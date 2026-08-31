Perché tutto sembra crollare? La teoria della "policrisi" spiegata da Piketty, Bauman e Polanyi

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di Michele Blanco

Per comprendere la natura senza precedenti della policrisi contemporanea, è necessario ricostruire la mappa concettuale fornita dal pensiero politico e sociologico più lucido del Novecento e dalle sue evoluzioni odierne. La traiettoria teorica che unisce l'economia critica alla sociologia della tarda modernità dimostra come i grandi pericoli strutturali del XXI secolo non siano incidenti di percorso, ma l'esito logico e prevedibile di un modello di sviluppo storicamente determinato.

Le radici di questa chiave di lettura affondano nella prima metà del secolo scorso con Karl Polanyi e la Scuola di Francoforte. Polanyi fu tra i primi a comprendere la carica distruttiva di un mercato privo di regole, descrivendo la mercificazione totale di natura, moneta e lavoro come un processo intrinsecamente incompatibile con la sopravvivenza del tessuto sociale. Parallelamente, Max Horkheimer e Theodor Adorno svelarono il lato oscuro della modernità occidentale e dell'industria culturale: la transizione della ragione da strumento di emancipazione a "razionalità strumentale". Questo calcolo tecnico cieco ha ridotto l'ambiente e l'essere umano a meri oggetti di dominio e omologazione, gettando le basi per l'odierna manipolazione psicologica e digitale di massa.

Nella seconda metà del Novecento, questa critica è stata ripresa da Jürgen Habermas. Attraverso il concetto di "colonizzazione del mondo della vita", Habermas ha mostrato come il denaro e il potere burocratico abbiano espropriato gli spazi della discussione e della solidarietà. Il cittadino è stato così trasformato in un consumatore passivo, disarmando lo spazio pubblico democratico di fronte alle pressioni delle oligarchie economiche.

Alle soglie del nuovo millennio, la sociologia ha dovuto fare i conti con la radicalizzazione di questi processi. Zygmunt Bauman ha codificato questa transizione con la categoria di "società liquida", descrivendo la dissoluzione delle istituzioni tradizionali e la condanna dell'individuo a una precarietà esistenziale permanente. Nello stesso periodo, Ulrich Beck ha teorizzato la "società del rischio", intuendo che la modernizzazione iper-capitalistica non produce più solo ricchezza, ma distribuisce minacce globali e ingovernabili — come il collasso ecologico e la volatilità finanziaria — protette da una sistematica "irresponsabilità organizzata" delle istituzioni.

Oggi, l'economia critica traduce queste intuizioni sociologiche in rigide metriche quantitative. Thomas Piketty ha dimostrato matematicamente la tendenza del capitalismo a concentrare la ricchezza nelle mani di dinastie patrimoniali attraverso la formula $r > g$: quando il tasso di rendimento del capitale ($r$) supera il tasso di crescita economica ($g$), la democrazia scivola verso una struttura neo-ereditaria. A questo quadro si aggiunge Joseph Stiglitz, che ha smantellato i dogmi del fondamentalismo di mercato mostrando come la deregolamentazione abbia privato gli Stati degli scudi necessari a proteggere i cittadini dagli shock finanziari. Completa la panoramica l'approccio dello sviluppo umano di Amartya Sen, che sposta la misura del benessere dal PIL alle reali capabilities (le libertà sostanziali di scelta), mentre le tesi di Jason Hickel sul neocolonialismo estrattivo collegano la sovraliquidità del Nord globale al saccheggio sistematico di risorse e lavoro nel Sud del mondo.

Dalla fusione di questi sguardi critici emerge un mondo contemporaneo prigioniero di una policrisi in cui tensioni geopolitiche, collasso climatico e accelerazione tecnologica si alimentano a vicenda. Il rischio più immediato risiede nella transizione dall'economia del benessere all'economia di guerra. La ripresa della corsa agli armamenti impone una drastica riconversione delle priorità pubbliche: ogni risorsa dirottata verso la difesa viene sottratta a sanità, istruzione e servizi sociali. Come osservato dall'economista James K. Galbraith, la destrutturazione dello Stato sociale trasforma l'autorità pubblica in uno "Stato predatore", dove le risorse collettive vengono drenate verso i complessi industriali e militari, lasciando la cittadinanza priva di tutele.

La sensazione di abbandono spinge i cittadini verso la sfiducia, alimentando populismi e lacerazioni sociali. Bauman ha descritto questa incertezza come "paura liquida": un'angoscia diffusa che si scarica sulla sicurezza urbana e sulla demonizzazione del diverso. In questo vuoto, le comunità si atomizzano, trasformando la preoccupazione per il futuro in un'ossessione per l'autodifesa. Lo smantellamento dei servizi pubblici aggredisce direttamente le capacità fondamentali evidenziate da Sen, riducendo l'esistenza a una pura lotta per la sopravvivenza biologica.

A questo malessere si somma una dimensione cognitiva e psicologica. La rivoluzione digitale ha trasformato lo spazio pubblico in un'arena di manipolazione permanente: gli algoritmi dei social media premiano la polarizzazione, mentre l'avvento di deepfake e intelligenze artificiali generative rende sempre più labile il confine tra vero e falso. Gilles Lipovetsky parla al riguardo di "ipermodernità", uno stato in cui il narcisismo esasperato e l'ossessione per l'efficienza digitale svuotano i legami collettivi. L'iperconnessione sfocia così in una profonda disconnessione umana, che Shoshana Zuboff definisce "capitalismo di sorveglianza": una mutazione in cui l'esperienza umana viene estratta e trasformata in dati comportamentali a scopo predittivo e commerciale.

Parallelamente, la crisi ecologica è diventata un vettore di instabilità immediata. Eventi meteorologici estremi e siccità distruggono le produzioni agricole, generando inflazione alimentare e perdita di potere d'acquisto. Per le nuove generazioni, la prospettiva del degrado ambientale si traduce in eco-ansia, privando il futuro della sua idea di progresso. Quando terra, lavoro e moneta vengono trattati come mere merci, la società reagisce con il "contromovimento" descritto da Polanyi per difendere il proprio habitat; tuttavia, in assenza di una guida politica lucida, questa difesa rischia di deviare verso forme regressive di chiusura nazionalistica.

Le contraddizioni del tardo capitalismo ridefiniscono anche il neocolonialismo estrattivo. Come evidenziato da Hickel — e in continuità con la teoria della dipendenza di Samir Amin — lo sviluppo delle metropoli capitalistiche richiede la periferizzazione del resto del mondo. Questo sistema si impone tramite le trappole del debito sovrano e accordi commerciali asimmetrici, configurando un modello "iper-estrattivo" in cui l'accumulazione flessibile teorizzata da David Harvey si realizza attraverso l'espropriazione perpetua di risorse a danno dei Paesi in via di sviluppo e delle popolazioni indigene.

La vera tragedia del XXI secolo risiede nell'asimmetria tra la natura globale dei problemi e la scala locale delle soluzioni. Le istituzioni nate nel dopoguerra appaiono paralizzate dai veti incrociati delle superpotenze, mentre la politica tende ad arroccarsi in sovranismi sterili o nel "soluzionismo tecnologico" denunziato da Evgeny Morozov: l'illusione che complessi problemi sociali possano essere risolti da un algoritmo, ignorando le radici profonde delle disuguaglianze.

In questo scenario si assiste a una saldatura tra il vecchio capitalismo industriale militarizzato e il tecno-capitalismo estrattivo. Una ristretta oligarchia digital-finanziaria ha assunto un potere quasi sovrano, capace di condizionare il dibattito pubblico e accumulare patrimoni superiori al PIL di interi Stati. Questa mutazione trova espressione anche nella convergenza tra grandi ricchezze tecnologiche e movimenti populisti o conservatori, evidenziata dalle politiche di deregolamentazione e dai tagli fiscali alle corporazioni — come la controversa riconsiderazione delle imposte sui grandi patrimoni negli Stati Uniti — a fronte di tagli ai programmi assistenziali per le fasce deboli.

Di fronte a questa morsa, economisti critici e movimenti sociali invocano riforme sulla giustizia distributiva, come l'introduzione di imposte progressive sui grandi patrimoni netti (Ultra-Millionaire Tax) per rifinanziare la sanità e la scuola pubblica.

Dalle crepe del sistema sta tuttavia emergendo una resistenza civile globale e decentrata. Nuove forme di conflittualità si organizzano attraverso network transnazionali: dai movimenti di disobbedienza climatica alla nascita del sindacalismo algoritmico e delle piattaforme cooperative, fino alle alleanze indigene e femministe per la difesa dei beni comuni. Queste reti riattivano l'agire comunicativo habermasiano, dimostrando che la tutela delle libertà e dei diritti umani non passa attraverso il riarmo degli Stati nazione, ma tramite la democratizzazione radicale delle strutture globali e la redistribuzione della ricchezza.