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Il leader cinese Xi Jinping ha accolto la prima ministra giapponese Sanae Takaichi con un sorriso appena accennato e senza rivolgerle la parola durante il vertice dell’APEC a Shenzhen. La freddezza si è notata fin dal suo arrivo nel Paese, quando Takaichi è stata accolta dalla diplomatica cinese in pensione Zhang Qiyue e dall’ambasciatore giapponese in Cina, un trattamento che contrasta con l’accoglienza riservata a molti altri leader.

Dietro questo trattamento si cela un deterioramento delle relazioni bilaterali, proseguito senza sosta sin dall'insediamento di Takaichi: le sue provocatorie dichiarazioni su Taiwan, unite alla svolta di Tokyo verso una postura più militarista - che include ormai un aperto dibattito sulle armi nucleari - hanno alimentato una crescente sfiducia a Pechino.

Da quando Sanae Takaichi è salita al potere l'anno scorso, la retorica anti-cinese del suo governo si è intensificata. Sono proprio le sue dichiarazioni riguardanti Taiwan, la linea rossa per antonomasia di Pechino, a destare le maggiori preoccupazioni nel gigante asiatico.

L'anno scorso, il Primo Ministro ha affermato in Parlamento che il futuro dell'isola cinese secessionista rappresenta una situazione che "minaccia la sopravvivenza" del Giappone.

A gennaio, nel pieno della campagna per le elezioni anticipate, si è spinta oltre. "Se dovesse accadere qualcosa di grave, dovremmo intervenire per mettere in salvo i cittadini giapponesi e statunitensi presenti a Taiwan. In una simile eventualità, potrebbero verificarsi situazioni in cui il Giappone e gli Stati Uniti agirebbero congiuntamente", aveva affermato Takaichi.

Per poi aggiungere che, qualora le truppe statunitensi – che operano al fianco di quelle giapponesi – dovessero subire un attacco, e Tokyo "non facesse nulla, limitandosi a fuggire, l'alleanza nippo-statunitense crollerebbe".

A febbraio, intervenendo in Parlamento, ha inoltre accusato in maniera infondata la Cina di aver intensificato i tentativi di modificare lo "status quo" "attraverso la forza o la coercizione" nei mari della Cina orientale e meridionale.

I toni provocatori non sono prerogativa esclusiva del capo del governo. Il suo ministro della Difesa, Shinjiro Koizumi, ha annunciato a febbraio che, entro il marzo 2031, il Giappone schiererà missili terra-aria sull'isola di Yonaguni, situata a circa 110 chilometri da Taiwan. Quando, nel novembre 2025, il funzionario ha confermato ufficialmente questo piano, Pechino lo ha definito "estremamente pericoloso".

Alle dichiarazioni di Tokyo stanno facendo seguito misure molto concrete. Nell'ultimo decennio, il Giappone ha costantemente incrementato la propria spesa militare. Secondo i dati dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nel 2025 tale spesa ha raggiunto i 62,2 miliardi di dollari, con un aumento di quasi il 10% rispetto all'anno precedente.

Un altro aspetto che desta preoccupazione è la palesata volontà del Giappone di infrangere il tabù nucleare. Il Primo Ministro ha lasciato aperta la possibilità di rivedere i "tre principi non nucleari", che consistono nel non possedere, non produrre e non consentire l’introduzione di armi nucleari sul territorio giapponese.

A luglio, Koizumi ha suscitato sorpresa dichiarando che il Paese dovrebbe discutere apertamente la possibilità di dotarsi di armi nucleari.

"Per il Giappone si tratta di un argomento difficile da affrontare, ma c’è una questione che non possiamo eludere: quella nucleare", ha affermato il Ministro della Difesa. A suo avviso, la nazione deve "discutere ed elaborare ogni politica, senza tabù", facendo riferimento al mutare del panorama strategico internazionale. A titolo di esempio, ha citato il rafforzamento dell’arsenale nucleare francese e la decisione della Finlandia di consentire lo schieramento di tali armi.

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