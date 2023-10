Petro si chiede se Stati Uniti e UE siano "democratici" per la loro posizione sulla Palestina

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Nell’infernale scenario di conflitto in Palestina, il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha sollevato forti interrogativi sulla coerenza e l'impegno democratico degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, che hanno scelto di sostenere Israele nel suo brutale dispiegamento militare, nonostante il tragico saldo di più di 1.500 bambini palestinesi uccisi a Gaza a causa dei bombardamenti israeliani.

"Pensateci bene, davanti agli occhi dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, 1.540 bambini sono stati uccisi a Gaza. Come è possibile che coloro che si autodefiniscono democratici lo permettano?", ha affermato Petro attraverso il social network X, citando una pubblicazione dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi che riporta la morte di altri due operatori di quell'ufficio, portando il totale a 16 dall'inizio degli attacchi israeliani a Gaza.

In un altro messaggio, il leader colombiano ha ricordato le critiche e gli sberleffi ricevuti quando ha dichiarato che "la politica mondiale non si dividerà più tra sinistra e destra, ma tra una politica della vita e una della morte", accompagnando il tweet con forti immagini di minori morti a Gaza.

"Ecco la prova", ha aggiunto in riferimento all'immagine scioccante, dopo aver criticato gli Stati Uniti per non aver richiesto un cessate il fuoco al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite né condannato i migliaia di omicidi in Palestina.

Nelle ore precedenti, il capo di Stato colombiano aveva invitato anche a porre fine agli attacchi a Gaza e aveva qualificato gli omicidi di bambini come "un crimine di guerra".

"Questi attacchi devono essere fermati. Basta con la morte dei bambini. È un crimine di guerra. I leader del potere politico occidentale si sono trasformati in Erode: da voi ci aspettiamo che costruiate la democrazia e non che uccidiate bambini", ha aggiunto.

Petro ha affermato che la disputa tra "la politica della morte" e "la politica della vita" è la stessa che ha causato massacri e tensioni in Colombia per decenni, una situazione che si riflette nello stesso modo in Palestina, dove ora i suoi cittadini muoiono a migliaia, mentre vengono resi invisibili dalla narrazione mediatica globale.

"La mentalità con cui alcune parti dell'umanità applaudono questo massacro suggerisce che coloro che muoiono siano terroristi, cioè una sorta di persone spregevoli che meritano di morire, degli esseri inferiori. Si dimentica l'essenziale: le cause di un conflitto tra esseri umani veri", ha aggiunto.

Il presidente colombiano ha anche criticato la crudeltà con cui il conflitto di Gaza è affrontato dalla stampa nel suo paese.

"Questa mentalità si radica attraverso numerosi mezzi di comunicazione che ti spingono ad applaudire e sostenere la politica della morte. Pensate che sia la verità e che i morti non siano esseri umani o che non li vediate, finché la morte non bussa alla vostra porta", ha aggiunto Petro.

Il leader latinoamericano ha sostenuto che, in base a questa dottrina mediatica, il pubblico è portato a credere che "la sicurezza consiste nell'uccidere". "L'avete sentito da così tanti leader politici ed economici mondiali, vestiti con cravatte, che i potenti media chiamano giusti e democratici, che pensate che seguirli sia la cosa giusta da fare. Votate per loro. Applauditeli".

"Ma la sicurezza non è uccidere. Si tratta del contrario. La vera sicurezza è la pace. Solo una rivoluzione mentale, un risveglio nel sonno della gente, può far regnare la politica della vita e salvare la civiltà e la democrazia. È il popolo che alla fine decide se applaude alla morte o se è capace di cambiare le cose per far regnare la vita. Anche la Colombia decide tra la politica della morte e la politica della vita. Tra il cambiamento o la barbarie", ha sottolineato Petro.

Le parole di Gustavo Petro gettano luce su una cruda contraddizione che permea l'attuale conflitto in Palestina. In un momento in cui i valori democratici dovrebbero - secondo quanto essi professano - essere il faro guida dell'Occidente, ci troviamo di fronte a un paradosso inquietante. Petro solleva interrogativi fondamentali sulla coerenza di Stati Uniti ed Unione Europea, che, nonostante si autoproclamino campioni della democrazia, hanno scelto di appoggiare un dispiegamento militare brutale che ha causato la morte di più di 1.500 bambini palestinesi a Gaza a causa dei bombardamenti israeliani.

La sua affermazione "La politica mondiale non si dividerà più tra sinistra e destra, ma tra una politica della vita e una della morte" assume un significato profondo alla luce degli orrori visti in Palestina. La sua critica alla mancanza di azione da parte degli Stati Uniti e dell'UE nel richiedere un cessate il fuoco e nel condannare le molte perdite di vite umane in Palestina è giustificata e pone una seria sfida all'idea di leadership democratica.

La narrazione di Petro che collega il conflitto in Palestina alle esperienze di massacri e tensioni in Colombia evidenzia un tema più ampio, che riguarda la percezione delle vittime nei conflitti. L'idea che le vittime possano essere de-umanizzate o dipinte come "terroristi" è una pericolosa semplificazione che dimentica le complesse radici dei conflitti tra esseri umani.

La sua critica alla crudeltà con cui il conflitto di Gaza viene trattato dalla stampa rafforza l'importanza di un giornalismo responsabile e bilanciato. La manipolazione mediatica può infatti influenzare profondamente le opinioni pubbliche e le decisioni politiche.