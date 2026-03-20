Pepe Escobar - L'Iran passa alla Guerra Totale contro il culto della morte

di Pepe Escobar – StrategicCulture

[Traduzione a cura di: Nora Hoppe]

Paralisi strutturale. Meticolosamente pianificata. Inesorabile. Già in atto.

Attaccare il giacimento di gas di South Pars in Iran – il più grande del pianeta – è l'escalation definitiva.

Neo-Caligola, nella caratteristica modalità vociferazione codarda della Truth Social, è stato disperato nel dare la colpa al culto della morte in Asia occidentale e di scusarsi da ogni responsabilità: sostiene che Israele abbia attaccato South Pars "per rabbia" e che gli Stati Uniti "non sapevano nulla di questo particolare attacco". Il Qatar "non è stato coinvolto in alcun modo". E l'Iran ha colpito il GNL del Qatar in risposta "basandosi su informazioni errate".

È tutto qui? Allora continuiamo a ballare?

Mica tanto. Più che altro il culto della morte ha usato i media apertamente sionisti negli Stati Uniti per presentare tutto come un'operazione congiunta – trascinando l'Impero del Caos e del Saccheggio sempre più in un pantano di tracotanza; trascinandolo in una Guerra Totale dell'Energia con conseguenze devastanti; e di mettere le monarchie petro-monarchie del Golfo al 100% contro l'Iran (erano già in campagna contro l'Iran, specialmente Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar).

Neo-Caligola può vantarsi di quello che vuole. Eppure è ovvio che un'operazione di tale sensibilità e portata – come mezzo per "mettere pressione" su Teheran – richiede un profondo coinvolgimento del CENTCOM e l'approvazione presidenziale.

Quindi lo scenario privilegiato indica ancora una volta che Washington ha perso il controllo della propria politica estera – ammesso che ne fosse una in primo luogo.

Tutti i giocatori coinvolti – la cui incapacità di leggere la scacchiera è stata dimostrata più e più volte – non potevano fare a meno di credere che Teheran avrebbe finalmente ceduto dopo un attacco alla sua preziosa sicurezza energetica.

La risposta iraniana, prevedibilmente, è stata l'esatto opposto: un'escalation radicale. L'elenco degli obiettivi per il contrattacco è stato pubblicato in pochissimo tempo – e sarà seguito alla lettera. A partire dalla raffineria Ras Laffan del Qatar.

Fai attenzione a quei treni GNL

È facile credere che neo-Caligola stia cercando di prendere le distanze dal culto della morte fuori controllo e della Disperazione Totale; probabilmente offrendo una via di uscita verso Teheran; e allo stesso tempo ammettendo che distruggere South Pars sarebbe catastrofico ma impegnandosi a "far saltare South Pars in modo spettacolare " (non aspettiamoci che un gangster narcisista megalomane e sconclusionato sia coerente).

Ciò che è crucialmente in gioco nella tragedia di South Pars sono i treni GNL .

Un "treno" è composto da componenti progettati per lavorare, purificare e convertire il gas naturale in GNL. Sono chiamati "treni" a causa della disposizione sequenziale delle apparecchiature – treni compressori – utilizzate nel processo industriale per processare e liquefare il gas naturale.

Il progetto Qatar 2 nella massiccia raffineria di Ras Laffan è stato coordinato da Chiyoda e Technip, una joint-venture giapponese-britannica. Lo stesso vale per i treni 4 e 5, che costituiscono i più grandi treni GNL al mondo.

Questi treni sono gestiti da Qatar Gas, ExxonMobil, Shell e ConocoPhillips. Per tutti gli effetti pratici, queste sono installazioni legate agli Stati Uniti e all'Occidente, quindi obiettivi legittimi per l'Iran.

Ci sono solo 14 treni di questo tipo al mondo – e non è esagerato definire che la "civiltà" occidentale dipenda da tutti loro. Ci vogliono da 10 a 15 anni per sostituire un treno. Tutti questi 14 treni sono a portata dei missili balistici e ipersonici iraniani. Almeno uno di loro fu incendiato dal contrattacco iraniano. Ecco quanto è straordinariamente grave tutto questo.

La prima Guerra Totale high-tech dell'Asia occidentale

L'escalation del South Pars era inevitabile dopo che le nuove regole stabilite dall'Iran sullo Stretto di Hormuz avevano fatto impazzire completamente il Sindacato di Epstein.

È stata la paranoia assicurativa occidentale a chiudere lo Stretto molto più del potenziale difensivo della combinazione drone/missile balistici iraniani. Poi l'IRGC annunciò che lo Stretto era aperto alla Cina; ad altre nazioni che partecipavano a negoziati – come il Bangladesh; e ai Paesi del Golfo che avrebbero espulso gli ambasciatori statunitensi.

E poi, finalmente, fu imposto un nuovo insieme di regole. Funziona così:

Se il tuo carico veniva scambiato in petroyuan, potresti ottenere un passaggio gratuito. Devi pagare il pedaggio. Solo allora sei libero di passare, navigando nelle acque territoriali iraniane, vicino all'isola di Qeshm, e non attraversando il centro dello Stretto.

Il Ministro dell’Estero iraniano Araghchi non potrebbe essere più chiaro: "Dopo la fine della guerra, progetteremo nuovi meccanismi per lo Stretto di Hormuz. Non permetteremo ai nostri nemici di usare questa via d'acqua." Qualunque cosa accada dopo, lo Stretto di Hormuz avrà un casello permanente, controllata dall'Iran.

Il professor Fouad Azadi, che ho avuto il piacere di incontrare in Iran anni fa, ha già annunciato che le navi che attraversano lo Stretto dovranno ora pagare un pedaggio del 10%. Questo potrebbe generare fino a 73 miliardi di dollari all'anno – più che sufficienti per compensare i danni di guerra e le sanzioni statunitensi.

L'Iran è già immerso in quella che, a tutti gli effetti, è configurata come la Prima Guerra Totale High-Tech dell'Asia Occidentale.

Strategicamente, come definito dagli analisti iraniani, ciò implica una fascinante cornucopia di nuova terminologia.

Iniziamo con La Grande Costrizione, applicata all'intera strategia di Attrito Chirurgico iperfocalizzata. L'obiettivo della costrizione è passato dalle Forze di Difesa Israeliane (IDF) al collasso stesso del tessuto della società civile israeliana.

Poi c'è il Shield Breaker a 16 Mach – le cui superstar tecnologiche sono i missili Khorramshahr-4 e Fattah-2, che raggiungono velocità terminali di Mach 16, viaggiando a 5,5 km al secondo.

Traduzione: mentre un computer nemico calcola un vettore di intercettazione, la testata missilistica – un blockbuster da una tonnellata – ha già colpito, creando un Paradosso di difesa a somma zero: Israele spende milioni di dollari per tentare un'intercettazione con probabilità di fallimento del 100%, mentre l'Iran spende una frazione per ottenere un successo garantito.

Poi c'è La dottrina dei quattro organi vitali.

I 9 milioni di abitanti israeliani sopravvivono grazie a soli due porti principali di acque profonde. Questo ha portato Teheran a passare alla modalità Paralisi Strutturale, concentrandosi sistematicamente su quattro "punti di morte": i nodi iperconcentrati dell'infrastruttura israeliana che, se separati, trasformerebbero il culto della morte in una gabbia oscura, assetata e affamata.

I quattro organi vitali sono l'Asfissia Idrologica (si colpisce l'85% dell'acqua potabile di Israele in cinque impianti di desalinizzazione); Il Protocollo Blackout (si colpisce la centrale elettrica di Orot Rabin nel cuore della rete nazionale); Un assedio alimentare, quando si colpisce i porti di Haifa e Ashdod, essenziale per le importazioni israeliane dell'85% del grano di cui ha bisogno; e Decapitazione Energetica: concentrata sulle raffinerie di Haifa, unica fonte israeliana di petrolio raffinato, e ancora più obiettivo chiave dopo l'attacco a South Pars.

Paralisi strutturale. Meticolosamente programmata. Inesorabile. Già in atto.