolitica: la svolta totalitaria

  • 01 Agosto 2026 11:30
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia di Michele Blanco Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

  • 30 Luglio 2026 07:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti