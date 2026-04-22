Perù, scrutinio al 93,8%: Sánchez conserva il secondo posto e rilancia la corsa
Il candidato presidenziale di sinistra Roberto Sánchez, che si presenta sotto la bandiera del partito «Juntos por el Perú» e in rappresentanza dell’ex presidente Pedro Castillo, ha ripreso la sua campagna elettorale in attesa della conferma ufficiale del suo passaggio al ballottaggio.
???? ????????| El candidato presidencial de #Perú, Roberto Sánchez, irá a la segunda vuelta electoral contra la candidata derechista Keiko Fujimori. Pese al llamado de varias voces que piden una auditoría técnica de los comicios, organismos internacionales aseguran que no hay pruebas de… pic.twitter.com/emWgVmHEEm— teleSUR TV (@teleSURtv) April 21, 2026
Con il 93,8% dei voti scrutinati, Sánchez si colloca al secondo posto con il 12% dei voti validi, mantenendo un vantaggio minimo sull'esponente di estrema destra Rafael López Aliaga, che registra l'11,9%. La candidata di destra Keiko Fujimori, figlia dell'ex dittatore Alberto, è attualmente in testa alle intenzioni di voto.