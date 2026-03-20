Petrolio, Groenlandia e Hormuz: il triplo scacco che costringe l'Europa a riconsiderare Putin

di Uriel Araujo* - GlobalResearch

La posizione europea è di fatto già gravata dal peso delle realtà geopolitiche. La guerra israelo-iraniana, che ora coinvolge anche Washington, ha fatto impennare i prezzi del petrolio (con ripercussioni globali) e ha anche messo in luce le debolezze strutturali del modello energetico europeo. Gli analisti (come Lisa Basquel, assistente del programma europeo per la sicurezza energetica presso l'Atlantic Council) mettono in guardia da una netta dicotomia: o carenze fisiche o shock di prezzo estremi. Eppure la valvola di sfogo più ovvia – ovvero l'energia russa – rimane apparentemente politicamente scottante, sebbene economicamente razionale.

Mentre Bruxelles respinge pubblicamente qualsiasi ritorno ai combustibili fossili russi, allo stesso tempo si offre di contribuire alla riparazione delle infrastrutture che trasporterebbero il petrolio russo nell'Europa centrale. Ungheria e Slovacchia premono apertamente per la riapertura dell'oleodotto Druzhba, arrivando persino a bloccare i pacchetti di finanziamenti europei a Kiev per forzare la situazione. La crisi energetica potrebbe di fatto rimodellare le priorità politiche in tutto il continente.

È opportuno ricordare che il disaccoppiamento dell'Europa dall'energia russa non è mai stato puramente economico. Si è trattato di un progetto geopolitico, strettamente allineato alla strategia americana. Eppure, oggi, la stessa Washington sta silenziosamente correggendo la rotta. La decisione del presidente statunitense Donald Trump di revocare temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo per contenere i picchi di prezzo non è passata inosservata nelle capitali europee.

Questo cambiamento ha implicazioni più profonde. Le precedenti minacce di Trump riguardo alla Groenlandia avevano già destabilizzato l'Europa, sollevando interrogativi sulla stessa alleanza transatlantica. Ora, con Washington che persegue il proprio pragmatismo energetico intensificando al contempo il coinvolgimento militare in Medio Oriente, i leader europei sono costretti a riconsiderare proprio questo allineamento strategico.

Come ho già sostenuto in precedenza, la questione artica e la guerra con l'Iran non sono episodi isolati. Fanno parte di un quadro più ampio: una politica estera statunitense più apertamente "transazionale" che privilegia gli interessi immediati rispetto alla coesione dell'alleanza. In tali condizioni, la dipendenza dell'Europa dal GNL e dalle garanzie di sicurezza americane appare sempre più fragile.

Nel frattempo, Mosca sta dando segnali di prontezza. Vladimir Putin ha dichiarato apertamente che la Russia può riprendere le forniture di petrolio e gas all'Europa anche con l'aumento dei prezzi. Dal punto di vista del Cremlino, l'attuale crisi rappresenta una sorta di opportunità per trasformare le perturbazioni di mercato a breve termine in una ripresa strategica a lungo termine.

I responsabili politici europei sono consapevoli di ciò che è in gioco. Alcuni analisti continuano a opporsi all'allentamento delle sanzioni o alla riapertura degli oleodotti. Gli esperti (come Simone Tagliapietra di Bruegel) sostengono invece che l'UE dovrebbe raddoppiare gli sforzi nella transizione energetica anziché fare marcia indietro. Ma qui sta il problema, dal punto di vista europeo: il tempo.

Le transizioni energetiche sono per loro natura lente, mentre le crisi, al contrario, sono per definizione immediate. La base industriale europea non può aspettare anni affinché le energie rinnovabili si sviluppino su larga scala. Allo stesso modo, le famiglie non possono assorbire shock di prezzo indefiniti. Sembrerebbe quindi che i sistemi politici finiranno per cedere sotto pressione.

Il dissenso all'interno dell'UE è già in aumento. Leader come Viktor Orbán hanno apertamente chiesto una rinnovata cooperazione energetica con la Russia, mentre persino personalità dell'Europa occidentale stanno cautamente valutando l'idea di riacquistare l'accesso all'"energia a basso costo". Non si tratta di una posizione marginale, bensì di un potenziale consenso emergente, seppur finora a lento sviluppo.

La logica economica alla base di questo ragionamento è innegabile. Il gasdotto russo rimane geograficamente vicino e conveniente rispetto alle importazioni di GNL. Queste ultime, spesso provenienti dagli Stati Uniti, comportano costi di trasporto più elevati e una maggiore esposizione alla volatilità del mercato globale. Pertanto, l'attuale modello europeo non è solo costoso, ma anche strutturalmente fragile. Gli ostacoli politici rimangono significativi, ma sono sempre più in contrasto con le necessità economiche.

Il probabile esito, quindi, non sarà né un'inversione di rotta drastica né una rigida continuazione delle politiche attuali. Piuttosto, potrebbe trattarsi di una graduale normalizzazione, mascherata, per così dire, da aggiustamenti tecnici, deroghe temporanee e accordi bilaterali discreti. I flussi energetici potrebbero riprendere indirettamente, tramite intermediari o accordi limitati, consentendo così ai leader europei di mantenere una certa coerenza retorica, pur adattandosi alla realtà. In questo senso, si potrebbe sostenere che l'Europa stia entrando in una fase di ambiguità strategica.

Le minacce di Trump in Groenlandia contro la sovranità europea hanno scosso la fiducia nell'alleanza transatlantica, aprendo così la strada a una riconsiderazione delle dipendenze strategiche dell'Europa, compresa la sua posizione nei confronti della Russia . Ora, la guerra con l'Iran e la conseguente crisi energetica potrebbero accelerare questo processo di normalizzazione dei rapporti con Mosca.

In definitiva, la questione non è se l'Europa riconsidererà la sua posizione nei confronti dell'energia russa, ma quando e come. Finora, la risposta rimane incerta. Il percorso che si profila, tuttavia, si fa ogni giorno più chiaro.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

*Uriel Araujo dottore di ricerca in antropologia, è uno scienziato sociale specializzato in conflitti etnici e religiosi, con un'ampia esperienza di ricerca sulle dinamiche geopolitiche e le interazioni culturali. Collabora regolarmente con Global Research.