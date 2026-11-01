Pentagono, danni fino a 15 miliardi di dollari alle basi in Medio Oriente

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Gli attacchi con missili e droni iraniani hanno causato danni per un valore superiore a 15 miliardi di dollari alle installazioni militari che ospitano le forze americane in Medio Oriente. È quanto riporta il Wall Street Journal, citando fonti e la propria analisi delle immagini satellitari. L’entità dei danni va ad aggiungersi al conto crescente della guerra per il Pentagono, che ha già raggiunto quasi 50 miliardi di dollari.

L’analisi del quotidiano ha individuato 274 strutture danneggiate in 24 installazioni con presenza militare americana. Almeno 119 edifici in 13 installazioni sono stati danneggiati nelle prime due settimane; tra le strutture più colpite figura il quartier generale della Quinta Flotta della Marina degli Stati Uniti in Bahrein. Teheran ha lanciato un’ondata di attacchi di rappresaglia in seguito all’attacco sferrato da Stati Uniti e Israele, che il 28 febbraio ha dato inizio al conflitto.

Un funzionario statunitense che ha parlato sotto la condizione di anonimato ha riferito al Wall Street Journal che il Pentagono ha stimato i danni alle basi causati dagli attacchi iraniani – divenuti sempre più precisi con l’escalation del conflitto – in almeno 5 miliardi di dollari. Un’altra fonte del quotidiano ha indicato che la cifra potrebbe arrivare fino a 15 miliardi di dollari.

Molti impianti sono condivisi con gli alleati regionali di Washington, che potrebbero quindi farsi carico di parte dei danni. Secondo il rapporto, inoltre, il Pentagono potrebbe decidere di non ripristinare affatto alcune infrastrutture. In particolare, Washington starebbe valutando un ritiro dalle proprie installazioni in Kuwait e in Arabia Saudita, in modo da tenere il proprio personale fuori dalla portata del nemico. Teheran aveva già chiesto in precedenza un ritiro militare statunitense su vasta scala dalla regione come prerequisito per una pace sostenibile.

L’Iran, nel frattempo, sta rapidamente ripristinando le strutture missilistiche e recuperando le scorte di armi sepolte. Il potenziamento militare avviene mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando ulteriori attacchi nonostante la carenza di scorte americane di intercettori. Tuttavia, il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, si è mostrato scettico riguardo al potenziale militare di Teheran, affermando ad agosto che «hanno ancora alcune capacità, ma non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle di un tempo».

Nel frattempo, il senatore democratico Chris Murphy, membro della Commissione per gli Affari Esteri e della Sottocommissione per la Difesa della Commissione Bilancio del Senato, ha accusato l’amministrazione di cercare di «mascherare il vero costo della guerra» dopo che gli è stato negato l’accesso alla base aerea di Al Udeid in Qatar, dove il Wall Street Journal ha individuato almeno una dozzina di edifici danneggiati. Il Pentagono ha motivato il divieto con le restrizioni di viaggio nella regione.

Secondo le ultime stime del Pentagono fornite al Congresso, la guerra contro l’Iran è costata 47,1 miliardi di dollari fino al 16 ottobre, esclusi i danni alle basi. La cifra comprende circa 29 miliardi di dollari per la sostituzione delle munizioni esaurite, 11,9 miliardi di dollari in spese operative e 6,1 miliardi di dollari in perdite di equipaggiamento. Quanto alle vittime, l’esercito statunitense riconosce ora 23 decessi legati alle operazioni di guerra contro l’Iran, di cui 11 causati dal fuoco nemico, e 865 feriti.



FONTI:



L’inchiesta del Wall Street Journal sui danni alle installazioni militari statunitensi in Medio Oriente, ripresa da Tehran Times: Iranian strikes damage 274 structures at 24 US-linked military sites

Il reportage del New York Times sui profitti delle compagnie petrolifere durante la guerra con l’Iran: Exxon, Chevron Oil Profits Iran War

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