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Perù, scrutinio al 93,8%: Sánchez conserva il secondo posto e rilancia la corsa

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Perù, scrutinio al 93,8%: Sánchez conserva il secondo posto e rilancia la corsa

Il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sánchez, che si presenta sotto la bandiera del partito «Juntos por el Perú» e in rappresentanza dell’ex presidente Pedro Castillo, ha ripreso la sua campagna elettorale in attesa della conferma ufficiale del suo passaggio al ballottaggio.

Con il 93,8% dei voti scrutinati, Sánchez si colloca al secondo posto con il 12% dei voti validi, mantenendo un vantaggio minimo sull'esponente di estrema destra Rafael López Aliaga, che registra l'11,9%. La candidata di destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore Alberto, è attualmente in testa alle intenzioni di voto.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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