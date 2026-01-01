Pepe Escobar - Annus Horribilis. 2025, l'anno del crollo morale della “civiltà” occidentale







L'eccessivo desiderio di potere fece cadere gli angeli; l'eccessivo desiderio di conoscenza fece cadere l'uomo: ma nella carità non c'è eccesso; né l'angelo né l'uomo possono correre pericolo per essa.

- Francesco Bacone









di Pepe Escobar – Strategic Culture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

NAPOLI e PALERMO – Attraversando l’Italia in lungo e in largo, dal Friuli e dal Piemonte alla Toscana, all’Umbria, a Roma e al sud – Napoli e Sicilia – non si riesce a scrollarsi di dosso la fastidiosa sensazione di una sorprendente cecità antropologica/culturale che sta prendendo il sopravvento su quella che è e rimane, senza dubbio, la civiltà-stato definitiva dell’intero Occidente (nessuna competizione).

Come avrebbe potuto Godard, se fosse stato ancora vivo, filmare questo malessere, che permea la reinterpretazione di Fritz Lang dell’Odissea di Omero a Villa Malaparte a Capri, ma senza la bellezza letale di Brigitte Bardot? Ahimè, tutto questo sono solo ricordi – frammenti puntellati contro le nostre rovine, per citare T.S. Eliot.

Il palcoscenico in rovina, oggi, non ha certo nulla di omerico, con l’Occidente come fantasma insignificante dal petto gonfio, che si crogiola nella propria irrilevanza, superficialità, frammentazione sociale, assenza di Spirito e assenza di Logos, alimentando la sua ossessione per una Guerra Eterna, una tragedia trattata come se fosse un gioco da bambini, e non per quello che è realmente: un abisso. Non c’è da stupirsi che a Poseidone non importi nulla di questi stupidi mortali.

Nelle conversazioni con i miei ospiti italiani, amici e nuovi conoscenti, la codardia e la mancanza di acume politico tra le classi “dominanti” europee sono emerse in modo cristallino, insieme alla loro mancanza di coraggio nel comprendere l’ascesa di un nuovo secolo multipolare (titolo del mio ultimo libro, Il Secolo Multipolare, pubblicato in Italia all'inizio di dicembre 2025).

Questa “Europa” artificiale vuole con tutti i mezzi mantenere un paradigma esausto – politicamente ed economicamente – uno status quo arcaico e anacronistico che la costringe a chiudersi in se stessa, un guscio vuoto, con conseguenze estremamente distruttive.

La bellezza accecante della Costa Smeralda, tra Amalfi e Ravello, riesce a malapena a nascondere il fatto che ciò che prevale nell’intera UE è un vuoto fisico e metafisico, perché l’Occidente ha ucciso tutto – persino la Bellezza – e l’ha sostituita con il Nulla. Regna il nichilismo.

Eppure è un eurocentrismo abietto credere che il Caos che regna in questa piccola penisola occidentale dell’Eurasia stia sconvolgendo il mondo. L’Eurasia – e l’Asia orientale – vivono appieno una dimensione in più di ottimismo e affermazione culturale.

In futuro, l’Europa potrebbe aderire a paradigmi di altre culture e, suo malgrado, persino assorbirli in un sincretismo di accettazione. Proprio come ha imposto all’intera Maggioranza Globale i suoi paradigmi e “valori” a partire dalla metà del XVIII secolo.

Il crollo morale della “civiltà” occidentale

Quindi, in tutto l’Occidente, il 2025 è stato un legittimo Annus Horribilis sotto più di un aspetto. Gli storici futuri lo ricorderanno come l’anno in cui il vecchio “ordine” basato su “regole” facilmente manipolabili che ha governato il mondo per decenni è stato infranto come principio organizzativo, anche se esiste ancora come apparato. Le istituzioni sono ancora “funzionanti” – per così dire. Le alleanze non si sono sgretolate – non ancora. Le “regole” continuano a essere invocate e difese. Eppure non producono effetti visibili.

Francesca Albanese ha riassunto il tutto, riferendosi al più orribile esempio di totale collasso morale della “civiltà” occidentale:

“Non avrei mai immaginato di vedere i leader europei rivoltarsi contro i propri cittadini – reprimendo le proteste, il giornalismo libero, la libertà accademica – tutto per evitare di chiamare a rispondere uno Stato genocida.”

E sì: la Storia raramente si presenta come barbarie. Spesso si presenta travestita da “civiltà”.

Ciò che abbiamo ora è un’accaparramento di terre indiscriminato e squallido da parte dell’asse USA-sionista, che sta criminalmente instaurando la nuova normalità, dall'”Emisfero occidentale” (il Venezuela è solo l’inizio) all’Asia occidentale (Palestina, Libano, Siria) e presto, forse, alla Groenlandia.

I think tank statunitensi credono in realtà che il controllo della Groenlandia, oltre all’ovvia appropriazione imperiale di risorse naturali extra, potrebbe interferire con la Rotta marittima artica russa del Mare del Nord – che i cinesi definiscono la Via della seta artica.

Non in termini geoeconomici, ma certamente in termini militari: la Groenlandia in questo caso potrebbe diventare una base ideale per le risorse ISR americane, da utilizzare per “supportare” – ovvero guidare da dietro le quinte – gli europei nella loro Guerra Eterna in Ucraina, e anche per minacciare la Cina.

In sostanza, si tratterebbe di una tattica diversiva per introdurre il principio “Dividi et impera” nel partenariato strategico tra Russia e Cina, mentre Trump 2.0 guadagna il tempo necessario per rimodellare e potenziare il complesso industriale-militare americano e combattere la guerra tecnologica sul fronte dell’intelligenza artificiale.

L’ex CEO di Google Eric Schmidt – che controlla aziende tecnologiche direttamente implicate nella guerra in Ucraina contro la Russia – è ossessionato dalla corsa all’intelligenza artificiale. La scommessa delle Big Tech negli Stati Uniti è che la corsa sarà definita entro il 2040 (i cinesi sono sicuri che sarà molto prima). Il vincitore lascerà il segno nel XXI secolo. La posta in gioco non potrebbe essere più alta: questa è una corsa, essenzialmente, tra l’Egemonia statunitense e il mondo multipolare e multinodale guidato da Russia e Cina.

Il signor Oreshnik è pronto a distribuire biglietti da visita

Nel 2025, le Guerre Eterne, come prevedibile, continuarono senza sosta… Ucraina e Gaza trasformate nella stessa guerra.

Per quanto riguarda l’Ucraina, il kabuki dei negoziati di “pace” continuerà nel 2026. I fatti sul campo, tuttavia, sono immutabili. La Russia continuerà la sua costante avanzata militare. Mosca devasterà sempre di più le infrastrutture ucraine. “L’Europa”, disgregata dall’interno, è un continente morto che cammina. Gli Stati Uniti non forniranno armi aggiuntive. Mosca non ha nessuna fretta, poiché ha freddamente calcolato che l’Occidente si esaurirà prima o poi.

La Russia può mettere a segno un’operazione di Oreshniking in pochi minuti, eliminando tutti i vertici delle “organizzazioni criminali” a Kiev e oltre, compresi i responsabili della NATO e dell’MI6. Come ha osservato Andrei Martyanov, i satelliti russi della serie Resurs effettuano scansioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7 della superficie terrestre “con risoluzioni che consentono di tracciare chiunque, ovunque” e di “fornire un targeting mirato”. Quindi, perché non puntare alla testa del serpente? Perché “l’Europa uccide se stessa e 404 meglio di quanto i russi abbiano mai immaginato”.

Nel frattempo, la tecnica offensiva russa della “lumaca”, combinata con la tecnica della macchina tritatutto, ha già gradualmente distrutto l’esteso sistema di bunker allestito dalla NATO nel Donbass, superiore alla Linea Maginot. Questi metodi hanno raggiunto un rapporto di dieci a uno a favore della Russia rispetto all’Ucraina. Questo è un altro dato di fatto immutabile sul campo di battaglia. Solo gli sciocchi irrimediabili deridono la Russia definendola “lenta” e “debole”. L’offensiva della “lumaca” si estenderà fino al 2026.

Quanto alla Guerra Eterna, ora è monopolio del sistema bancario e finanziario europeo. Il Piano A – senza un Piano B – era sempre stato quello di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Ha fallito miseramente – e le perdite sono immense. Entra in gioco, infine, il Piano B, che non è nemmeno un piano: è la Guerra, che – come i diamanti – è Eterna, come mezzo per recuperare quegli sconcertanti costi irrecuperabili, ristrutturare – impagabile – il debito europeo e giustificare ulteriori truffe finanziarie bollate come “sicurezza”.

In caso di dubbio, consultare Empedocle

Torniamo al kabuki. La nuova tattica americana, in atto entro la fine del 2025, consiste sostanzialmente nell’abbandonare l’Europa – che è già un cadavere geopolitico – e cercare di “sedurre” la Russia con qualche carota diplomatica/economica apparentemente vantaggiosa per entrambe le parti, convincendo al contempo Mosca che Washington vuole integrarsi nel mondo multipolare.

Sia Mosca che Pechino sono abbastanza scaltre da capire quale rozzo gioco si stia giocando. Procederanno con estrema cautela – e in sincronia.

La Russia raggiungerà un parossismo taoista di pazienza, spiegando di essere sempre stata pronta a negoziare, ma solo rispettando i fatti sul campo di battaglia; scavando a fondo per risolvere le cause profonde del dramma NATO/Ucraina/Russia; e puntando a un accordo che ponga fine in modo definitivo alla massiccia truffa per procura della NATO.

Da parte loro, i bastardi europei continueranno ad accumulare spazzatura concettuale, definendo il progetto di Putin come “prometeico” e “ideologico”. Ma che sciocchezze. È tutta una questione di rispetto reciproco e indivisibilità della sicurezza.

Nel frattempo, la Strategia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti continuerà a portare avanti il ??suo attacco di Guerra Ibrida contro nodi selezionati e percepiti come deboli del Sud Globale, in particolare nell'”Emisfero occidentale”, come nei Caraibi e in America Latina.

È ancora più essenziale che i BRICS consolidino finalmente la loro azione comune – ben prima del vertice annuale in India alla fine del 2026. I BRICS devono intensificare tutti gli esperimenti economici/finanziari in quello che in precedenza ho chiamato il “laboratorio BRICS”, sulla strada per costruire un sistema di pagamento realmente alternativo, indipendente e post-occidentale, libero dalla demenza delle sanzioni occidentali.

Russia, India e Cina stanno finalmente ricombinando l’originale triangolo “RIC” di Primakov, con le loro partnership strategiche interconnesse e la crescente cooperazione in materia di commercio, agricoltura, tecnologia e, di fatto, de-dollarizzazione (non c’è bisogno di dirlo). I BRICS producono già oltre il 42% del petrolio mondiale; controllano oltre il 20% – e oltre – delle riserve auree (Russia e Cina ne hanno il 14% – e la percentuale è in aumento); e rappresentano oltre il 30% del PIL globale.

Torniamo alla luce in fondo al buio tunnel occidentale: l’Italia. Solo due mesi fa, il grande maestro di filosofia Massimo Cacciari ha tenuto una lezione magistrale ad Agrigento – capitale italiana della cultura nel 2025. Empedocle, il maestro greco presocratico, nacque lì vicino. Empedocle coniò la teoria cosmogonica dei quattro elementi classici – aria, acqua, terra e fuoco –, con Amore e Discordia che li mescolano senza sosta.

Empedocle, influenzato tra gli altri dai grandi Eraclito e Parmenide, alla fine influenzò nientemeno che Aristotele, Nietzsche, Hölderlin e Francesco Bacone.

Dovremmo reimparare, come Bacone, come osserva Cacciari, ciò che insegnò Empedocle – così da decostruire meglio il dogma angloamericano della positività: quella formula magica che diede vita al consumismo sfrenato e alla mercificazione della vita, copiata e ricopiata all’infinito dalla periferia dell’Impero del Caos, eliminando ogni riflessione etica, filosofica, semantica, sociologica, storica e politica su nozioni come “democrazia” e “libertà”.

Così tanto da fare, così poco tempo. Che il 2026 sia l’anno della Rinascita dei Presocratici. E anche l’anno della Rinascita del Figatismo: riflessione, introspezione, silenzio, ricerca dell’equilibrio interiore e, quando serve la musica, un ambiente, fisico e mentale, equivalente all’ethos giapponese del jazz-kissa.

Mentre chiudiamo un Annus Horribilis, diamo un applauso all’Uomo dell’Anno, che lo ha reso meno orribile – Ibrahim Traoré del Burkina Faso. Un bel motto sta permeando gli ambienti intellettuali più ristretti della Sicilia, storicamente multipolare: vogliamo essere il nord del Burkina Faso, non il sud della Lituania. Benedetta sia tutta quella saggezza della Magna Grecia e del Mare Nostrum.