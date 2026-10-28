Pfizergate: il j'accuse finale di Kovesi su Ursula von der Leyen e le ombre dell'UE

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Mentre si avvia a concludere il suo mandato settennale alla guida della Procura europea (EPPO), Laura Codru?a Kövesi traccia un bilancio contro i vertici delle istituzioni comunitarie. Al centro dell'attenzione resta l'ombra del cosiddetto Pfizergate, l'inchiesta sulla gestione delle centinaia di milioni di dosi di vaccino anti-Covid negoziate privatamente via SMS tra la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'amministratore delegato del colosso farmaceutico americano, Albert Bourla.

Nonostante la gravità delle ipotesi di reato, secondo i documenti giudiziari spaziano dall'interferenza nelle funzioni pubbliche alla distruzione di prove, fino alla corruzione e al conflitto di interessi, von der Leyen non si è mai presentata di persona davanti ai magistrati dell'EPPO per rilasciare una dichiarazione. La conferma arriva da fonti vicine all'indagine, che preferiscono mantenere il riserbo per questioni di sicurezza. Dalla Commissione europea la versione ufficiale prova ad ammorbidire l'ostruzionismo: il portavoce Thomas Regnier si è affrettato a precisare che l'esecutivo ha "collaborato ampiamente" con gli inquirenti "per conto e con il pieno appoggio della Presidente", la quale si sarebbe sempre mostrata disponible, pur "nei limiti delle sue funzioni e dell'agenda".

Tuttavia, le parole rilasciate dal Procuratore Capo uscente dipingono uno scenario del tutto opposto, denunciando l'arroganza del potere politico a Bruxelles. Senza fare nomi espliciti per via del segreto istruttorio, Kövesi ha puntato il dito contro una prassi diffusa nelle stanze dell'UE: "Alcuni politici pensano di essere al di sopra della legge. Se si viene convocati per rendere dichiarazioni, ci si deve presentare". La magistrata non ha nascosto le enormi barriere frapposte al lavoro della magistratura quando si toccano gli untouchables della burocrazia continentale: "Quando nell'indagine sono coinvolte persone importanti, che si tratti di politici di alto profilo o di soggetti facoltosi legati alle élite, incontriamo ostacoli sistematici nell'esercizio delle nostre competenze".

Un attacco che travalica i singoli fascicoli e mette a nudo la fragilità costitutiva dell'EPPO. Nata nel 2017 e operativa dal 2021 per perseguire i reati finanziari a danno del bilancio comunitario, l'agenzia rischia di essere progressivamente svuotata dall'interno. Citando una celebre battuta ispirata alla serie Borgen, Kövesi ha amaramente osservato: "A Bruxelles nessuno ti sente urlare. Temo che la Procura europea verrà smantellata in modo strisciante ed elegante proprio perché sta facendo il suo lavoro". La strategia del depotenziamento passa attraverso tre direttrici contigue: il sottofinanziamento cronico, il blocco delle riforme legislative e l'ipertrofia burocratica studiata a tavolino per "complicare la vita ai PM".

L'ostruzionismo nei confronti dell'organo inquirente non riguarda soltanto i vertici della Commissione, ma investe l'intera governance degli Stati membri. Il caso più eclatante si è registrato in Grecia, travolta dagli scandali sulle frodi ai fondi agricoli dell'UE che hanno portato alle dimissioni di esponenti di governo e al rinvio a giudizio di quattro deputati del partito di maggioranza Nuova Democrazia. Di fronte ai tentativi del premier Kyriakos Mitsotakis di bloccare le indagini e delegittimare l'EPPO parlando di "fughe di notizie pilotate" e "agende politiche", Kövesi ha risposto denunciando formalmente Atene alla Commissione e ipotizzando il taglio dei fondi comunitari al paese. "Molti politici celebrano l'indipendenza della magistratura finché non si tocca la loro cerchia ristretta. Un istante dopo, i procuratori diventano improvvisamente prepotenti e politicizzati", ha accusato la magistrata.

Tra fondi inadeguati, come dimostra il budget dimezzato concesso dalla Commissione per le operazioni dell'EPPO in Ungheria, e il rischio di compromettere la credibilità dell'azione giudiziaria anche in paesi chiave come la Polonia, il bilancio finale di Kövesi suona come un allarme per il suo successore, il procuratore tedesco Andrés Ritter. Ma su un punto la magistrata non mostra cedimenti: né le scadenze elettorali né il peso dei gruppi politici bloccheranno i fascicoli pendenti, compresi quelli sull'uso improprio di fondi pubblici da parte di sciolte formazioni europarlamentari. "Se la Procura europea dovesse fermarsi ogni volta che ci sono le elezioni in Europa, potremmo direttamente smettere di lavorare".

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