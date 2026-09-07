Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi

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In questo primo episodio, l'economista e saggista Loretta Napoleoni e il suo storico amico Paolo Tosi si confrontano su un tema cruciale del nostro tempo: la progressiva avanzata delle destre in Europa e nel mondo occidentale.

Partendo dal terremoto politico dei risultati elettorali in Sassonia e nell'Est della Germania — con l'exploit storico dell'estrema destra di AfD e l'ascesa del movimento BSW — la discussione affronta i veri motivi dietro questo cambiamento. È davvero tutta colpa dell'immigrazione o stiamo assistendo al crollo dei partiti tradizionali, alla crisi della sinistra e al decadimento delle istituzioni?

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Loretta Napoleoni *Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPA, Economia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism