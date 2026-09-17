Pentagono e propagandisti segreti: sorveglianza fuorilegge sugli antiwar

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

di Wyatt Reed - The Gray Zone

Quando un’utente quasi anonima dei social media ha dichiarato che il governo federale l’aveva presa di mira in un bizzarro trappolone, la rivendicazione paranoica si è trasformata a palla di neve in una rivelazione più inquietante: il Pentagono sembra violare la legge pagando influencer conservatori per tracciare, sorvegliare e fare propaganda contro i cittadini americani. Chi altro è coinvolto in questo piano coperto?

A metà agosto, un’attivista conservatrice che usava lo pseudonimo digitale "Datarepublican" ha ammesso con discrezione di essere impiegata dal Pentagono come "dipendente governativo speciale" (Special Government Employee - SGE). Per mesi ha incassato uno stipendio statale mentre faceva un'intensa attività di lobbying online a favore delle disavventure imperialiste del Presidente Trump e tracciava i loro critici più rumorosi in un database digitale.

"Datarepublican" è stata identificata nel 2025 come Jennica Pounds, madre residente nello Utah con quasi un milione di follower, la cui ragione d'essere dichiarata è "combattere i comunisti" — un'etichetta che applica liberamente a chiunque si trovi percepibilmente a sinistra di Barry Goldwater.

E non è la sola. Pounds è emersa come il volto di una nuova ondata di influencer di destra impiegati segretamente dal Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti per diffondere propaganda pro-governativa. Il 29 agosto, i giornalisti del Washington Post hanno rivelato che almeno altri tre attivisti digitali lavorano di nascosto per il Pentagono, che li classifica come dipendenti governativi speciali (SGE) o come ciò che l'esercito statunitense chiama "esperti altamente qualificati" (HQE).

Nell'esercito di influencer del Pentagono figurano il colonnello dell'Aeronautica in pensione Rob Maness e i colonnelli dell'Esercito a riposo Kurt Schlichter e Thomas Anderson. Come Pounds, anche Anderson operava in un relativo anonimato fino a poco tempo fa, pubblicando su Twitter con l'handle "Cynical Publius". Schlichter, da parte sua, è un prolifico troll di destra che ha spesso fantasticato sulla pulizia etnica e lo sterminio dei palestinesi.

L'operazione sembra violare due leggi federali: l'Hatch Act e il Smith-Mundt Act, che vietano ai dipendenti governativi di svolgere attività politiche durante l'orario di lavoro e proibiscono loro di indirizzare le proprie attività di propaganda verso la popolazione statunitense.

I suddetti attivisti di destra sono gli unici di cui si conosca il lavoro segreto per il Dipartimento della Guerra. Ma le rivelazioni sui propagandisti pagati dal Pentagono arrivano mentre l'esercito statunitense stringe una serie di torbide partnership con prominenti influencer conservatori, come la nota vedova di TPUSA Erika Kirk, nominata da Trump nel Board of Visitors dell'Accademia Aeronautica a marzo nel tentativo di portare avanti la "eredità" dell'attivista conservatore ucciso Charlie Kirk.

C'è poi Laura Loomer, l'alleata di Trump ossessivamente anti-musulmana, che sta producendo de facto comunicati stampa per l'autoproclamato "Segretario della Guerra" Pete Hegseth, godendo dell'accredito stampa del Pentagono e ricevendo menzioni come "consigliera informale del Dipartimento della Guerra".

Una propagandista smaschera accidentalmente sé stessa come dipendente segreta del Pentagono

Come per altre imbarazzanti rivelazioni militari del passato, una dipendente apparentemente risentita è stata la responsabile della scoperta che il Dipartimento della Guerra di Hegseth ha iniziato a pagare sottomano influencer online.

In un thread ora rimosso, pubblicato originariamente su Twitter/X, Pounds — scrivendo sotto lo pseudonimo Datarepublican — ha sostenuto che la sottosegretaria di Trump per la diplomazia pubblica al Dipartimento di Stato, Sarah B. Rogers, ha cercato di "incastrarla" facendole trapelare documenti riservati nel tentativo di indurla a compiere un atto criminale.

«Non va bene quando il Deep State ti incastra per farti commettere un reato», ha tuonato Datarepublican, aggiungendo: «Non sono mai stata così arrabbiata in vita mia».

Pounds, sempre come Datarepublican, si è lamentata amaramente: «Ho consultato delle persone e se questo fosse stato un leak autorizzato l'avrebbero inviato per email. Hanno cercato di incastrarmi».

Un'ora e mezza dopo, la fonte menzionata da Pounds si è palesata come la Sottosegretaria di Stato di Trump, scrivendo: «Lol, questi sono i miei messaggi di testo e i miei documenti». Rogers aveva deciso di ricompensare Pounds dandole l'accesso esclusivo ai file, spiegando: «Volevo darti l'opportunità di dare la notizia in anteprima come una sorta di regalo». Ma dato che Pounds aveva rifiutato il dono in un attacco di paranoia, Rogers ha annunciato: «Divulgherò volentieri io stessa i documenti».

I file in questione riguardavano il Global Engagement Center (GEC), un'agenzia del Dipartimento di Stato dell'era Obama ufficialmente creata per contrastare la "propaganda e la disinformazione estera" diretta agli americani. I critici sostengono che il GEC abbia violato lo spirito — se non la lettera — del Smith-Mundt Act, perché ha preso di mira apertamente il pubblico americano, delegando le sue attività domestiche di "contrasto alla disinformazione" a diverse ONG esterne e piattaforme dati.

Come spiegato da Rogers, i file mostravano il GEC accusare le potenze straniere della scioglimento del breve Disinformation Governance Board (DGB) di Biden, sostenendo che le dimissioni dell'allora direttrice, Nina Jankowicz, fossero un caso in cui la "disinformazione di genere" aveva avuto un "impatto diretto e sostanziale negli Stati Uniti". Quando venne svelato nel 2022, il DGB, una filiale del Dipartimento della Sicurezza Interna, fu ampiamente deriso sui social media, guadagnandosi rapidamente il soprannome di "Ministero della Verità".

Jankowicz, un'ex ragazza del teatro che ha preso di mira pubblicamente questa testata in molteplici occasioni accusando infondatamente The Grayzone di diffondere "disinformazione incredibilmente dannosa", è stata messa alla gogna come la "Mary Poppins della disinformazione" dopo aver pubblicato una parodia imbarazzante e pro-censura della canzone più famosa del classico film, "Supercalifragilistichespiragidioso".

Il DGB è stato chiuso solo pochi mesi dopo la sua creazione nel 2022 tra diffuse preoccupazioni sulla censura, ha scritto Rogers, e il GEC l'ha seguito a ruota. L'agenzia del Dipartimento di Stato è stata definanziata alla fine del 2024 quando il Congresso ha rifiutato di riautorizzare i fondi, e la sua chiusura è diventata permanente quando il Segretario di Stato di Trump, Marco Rubio, ha smantellato completamente l'ufficio nell'aprile 2025.

Mentre il duro scontro tra le due donne di destra continuava a fermentare, il canale di estrema destra AF Post ha avanzato la teoria che Pounds lavorasse segretamente per il Pentagono, descrivendola come una "dipendente del Dipartimento della Guerra" in un post su Twitter del 21 agosto. Tre giorni dopo, l'esercito statunitense ha confermato l'ipotesi, dichiarando a un giornalista del Pentagono: «La signora Pounds presta servizio presso il Dipartimento della Guerra come dipendente governativo speciale».

SGE contro il blocco delle assunzioni

Prima dell'attuale amministrazione, la qualifica di Special Government Employee veniva usata principalmente per assumere lavoratori specializzati temporanei che fornivano consulenze a breve termine al governo pur rimanendo impiegati altrove. Ma sotto Trump, che ha imposto un blocco delle assunzioni federali subito dopo l'insediamento nel gennaio 2025, il governo federale ha di fatto smesso di accettare candidature da normali aspiranti statali. Ora, i gruppi di controllo avvertono di uno spostamento "senza precedenti" dall'assunzione di dipendenti pubblici formali verso gli SGE per aggirare le normative federali sui conflitti di interesse.

Questa strategia è stata testata per la prima volta con Elon Musk, nominato Special Government Employee quando ha perseguito i tagli alla spesa come capo del neonato Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE). In quel periodo, Pounds è emersa dall'ecosistema mediatico di destra come sostenitrice a gran voce degli sforzi di Musk.

Quando Pounds è stata infine smascherata come SGE ad agosto, la sua vicinanza al Pentagono era già stata lasciata intendere per diversi mesi, a partire dall'aprile 2026, quando si era vantata su Twitter di essere diventata un membro "ufficialmente accreditato della stampa del Pentagono". Questo accordo era stato reso possibile dal Vice Addetto Stampa del Pentagono, Joel Valdez, a cui la donna ha riconosciuto il merito di aver "mosso le montagne per rendere possibile questo accordo unico".

Mesi dopo, di fronte all'indignazione crescente per lo smascheramento di Pounds come propagandista pagata dallo Stato, il Pentagono ha cercato di spegnere l'incendio sottolineando che il suo accredito stampa era "scaduto nel giugno 2026 e lei non ne aveva chiesto il rinnovo". Semplicemente, «ha iniziato a lavorare per il Dipartimento nel luglio 2026».

È stato tralasciato il fatto che questo accordo incredibilmente anomalo ha visto una sostenitrice di Trump ricevere le credenziali per seguire da vicino gli affari del Pentagono come giornalista nominalmente indipendente, per poi essere assunta a bordo per difendere le azioni militari statunitensi come dipendente pubblica ufficiale solo un mese dopo.

Un articolo celebrativo del Deseret News ha suggerito che il passaggio di Pounds all'impiego statale non è stato un'anomalia. Al contrario, il suo nuovo incarico era apparentemente in cantiere almeno dall'inizio del 2025:

«Pounds ha detto di non poter "discutere i dettagli sui potenziali datori di lavoro", ma ha alluso a un futuro "di lavoro all'interno del governo" e ha precedentemente affermato di essere in attesa dei controlli di sicurezza federali», ha dichiarato la testata in un articolo dell'11 marzo 2025.

Dopo che Pounds è stata smascherata come dipendente del governo federale, parenti e colleghi si sono riversati sui social per difendere il suo onore.

«Essere un "fed" [agente federale] era una cosa negativa solo per chi violava la legge», ha tuonato la madre di Pounds su Twitter, lamentandosi del fatto che «ora la gente lo usa come un insulto» contro sua figlia. Il post è stato successivamente eliminato.

Altri hanno cercato di difendere i propri incarichi part-time al Pentagono ribaltando le accuse. Scrivendo come "Cynical Publius", Anderson ha adottato la classica tattica DARVO e si è lanciato immediatamente all'attacco, accusando "un dipendente federale" di aver "commesso un reato minore in violazione del Privacy Act del 1974 facendo trapelare le mie informazioni personali" al Washington Post.

Alla fine, tuttavia, l'essere stati smascherati come dipendenti pubblici non ha ostacolato i propagandisti del Pentagono nella loro regolare attività di pubblicazione. Apparentemente noncuranti dell'impatto d'immagine, tutti e quattro hanno continuato a usare i social media per sostenere l'aggressione imperialista in Medio Oriente. Per la maggior parte di loro, il carico di lavoro sembra consistere principalmente nel pubblicare commenti di elogio a Trump e Hegseth e nel sminuire i loro detrattori.

Nel caso di Pounds, tuttavia, l'attività online si è rivelata notevolmente più inquietante, sollevando ulteriori interrogativi sulla legalità.

Tracciare gli attivisti contro la guerra: ulteriori dubbi sulla legalità

Il 28 agosto, la dipendente speciale del Pentagono ha svelato un nuovo database digitale che traccia coloro che ha accusato di "orbitare attorno all'asse anti-imperialista", chiamato "DSA Explorer".

Accanto ai Democratic Socialists of America, la pagina mostra una vasta e quasi impenetrabile rete di connessioni tra gruppi come Black Lives Matter, CODEPINK, Pastors for Peace, il partito greco Syriza e la NAACP. Il sito, ha scritto Pounds, cataloga le persone e le organizzazioni che compongono «la più ampia rete di solidarietà anti-imperialista».

Tra gli individui elencati figurano esponenti molto diversi tra loro, come Dianne Abbott del Partito Laburista britannico, l'ex presidente colombiano Gustavo Petro e il rapper impegnato Talib Kweli. Sperando chiaramente di sollecitare un'indagine da parte delle autorità federali, Pounds accusa dozzine di persone nell'elenco di operare come «potenziali agenti stranieri non registrati».

In un ironico colpo di scena, gli sforzi di Pounds per censurare e schedare i suoi oppositori rispecchiano da vicino quelli dell'ex zarina della disinformazione Nina Jankowicz, anch'essa autorizzata dal governo degli Stati Uniti a colpire i percepiti nemici politici del regime. Nel disperato tentativo di criminalizzare la sinistra per reati immaginari, Pounds sta ora emulando i censori del Deep State contro cui un tempo inveiva.

Ma nel perseguitare per nome i cittadini americani con un piano di sorveglianza maccartista, Pounds potrebbe esporsi a contenziosi legali da parte dei suoi bersagli. Forse percependo la delicatezza giuridica del suo goffo progetto di gogna pubblica, ha inserito nella pagina un "disclaimer" legale in piccolo, sostenendo che il materiale era solo a «scopo educativo, di ricerca e giornalistico».

La sua lista nera, ha scritto Pounds, viene «offerte "così com'è" senza alcuna garanzia» perché «potrebbe contenere errori o omissioni e non è rappresentata come completa, aggiornata o accurata al 100%». Le connessioni che ipotizza sono un'opera di finzione creativa, suggerisce il testo: «Le associazioni dedotte, ideologiche e di protezione/sfera sono interpretazioni analitiche, non affermazioni di fatto».

Nonostante sostenga che molti dei suoi bersagli siano «potenziali agenti stranieri non registrati», la liberatoria di Pounds insiste sul fatto che «nulla qui allegato costituisce condotta illecita da parte di alcuna persona od organizzazione citata». Per ribadire il concetto, il testo conclude: «L'autore declina ogni responsabilità per qualsiasi uso o affidamento fatto sui suoi contenuti».

Se da un lato tale liberatoria potrebbe reggere se rilasciata da un privato cittadino, dall'altro non è chiaro se gli stessi standard si applichino ai dipendenti governativi. Ma Pounds sembrava inosservante della prospettiva di affrontare conseguenze per le sue azioni.

Pochi giorni dopo il lancio di "DSA Explorer", Pounds ha pubblicato un database quasi identico focalizzato su anarchici e attivisti antifascisti nelle Americhe e in Europa che utilizzavano la piattaforma "Noblogs", mettendo in mostra informazioni che sembravano essere state rubate e consegnate a lei dal governo degli Stati Uniti.

I file di "Noblogs" sono stati sequestrati al collettivo anarchico italiano Autistici Inventati (A/I), che forniva servizi e-mail e hosting a migliaia di pagine web di sinistra su entrambe le sponde dell'Atlantico prima di essere violato da una fazione del governo statunitense — pochi giorni dopo che il Dipartimento di Stato aveva dichiarato A/I un «gruppo terrorista globale appositamente designato». Quando è stata rilevata il 26 agosto, la pagina è stata deturpata con un messaggio che informava gli utenti che tutte le loro informazioni erano state «salvate e consegnate al governo degli Stati Uniti».

Tale affermazione è stata immediatamente convalidata da Pounds, la quale ha dichiarato di avere informazioni riservate sull'attacco: «Posso confermare che le autorità hanno tutto ciò che si trovava sui server di NoBlogs». La dichiarazione suggerisce fortemente che stesse usando il suo accesso governativo per stilare le sue liste nere, e implica che Washington stia almeno tacitamente supportando il progetto di sorveglianza.

Chi altro lavora segretamente per il Pentagono?

Se Pounds, Maness, Schlichter e Anderson sono stati costretti ad ammettere di aver collaborato con il Pentagono senza previa divulgazione pubblica, non è ancora noto se il Dipartimento della Guerra stia impiegando altri dipendenti speciali, o se il Pentagono stia pagando altre persone tramite terzi. Ma una personalità MAGA estremamente influente che sembra essere molto vicina al Pentagono — così vicina da aver chiesto un passaggio per Guantanamo Bay al Segretario della Guerra Pete Hegseth — è Laura Loomer.

Oltre a fare notizia per aver accusato parlamentari di origine africana di essere «stronze nere del ghetto», Loomer ha anche recentemente lanciato una crociata contro The Grayzone e il suo direttore responsabile, Max Blumenthal. Mentre Blumenthal si trovava in Iran per documentare i funerali dell'ucciso Supremo Leader Ayatollah Khamenei, Loomer ne ha chiesto l'arresto, scrivendo sui social media:

«Se il Segretario per la Sicurezza Interna Markwayne Mullin vale qualcosa, ordinerà che Blumenthal venga prelevato dall'aereo [al suo ritorno negli Stati Uniti], arrestato e che gli venga revocato il passaporto».

Cinque giorni dopo il suo post, Blumenthal è stato privato dei suoi dispositivi elettronici dagli agenti della Customs and Border Patrol all'aeroporto internazionale di Dulles dopo un interrogatorio che ricalcava da vicino la narrazione delirante delineata da Loomer. Loomer si è immediatamente intestata il merito dell'incidente, vantandosi di averlo «segnalato alle autorità» e dichiarando a Blumenthal: «Per me sei subumano. Ti vedo come un pezzo di tassidermia politica che posso appendere al mio muro».

Jenin Younes, Presidentessa dell'American-Arab Anti-Discrimination Committee — che rappresenta Blumenthal in una causa legale in corso contro il Dipartimento della Sicurezza Interna — ha successivamente riassunto l'accaduto: «Nel caso di Max, Laura Loomer, una stretta alleata del Presidente Trump, ha chiesto l'arresto di Max mentre era ancora all'estero a causa del suo giornalismo e delle sue opinioni. Loomer si è vantata di aver segnalato Max alle autorità federali e si è di fatto presa il merito del sequestro dei suoi telefoni. Data la ben documentata influenza di Loomer sul Presidente Trump, c'è un'alta probabilità che la sua segnalazione abbia portato all'ispezione e al sequestro illegittimi».

Quando Hegseth ha cercato di costringere i giornalisti storici del Pentagono a firmare draconiani giuramenti di fedeltà nell'ottobre 2025, provocando un abbandono di massa da parte dei reporter militari, Loomer è intervenuta immediatamente per colmare il vuoto. Pochi giorni dopo lo sgombero degli uffici stampa, è stata tra un guazzabuglio di influencer conservatori a cui sono stati rilasciati pass stampa. Quando il gruppo si è seduto per il suo primo briefing con la stampa a dicembre, Loomer è stata una delle prime ad avere la parola.

Mesi dopo, Loomer ha toccato un nuovo punto basso quando ha dichiarato pubblicamente che gli americani potrebbero «aver bisogno di un altro 11 settembre» affinché capiscano che «non è una grande idea permettere ai musulmani di essere coinvolti nel nostro processo politico in America». Questa affermazione apparentemente non ha creato alcuna preoccupazione a Hegseth o al suo Dipartimento della Guerra, che solo pochi giorni dopo ha invitato Loomer a visitare il campo di concentramento dell'esercito americano nel territorio occupato di Guantanamo Bay a Cuba.

In un'intervista dell'ottobre 2025 con l'ex deputata Marjorie Taylor Greene, che è stata oggetto di attacchi velenosi da parte di Loomer, Tucker Carlson si è riferito a quest'ultima come a «una sorta di consigliera informale del Dipartimento della Difesa che si aggira per il Pentagono».

Ancora oggi, la vicinanza di Loomer ai vertici del Pentagono rimane del tutto evidente, riemersa di recente quando la sedicente "attivista per i diritti dei bianchi" ha sostenuto all'inizio di settembre di avere retroscena riservati sulla recente scomparsa di Hegseth dai programmi di Fox News, dove lavorava prima del Dipartimento della Guerra. Citando una non meglio specificata "fonte senior del Dipartimento della Guerra", Loomer ha riferito fedelmente la versione di Hegseth, sostenendo che Fox fosse adirata per il suo rifiuto di concedere un trattamento di favore alla rete nell'assegnazione dei pass stampa.

Finora non ci sono prove concrete che Loomer lavori come dipendente governativa speciale del Pentagono. Tuttavia, le sue attività assomigliano fortemente a quelle apparentemente assegnate agli SGE/HQE come Pounds, Maness, Schlichter e Anderson.

Oggi Loomer chiede un'indagine governativa su Max Blumenthal e pretende che venga incriminato per il suo lavoro giornalistico. La domanda sorge spontanea: per chi sta lavorando davvero?

(Traduzione de l'AntiDiploamtico)