Perché l'Europa sta andando a destra? (Focus Sassonia) || Loretta Napoleoni con Paolo Tosi
DIALOGO CON PAOLO TOSI - PUNTATA 07/09/2026
In questo primo episodio, l'economista e saggista Loretta Napoleoni e il suo storico amico Paolo Tosi si confrontano su un tema cruciale del nostro tempo: la progressiva avanzata delle destre in Europa e nel mondo occidentale.
Partendo dal terremoto politico dei risultati elettorali in Sassonia e nell'Est della Germania — con l'exploit storico dell'estrema destra di AfD e l'ascesa del movimento BSW — la discussione affronta i veri motivi dietro questo cambiamento. È davvero tutta colpa dell'immigrazione o stiamo assistendo al crollo dei partiti tradizionali, alla crisi della sinistra e al decadimento delle istituzioni?
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