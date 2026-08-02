Petro accusa Netanyahu di essere responsabile "dell'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini"

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Il presidente colombiano Gustavo Petro ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di finanziare la grave crisi migratoria in Spagna.

In un lungo post su X, il presidente ha tracciato un parallelo storico tra Netanyahu e Francisco Franco, paragonando l'alleanza del dittatore spagnolo con "i discendenti dell'antico Califfato di Cordova" durante la Guerra Civile per "rovesciare la Repubblica libertaria" al presunto legame tra il capo del governo israeliano e il "potere marocchino", che, ha affermato, "si è arreso ai piani di un maniaco genocida latitante" per realizzare quella che ha definito "l'invasione civile di Ceuta da parte dei marocchini".

La invasión civil de marroquíes a Ceuta, imita la alianza que hizo Franco con los descendientes del antiguo califato de Córdoba, para reingresar a España y derrocar la república libertaria.



El pueblo marroquí debe dejar de mirar España y concentrarse en el propio poder de… https://t.co/i9hOZhWUHl — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 2, 2026

“La Spagna deve ricordare la sua storia scritta con il sangue; vogliono imporre il fascismo al popolo spagnolo e il popolo spagnolo deve dire: ‘Non passeranno!’ E la civiltà araba deve dire: ‘Non passeranno!’”, ha scritto.

Petro ha invitato a evitare di incolpare il "povero essere umano" per la situazione, poiché il vero responsabile, secondo lui, è Netanyahu, che ha accusato di "pagare i poveri dell'Islam per emigrare in Spagna".

"Con i soldi, con gli stessi soldi che hanno pagato per i missili su Gaza per uccidere bambini, donne e anziani, hanno tolto la libertà alla Palestina, vogliono distruggere il progressismo democratico dell'Europa. Vogliono distruggere la Palestina e l'essenza democratica e libertaria di tutta l'Europa, l'essenza della cultura occidentale", ha sottolineato.

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