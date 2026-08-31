Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. Diritti e giustizia

Perché tutto sembra crollare? La teoria della "policrisi" spiegata da Piketty, Bauman e Polanyi

650
Perché tutto sembra crollare? La teoria della "policrisi" spiegata da Piketty, Bauman e Polanyi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

di Michele Blanco

Per comprendere la natura senza precedenti della policrisi contemporanea, è necessario ricostruire la mappa concettuale fornita dal pensiero politico e sociologico più lucido del Novecento e dalle sue evoluzioni odierne. La traiettoria teorica che unisce l'economia critica alla sociologia della tarda modernità dimostra come i grandi pericoli strutturali del XXI secolo non siano incidenti di percorso, ma l'esito logico e prevedibile di un modello di sviluppo storicamente determinato.

Le radici di questa chiave di lettura affondano nella prima metà del secolo scorso con Karl Polanyi e la Scuola di Francoforte. Polanyi fu tra i primi a comprendere la carica distruttiva di un mercato privo di regole, descrivendo la mercificazione totale di natura, moneta e lavoro come un processo intrinsecamente incompatibile con la sopravvivenza del tessuto sociale. Parallelamente, Max Horkheimer e Theodor Adorno svelarono il lato oscuro della modernità occidentale e dell'industria culturale: la transizione della ragione da strumento di emancipazione a "razionalità strumentale". Questo calcolo tecnico cieco ha ridotto l'ambiente e l'essere umano a meri oggetti di dominio e omologazione, gettando le basi per l'odierna manipolazione psicologica e digitale di massa.

Nella seconda metà del Novecento, questa critica è stata ripresa da Jürgen Habermas. Attraverso il concetto di "colonizzazione del mondo della vita", Habermas ha mostrato come il denaro e il potere burocratico abbiano espropriato gli spazi della discussione e della solidarietà. Il cittadino è stato così trasformato in un consumatore passivo, disarmando lo spazio pubblico democratico di fronte alle pressioni delle oligarchie economiche.

Alle soglie del nuovo millennio, la sociologia ha dovuto fare i conti con la radicalizzazione di questi processi. Zygmunt Bauman ha codificato questa transizione con la categoria di "società liquida", descrivendo la dissoluzione delle istituzioni tradizionali e la condanna dell'individuo a una precarietà esistenziale permanente. Nello stesso periodo, Ulrich Beck ha teorizzato la "società del rischio", intuendo che la modernizzazione iper-capitalistica non produce più solo ricchezza, ma distribuisce minacce globali e ingovernabili — come il collasso ecologico e la volatilità finanziaria — protette da una sistematica "irresponsabilità organizzata" delle istituzioni.

Oggi, l'economia critica traduce queste intuizioni sociologiche in rigide metriche quantitative. Thomas Piketty ha dimostrato matematicamente la tendenza del capitalismo a concentrare la ricchezza nelle mani di dinastie patrimoniali attraverso la formula $r > g$: quando il tasso di rendimento del capitale ($r$) supera il tasso di crescita economica ($g$), la democrazia scivola verso una struttura neo-ereditaria. A questo quadro si aggiunge Joseph Stiglitz, che ha smantellato i dogmi del fondamentalismo di mercato mostrando come la deregolamentazione abbia privato gli Stati degli scudi necessari a proteggere i cittadini dagli shock finanziari. Completa la panoramica l'approccio dello sviluppo umano di Amartya Sen, che sposta la misura del benessere dal PIL alle reali capabilities (le libertà sostanziali di scelta), mentre le tesi di Jason Hickel sul neocolonialismo estrattivo collegano la sovraliquidità del Nord globale al saccheggio sistematico di risorse e lavoro nel Sud del mondo.

Dalla fusione di questi sguardi critici emerge un mondo contemporaneo prigioniero di una policrisi in cui tensioni geopolitiche, collasso climatico e accelerazione tecnologica si alimentano a vicenda. Il rischio più immediato risiede nella transizione dall'economia del benessere all'economia di guerra. La ripresa della corsa agli armamenti impone una drastica riconversione delle priorità pubbliche: ogni risorsa dirottata verso la difesa viene sottratta a sanità, istruzione e servizi sociali. Come osservato dall'economista James K. Galbraith, la destrutturazione dello Stato sociale trasforma l'autorità pubblica in uno "Stato predatore", dove le risorse collettive vengono drenate verso i complessi industriali e militari, lasciando la cittadinanza priva di tutele.

La sensazione di abbandono spinge i cittadini verso la sfiducia, alimentando populismi e lacerazioni sociali. Bauman ha descritto questa incertezza come "paura liquida": un'angoscia diffusa che si scarica sulla sicurezza urbana e sulla demonizzazione del diverso. In questo vuoto, le comunità si atomizzano, trasformando la preoccupazione per il futuro in un'ossessione per l'autodifesa. Lo smantellamento dei servizi pubblici aggredisce direttamente le capacità fondamentali evidenziate da Sen, riducendo l'esistenza a una pura lotta per la sopravvivenza biologica.

A questo malessere si somma una dimensione cognitiva e psicologica. La rivoluzione digitale ha trasformato lo spazio pubblico in un'arena di manipolazione permanente: gli algoritmi dei social media premiano la polarizzazione, mentre l'avvento di deepfake e intelligenze artificiali generative rende sempre più labile il confine tra vero e falso. Gilles Lipovetsky parla al riguardo di "ipermodernità", uno stato in cui il narcisismo esasperato e l'ossessione per l'efficienza digitale svuotano i legami collettivi. L'iperconnessione sfocia così in una profonda disconnessione umana, che Shoshana Zuboff definisce "capitalismo di sorveglianza": una mutazione in cui l'esperienza umana viene estratta e trasformata in dati comportamentali a scopo predittivo e commerciale.

Parallelamente, la crisi ecologica è diventata un vettore di instabilità immediata. Eventi meteorologici estremi e siccità distruggono le produzioni agricole, generando inflazione alimentare e perdita di potere d'acquisto. Per le nuove generazioni, la prospettiva del degrado ambientale si traduce in eco-ansia, privando il futuro della sua idea di progresso. Quando terra, lavoro e moneta vengono trattati come mere merci, la società reagisce con il "contromovimento" descritto da Polanyi per difendere il proprio habitat; tuttavia, in assenza di una guida politica lucida, questa difesa rischia di deviare verso forme regressive di chiusura nazionalistica.

Le contraddizioni del tardo capitalismo ridefiniscono anche il neocolonialismo estrattivo. Come evidenziato da Hickel — e in continuità con la teoria della dipendenza di Samir Amin — lo sviluppo delle metropoli capitalistiche richiede la periferizzazione del resto del mondo. Questo sistema si impone tramite le trappole del debito sovrano e accordi commerciali asimmetrici, configurando un modello "iper-estrattivo" in cui l'accumulazione flessibile teorizzata da David Harvey si realizza attraverso l'espropriazione perpetua di risorse a danno dei Paesi in via di sviluppo e delle popolazioni indigene.

La vera tragedia del XXI secolo risiede nell'asimmetria tra la natura globale dei problemi e la scala locale delle soluzioni. Le istituzioni nate nel dopoguerra appaiono paralizzate dai veti incrociati delle superpotenze, mentre la politica tende ad arroccarsi in sovranismi sterili o nel "soluzionismo tecnologico" denunziato da Evgeny Morozov: l'illusione che complessi problemi sociali possano essere risolti da un algoritmo, ignorando le radici profonde delle disuguaglianze.

In questo scenario si assiste a una saldatura tra il vecchio capitalismo industriale militarizzato e il tecno-capitalismo estrattivo. Una ristretta oligarchia digital-finanziaria ha assunto un potere quasi sovrano, capace di condizionare il dibattito pubblico e accumulare patrimoni superiori al PIL di interi Stati. Questa mutazione trova espressione anche nella convergenza tra grandi ricchezze tecnologiche e movimenti populisti o conservatori, evidenziata dalle politiche di deregolamentazione e dai tagli fiscali alle corporazioni — come la controversa riconsiderazione delle imposte sui grandi patrimoni negli Stati Uniti — a fronte di tagli ai programmi assistenziali per le fasce deboli.

Di fronte a questa morsa, economisti critici e movimenti sociali invocano riforme sulla giustizia distributiva, come l'introduzione di imposte progressive sui grandi patrimoni netti (Ultra-Millionaire Tax) per rifinanziare la sanità e la scuola pubblica.

Dalle crepe del sistema sta tuttavia emergendo una resistenza civile globale e decentrata. Nuove forme di conflittualità si organizzano attraverso network transnazionali: dai movimenti di disobbedienza climatica alla nascita del sindacalismo algoritmico e delle piattaforme cooperative, fino alle alleanze indigene e femministe per la difesa dei beni comuni. Queste reti riattivano l'agire comunicativo habermasiano, dimostrando che la tutela delle libertà e dei diritti umani non passa attraverso il riarmo degli Stati nazione, ma tramite la democratizzazione radicale delle strutture globali e la redistribuzione della ricchezza.

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da Diritti e giustizia

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

BRICS+ oltre il G7 e tramonto del dollaro: la diagnosi di Jeffrey Sachs sul nuovo ordine mondiale

06 Agosto 2026 07:00
Dalle teorie di Brzezinski a Palantir: come il conflitto in Ucraina è diventato il più grande test bellico degli USA

Dalle teorie di Brzezinski a Palantir: come il conflitto in Ucraina è diventato il più grande test bellico degli USA

05 Agosto 2026 14:00
Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

Spesa militare al 2% del PIL: ecco quanto ci costeranno davvero i nuovi carri armati e i caccia

30 Luglio 2026 07:00
Come il piano della Cina punta a democratizzare le istituzioni mondiali

Come il piano della Cina punta a democratizzare le istituzioni mondiali

29 Luglio 2026 08:00
Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

Guerre, propaganda e omissioni dei TG: perché il racconto dell'Occidente sta crollando

27 Luglio 2026 14:00
Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

Non solo benzina e bollette: perché la nuova escalation con l'Iran ci colpirà tutti

24 Luglio 2026 12:00
Dalla società liquida alla guerra permanente: Perché la vera minaccia alla democrazia siamo noi

Dalla società liquida alla guerra permanente: Perché la vera minaccia alla democrazia siamo noi

23 Luglio 2026 07:00
L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

L'effetto Trump favorisce Pechino: ecco perché la guerra in Iran sta guidando il boom della Cina

17 Luglio 2026 14:00
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

23067

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

21737
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

14946
EUROPA

Un alleato chiave degli Stati Uniti rifiuta di fornire missili Patriot all’Ucraina

13552
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

12592
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

11949
ASIA

Robert Kagan: "Non gli Usa o Israele. La vera potenza dominante oggi in Medio Oriente è l'Iran"

11314

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

10487
NORD-AMERICA

L'allarme dell'ex capo dell'antiterrorismo USA: "Così ci trascineranno in una guerra catastrofica"

ASIA

Vertice SCO, Putin schiera la diplomazia: raffica di vertici con Cina, India e Turchia

ASIA

Iran, superpetroliera avvolta dalle fiamme nel Golfo: il messaggio dei Pasdaran agli USA

Il primo commento del CENTCOM dopo l'attacco all'isola iraniana di Larak

CINA

Xi tra SCO, Kirghizistan ed Egitto: missione per rafforzare l’asse del Sud globale

CINA

L'equipaggio dello Shenzhou XXIII effettua la prima passeggiata spaziale

CINA

Pechino risponde alle minacce USA alle banche cinesi per i legami con l’Iran

EUROPA

Rapporto parlamentare shock nel Regno Unito: Decine di minori migranti ancora dispersi a distanza di anni

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO) di Loretta Napoleoni Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

Il debito USA è fuori controllo. E l’Italia rischia grosso | Alessandro Volpi (VIDEO)

  • 30 Agosto 2026 18:02
Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza di Fabrizio Verde Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

Cento Anni di Fidel: il Coraggio e la Coerenza

  • 13 Agosto 2026 18:18
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura) di Alessandro Bartoloni Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

Come finirebbe una guerra tra UE e Russia? Tre scenari per il 2030 (e le alternative alla linea dura)

  • 20 Luglio 2026 10:00
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani di Paolo Desogus Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

Le esercitazioni NATO vicino Kaliningrad e lo spettacolo pietoso dei media italiani

  • 28 Agosto 2026 11:00
Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione di Geraldina Colotti Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

  • 28 Agosto 2026 15:02
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Succubi e complici di americani ed israeliani di Giuseppe Giannini Succubi e complici di americani ed israeliani

Succubi e complici di americani ed israeliani

  • 05 Agosto 2026 18:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti