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Il rappresentante plenipotenziario di Putin presso la Duma, Garry Minkh, ha dichiarato alla TASS alla fine di agosto che «i ministeri competenti sono contrari alla denuncia dei nostri accordi di partenariato con la NATO o con le organizzazioni finanziarie globali, tra cui l’OMC, il FMI e la Banca Mondiale». La motivazione è che tali accordi «non hanno esaurito il loro potenziale» e Putin vuole mantenere aperto il dialogo con loro. La TASS ha inoltre riportato che Minkh ha affermato che la Russia si assume sempre la responsabilità dei propri obblighi, a differenza dell’Occidente.

Questa riaffermazione della politica ha probabilmente sorpreso molti «filorussi non russi» (NRPR), che erano stati indotti a credere dai principali influencer tra loro che la Russia fosse uno Stato rivoluzionario dal 2022, da cui la loro aspettativa che avesse già reciso questi accordi molto tempo fa. Si trattava di una realtà alternativa accuratamente costruita dai principali influencer NRPR per acquisire influenza, promuovere un’ideologia e/o sollecitare donazioni con un occhiolino da parte dei “supervisori del soft power” russi, secondo l’approccio “potemkinista” al soft power.

Questo concetto si riferisce alla creazione di tali realtà alternative a fini strategici, che possono essere cinicamente descritte come il tentativo di convincere il maggior numero possibile di stranieri a sostenere la Russia, anche se solo sulla base di premesse false, come la famigerata teoria secondo cui Putin sarebbe segretamente antisionista. Al di là delle preoccupazioni etiche e strategiche – che sono numerose e dovrebbero essere discusse con urgenza all’interno della comunità NRPR – è importante chiarire la realtà politico-giuridica oggettivamente esistente di cui Minkh ha ampliato la consapevolezza.

Sebbene la Russia stia effettivamente sfidando l’unipolarità occidentale attraverso la sua operazione speciale — inizialmente volta soprattutto a neutralizzare le minacce provenienti dall’Ucraina e dalla NATO, concepite per mettere la Russia in una posizione di ricatto strategico perpetuo, la sua sfida non è assoluta. Fin dall’inizio, come dimostrato dalle richieste di Putin e dei suoi collaboratori di revocare tutte le sanzioni, la Russia si è sempre aspettata di riprendere i propri legami commerciali (compresi quelli energetici) e di investimento con l’Occidente.

La differenza rispetto alla situazione precedente all’operazione speciale e a quanto previsto per il periodo successivo, tuttavia, sta nel fatto che la Russia sarebbe stata loro partner militare e politico alla pari dopo aver raggiunto i propri obiettivi massimi. La Russia avrebbe quindi tratto vantaggio dai propri legami con loro (come il mantenimento della stabilità postbellica in Europa per quanto riguarda la NATO) riformandoli al contempo dall’interno (per quanto riguarda gli aspetti economici) e guidando la creazione di istituzioni alternative non occidentali attraverso i BRICS e simili.

Il grande obiettivo strategico della Russia è sempre stato quello di accelerare i processi multipolari. Ciò che i principali influencer dell’NRPR raramente hanno chiarito, se non per nulla, è che ciò deve avvenire in modo graduale, in modo da ridurre al massimo il rischio di shock sistemici che potrebbero poi ritorcersi contro gli interessi della Russia. L’ordine mondiale per cui la Russia sta lottando è quello in cui si trova su un piano di parità militare e politica con l’Occidente e in cui erode pacificamente l’egemonia economica occidentale attraverso i BRICS, al fine di inaugurare gradualmente la multipolarità.

A prescindere dall’opinione che si possa avere su questo grande obiettivo strategico e sul suo ritmo graduale, si tratta effettivamente della politica che la Russia ha formulato e sta attivamente attuando, sia allora che oggi. Per perseguire questo obiettivo, la Russia deve quindi mantenere i propri accordi con le organizzazioni occidentali al fine di promuovere il futuro ordine mondiale che essa immagina; si tratta di una spiegazione e non di una scusa, per essere chiari. Se la Russia dovesse alla fine recidere tali accordi, tuttavia, ciò significherebbe un cambiamento radicale nella sua grande strategia.



(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.