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Perché il mondo ha bisogno che la Cina risparmi di più, non di meno (di Jeffrey Sachs)

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Perché il mondo ha bisogno che la Cina risparmi di più, non di meno (di Jeffrey Sachs)

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di Jeffrey D. Sachs | 13 maggio 2026 | South China Morning Post*


Il report degli economisti del G7 di marzo e il rapporto dell’FMI di aprile sugli squilibri globali giungono alla stessa conclusione: il surplus delle partite correnti della Cina è eccessivo e dovrebbe essere ridotto stimolando i consumi.

La diagnosi è errata. L’economia mondiale - in particolare i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo - trae beneficio dall’elevato risparmio cinese. Un surplus delle partite correnti è l’eccedenza del risparmio nazionale rispetto agli investimenti interni. Il risparmio non va perso; viene esportato all’estero sotto forma di deflussi netti di capitali, con un aumento equivalente dei crediti finanziari della Cina sul resto del mondo.

Questi crediti si aggiungono alla ricchezza della Cina e al suo reddito nazionale futuro. La questione economicamente rilevante non è se tale surplus debba esistere, ma se i deflussi netti di capitale finanzino investimenti validi.

Tuttavia, il G7 e il Fondo Monetario Internazionale ritengono che la Cina risparmi troppo e debba consumare di più. Tale visione è arbitraria. Il consumo cinese cresce nel tempo, all’incirca di pari passo con l’aumento del reddito nazionale. Se la domanda è se la Cina debba risparmiare meno, crescere meno rapidamente nel tempo e ridurre il risparmio e gli investimenti, la risposta è no.

Il FMI parla di “crescita trainata dai consumi in Cina” in contrapposizione alla crescita trainata dal risparmio e dagli investimenti. Ma questo è fuorviante. È vero, decenni fa John Maynard Keynes scrisse del paradosso del risparmio, secondo cui un tasso di risparmio più elevato in un’economia chiusa, in determinate condizioni, può ridurre la produzione e quindi il risparmio complessivo.

Eppure le condizioni odierne sono diverse. Il risparmio cinese non sta contribuendo a un calo della produzione nazionale o globale. Contribuisce invece ad aumentare le esportazioni cinesi, gli investimenti all’estero e la crescita del reddito e della produzione estera della Cina.

La crescita a lungo termine deriva dall’accumulazione di capitale, dal progresso tecnologico e dalla trasformazione strutturale, non dall’incremento dei consumi interni. Se la Cina consumasse di più e risparmiasse di meno, probabilmente ci sarebbe una minore formazione di capitale a livello globale.

Verrebbero costruite meno infrastrutture all’estero. Verrebbero installati meno parchi solari. Meno linee di trasmissione, cavi in fibra ottica e ferrovie ad alta velocità attraverserebbero il mondo in via di sviluppo. La crescita globale rallenterebbe.

Dall'altra parte del surplus delle partite correnti della Cina ci sono i più grandi bisogni di investimento del mondo. I mercati emergenti e le economie in via di sviluppo necessitano di un'era senza precedenti di formazione di capitale verde per elettrificare le loro economie, modernizzare le loro reti, costruire impianti di stoccaggio e di trasmissione a lunga distanza, elettrificare i loro settori dei trasporti e sviluppare le catene di approvvigionamento minerario da cui dipende la decarbonizzazione globale. Il risparmio della Cina è fondamentale per finanziare questi investimenti.

Secondo i criteri standard di rating del credito, sono pochi i paesi a basso reddito o a reddito medio-basso che risultano meritevoli di credito. Nonostante i presunti premi di rischio, i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo hanno un potenziale di crescita elevato. Il problema principale è la liquidità, non la solvibilità.

Le crisi di liquidità o “sudden stop”, innescate da shock globali come il Covid-19, le guerre e i crolli di Wall Street, interrompono i piani di sviluppo a lungo termine. L’FMI, quando interviene, spesso arriva troppo tardi e subordina il proprio sostegno all’austerità piuttosto che agli investimenti produttivi a lungo termine.

La Federal Reserve statunitense fornisce liquidità, ma di solito solo ai paesi geopoliticamente favoriti da Washington. L’architettura finanziaria fornisce una liquidità insufficiente alla maggior parte dei mercati emergenti e riduce la formazione di capitale verde a lungo termine nelle regioni in cui dovrebbero verificarsi una rapida crescita e la decarbonizzazione.

Il rapporto del FMI sembra essere consapevole di questi rischi di liquidità, ma sta dando la ricetta sbagliata. Anziché affrontare il problema della liquidità, conclude che dovrebbero esserci minori deflussi di capitali dalla Cina. Non dovremmo risolvere le crisi di liquidità fermando i prestiti. Dovremmo risolverle rafforzando l’offerta di liquidità e i prestiti a lunga scadenza.

La Cina detiene la chiave. Offre un potenziale fondamentale di finanziamento a lungo termine per i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, insieme alla capacità industriale di trasformare la domanda di investimenti in infrastrutture fisiche.

La capacità produttiva stimata della Cina per i moduli solari è di 1.000-1.200 gigawatt all’anno. Attualmente nel mondo se ne installano solo circa la metà.

Alcuni definiscono questa situazione “sovraccapacità” della Cina. Tuttavia, con un aumento dei finanziamenti a lungo termine, i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo potrebbero installare capacità solare a ritmi molto più elevati.

La combinazione tra l'alto tasso di risparmio della Cina, il fabbisogno di infrastrutture verdi dei mercati emergenti e la capacità cinese di produrre beni strumentali verdi offre una straordinaria opportunità per l'economia mondiale. L'elevato tasso di risparmio di Pechino dovrebbe promuovere alti tassi di investimento nei paesi in via di sviluppo, alti tassi di esportazione per la Cina e accelerare la transizione verso sistemi basati sulle energie rinnovabili, oltre a finanziare la trasmissione di energia a lunga distanza, i veicoli elettrici, lo stoccaggio in batterie su scala di rete e altre tecnologie.

Le implicazioni politiche sono chiare. La Cina dovrebbe reindirizzare una quota significativa del proprio sostegno alla politica industriale dall'ulteriore espansione della capacità interna, dove i rendimenti marginali sono diminuiti, verso la finanza verde a lungo termine per i mercati emergenti.

Questo finanziamento esterno potrebbe assumere molte forme: un aumento dei flussi in uscita basati sul mercato attraverso Hong Kong e Shanghai; un aumento dei prestiti basati su politiche attraverso l'iniziativa Belt and Road; un aumento degli investimenti diretti esteri da parte delle aziende cinesi nella produzione all'estero; e un ampliamento dei finanziamenti attraverso istituzioni multilaterali come la New Development Bank e la Asian Infrastructure Investment Bank. La Banca popolare cinese può anche promuovere l'internazionalizzazione del renminbi.

L'opposizione a questa strategia, alla fine, non sarà di natura economica. Sarà geopolitica. Washington si opporrà a una strategia che assegna alla Cina un ruolo centrale nella finanza verde globale. Eppure gli Stati Uniti hanno fatto un passo indietro rispetto all'industrializzazione verde, interrompendo i propri investimenti nelle energie rinnovabili e nei veicoli elettrici.

Gli Stati Uniti non possono opporsi quando altri fanno un passo avanti. La capacità industriale verde della Cina, impiegata attraverso finanziamenti a lungo termine alle economie in via di sviluppo, rappresenta l’uso più razionale, promotore di crescita e in linea con gli obiettivi climatici dell’elevato tasso di risparmio del Paese.

 

*Fonte originale:

https://www.scmp.com/opinion/china-opinion/article/3353281/why-world-needs-china-save-more-not-less?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article

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