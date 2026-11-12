Più fondi alla Difesa che alla Sanità: cosa c'è dietro l'aumento costante delle spese militari italiane

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di Federico Giusti

L'aumento delle spese militari è un terreno minato, mai descrizione fu più paradossale, in particolar modo per un centro sinistra dal cui interno arrivano spinte belliciste coerenti per altro con le politiche intraprese da 20 anni a questa parte. Per intenderci dentro il Partito democratico vivono aree che nel corso del tempo hanno votato di tutto, dai pacchetti aiuti all'Ucraina ai vecchi pacchetti sicurezza, entusiastici assertori dell'esercito professionale e fedeli paladini della Nato.

Questa premessa non è polemica ma solo sana lettura della realtà, è difficile pensare ad un cambio di rotta con chi alla fine critica la destra per l'eccessiva vicinanza agli USA salvo poi esaltare la difesa comune europea, la riconversione della manifattura da civile a militare.

Per questo l'aumento delle spese militari è criticato solo perché sottrae risorse al welfare, alla sanità e alla istruzione, non perché sia a prescindere una scelta folle e in condivisibile.

Fondi aggiuntivi per la Difesa pari a 4,8 miliardi solo per il 2027, la spesa nel triennio arriva a quasi 11 miliardi di euro, e attenzione che queste cifre sono al ribasso perchè tutte le previsioni di spesa sono decisamente al ribasso.

Se stanziamo dei capitali per un sistema di arma il calcolo del fabbisogno non tiene conto della futura inflazione e della evoluzione tecnologica che nell'arco di 45 anni renderà inevitabile una revisione dei sistemi di arma aumentando i capitoli di spesa.

Per questa semplice ragione ogni previsione si dimostra inadeguata e inferiore al reale fabbisogno di spesa. E quanto maggiori saranno i progetti militari tanto più cresceranno le spese.

Il governo intanto annuncia stanziamenti per gli F-35: 7 miliardi in più per 115 “caccia”, questa la notizia battuta dai giornali negli ultimi giorni, ai tavoli della maggioranza si consuma la solita commedia della Lega che fa finta di opporsi all’ennesimo pacchetto di aiuti alla Ucraina, il caccia di ultima generazione in pochi anni ha avuto finanziamenti passati da 6 a 18 miliardi. Investimento da 250 milioni per due nuove basi, il Governo riduce il numero dei caccia ma allo stesso tempo deve accrescere la spesa complessiva per la inflazione, l'avvento delle nuove tecnologie che impongono costosi ammodernamenti e adeguamenti, insomma nei prossimi 10 anni una crescita costante e progressiva della spesa militare.

La natura pluriennale degli investimenti, lo scrive la Corte dei Conti nella sua relazione dedicata alla Legge di Bilancio, richiederà probabilmente una deroga al tetto di spesa per tutti gli investimenti nel settore difesa destinati a crescere nel corso del tempo. Un progetto viene finanziato ma nell’arco di pochi anni necessita di modifiche e aggiornamenti che fanno lievitare i costi specie in tempi di inflazioni e di penuria delle materie prime e dei metalli rari. La istituzione poi delle forze di riserva della difesa aumentano non solo le spese ma anche il numero dei possibili militari impiegabili in ipotetici scenari di guerra (in termini tecnici vengono previste risorse relative al finanziamento dell’adeguamento capacitivo della difesa).

Di questo, ma anche di molto altro, aveva parlato l’atto di Indirizzo del Ministero della difesa dell’anno 2026:

“la riforma del modello di Difesa mira a garantire un rinnovamento continuo delle Forze Armate, in linea con gli impegni internazionali e le esigenze del Piano Militare di Difesa Nazionale. In questo contesto, si prevede l’istituzione di una riserva operativa di personale volontario, pronta a intervenire in situazioni di emergenza, sia a livello nazionale che internazionale. Parallelamente, è sempre più che mai necessario un ricambio generazionale, favorendo un equilibrio tra le componenti in servizio permanente e quelle a ferma prefissata, con particolare attenzione ai settori strategici come cyber e spazio, per rispondere alle sfide tecnologiche emergenti”.

Istituire la riserva, sul modello israeliano, rappresenta un’esigenza irrinunciabile per la riorganizzazione della difesa, scelta di grande impatto come quando l’esercito di leva venne sostituito da quello professionale. Gli eventi sono tanto veloci da superare anche i testi di legge, il disegno denominato “Disposizioni per il rafforzamento e l’adeguamento della capacità di difesa nazionale”, oggi fermo in Commissione, non prevede la istituzione della Riserva alla quale dedicheranno un altro capitolo normativo. Allora, il Governo non attende i tempi della discussione Parlamentare e va avanti per la sua strada anticipando l’approvazione di testi di legge? A tal riguardo è illuminante la lettura della relazione della Corte dei Conti .

Qualche anno or sono parlavamo di valorizzazione green del patrimonio immobiliare della Difesa, la recente decisione di togliere dalle alienazioni alcuni immobili pensando a una sostanziale ristrutturazione degli stessi anche in chiave ecologica e di risparmio energetico si spiega non solo con l’aumento degli organici rispetto agli attuali numeri ma anche ad una grande operazione di immagine dell’esercito a salvaguardia dell’ambiente (tutte le basi militari di recente costruzione presentano le medesime caratteristiche). La partita della razionalizzazione e delle dismissioni degli immobili militari è di particolare rilevanza un punto di vista programmatico ed economico…

Il Governo Italiano intende avvalersi di una clausola impropriamente definita “di salvaguardia” che permetterà in un biennio di non incorrere in alcun richiamo da parte della Ue, si potranno incrementare i fondi per il Riarmo senza preoccuparsi del deficit, del disavanzo, del rapporto tra entrate ed uscite.

Ma come sempre accade non tutte le spese aggiuntive sono facili da trovare nella Legge di Bilancio, anni fa scoprimmo che le missioni all’estero gravavano su altri capitoli di spesa, investimenti tecnologici a fini bellici potrebbero essere occultati dietro alla voce investimenti che non a caso fanno la parte del leone (parliamo della “attuazione dei programmi di investimento pluriennale per l’esigenza della difesa nazionale” (2,6 miliardi nel 2027 e altrettanti nel 2028). Un miliardo nel 2027, 844 milioni nel 2028 sapendo che le prossime manovra di Bilancio potranno innalzare i tetti di spesa.

Non è una passeggiata portare alla luce gli effettivi numeri delle spese militari, ad esempio tutte le voci che concorrono ai piani di difesa comune, ai fondi destinati all’ Arma dei Carabinieri, alla Polizia e alla Guardia di Finanza, alla nascita di Poli nazionali legati a singoli obiettivi. Poi abbiamo le risorse destinate ad ammodernare le Forze Armate, alle misure di welfare a sostegno delle Forze armate, le già citate missioni militari all’estero presenti nel capitolo del Mef. La stessa Magistratura contabile parla di aumento progressivo dei fondi destinati alle Missioni all’estero nell’ultimo decennio nel nome di una rinnovata richiesta all’Italia di partecipare a svariate operazioni internazionali. E queste missioni, come altri capitoli di spesa non gravano sul ministero della difesa quindi sfuggono il più delle volte agli analisti nel computo finale delle spese militari nazionali.

Le spese militari aumenteranno non nei numeri auspicati dalla Nato ma in misura senza dubbio crescente e costante nel tempo, la spesa andrà a beneficio di alcuni capitoli di bilancio piuttosto che altri ma chi pensava ad esempio a una riduzione delle risorse destinate al personale dovrà ricredersi con l’arrivo della Riserva. In sostanza tutti, alcuni in materia particolare, o quasi i capitoli di spesa della difesa sono destinati ad aumentare, se poi confrontiamo le risorse aggiuntive per la difesa, pari a quasi 5 miliardi di euro, si scopre che sono assai superiori a quelle per la sanità (3,4) per la quale spendiamo decisamente meno del passato rapportandoci al PIL.

E’ la parte finale della Relazione sulla Legge di Bilancio redatta dalla Corte dei Conti che merita attenzione, citiamo per esteso alcuni passaggi perché meglio di chiunque altro riassumono le questioni dirimenti.

Negli ultimi anni il Ministero della difesa ha operato in uno scenario internazionale segnato da un’elevata instabilità strutturale, con impatti sugli equilibri regionali ed energetici e ridefinizione degli equilibri interni alle alleanze, nonché da una crescente rilevanza di aree strategiche come il Mediterraneo allargato, l’Indo Pacifico, l’Europa orientale e l’Artico. A tali dinamiche si affiancano nuove minacce “ibride”, con riflessi sulla vulnerabilità delle infrastrutture e sulle catene di approvvigionamento, e minacce su nuove dimensioni e domini che ampliano il concetto stesso di sicurezza. L’Unione Europea sta procedendo su un percorso orientato verso una difesa comune, intesa come difesa. ma anche come resilienza e sicurezza dei Paesi membri63. Nella stessa direzione la NATO ha riformulato i propri obiettivi, affiancando al core defence expenditure le misure relative alle infrastrutture critiche, le reti, la preparazione civile, la resilienza, l’innovazione e la base industriale

Chiudiamo sulla cybersicurezza ricordando uno scontro interno al Governo sulla sua gestione. La idea di cedere ogni controllo e direzione al Ministero della difesa fa parte di un disegno strategico, le paure di massa attorno alle guerre ibride e agli attacchi informatici gioca un ruolo determinante per accelerare lo stanziamento di risorse verso questi capitoli di bilancio e una gestione militare della sicurezza informatica.

Diamo, per concludere, alcuni numeri

Spesa militare diretta italiana per il 2026: circa 34 miliardi (33,9 miliardi), dopo in un decennio è cresciuta di quasi il 50 per cento. Vanno poi considerati i costi indiretti e si arriva a 35 miliardi.

Qualcosa di più ci dice invece il nuovo rapporto annuale dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), per il quale, stando a MIlex, nel 2025 l’Italia avrebbe speso 44 miliardi di euro, insomma più del 20% rispetto al 2024.

Quali dati allora dovremmo prendere in considerazione, quelli del Governo o del Sipri ? E’ possibile stabilire con certezza quanti soldi spendiamo per le spese militari? Quali e quanti sono le voci che concorrono alla spesa militare inclusi stipendi, pensioni, ricerca e sviluppo? Fatti due conti le differenze tra i dati del Governo Meloni e quelli dell’Osservatorio MilEx sono di 3 miliardi e mezzo di euro, una somma con cui si potrebbe costruire non meno di una dozzina di ospedali di media grandezza e quasi il triplo se parliamo di piccoli ospedali da collocare lungo lo Stivale.

Federico Giusti Federico Giusti nasce a Pisa nel 1966, si laurea in letteratura italiana e subito dopo inizia a lavorare come precario per poi entrare in Comune nel 1999. Delegato sindacale prima dei Cobas e oggi della Cub è stato attivo nei movimenti studenteschi e per il diritto all'abitare Oggi fa parte dell'ufficio stampa dell'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, ha dato vita a un gruppo di studio con Emiliano Gentili e Stefano Macera ed è tra gli animatori di Radio Grad. E' sposato con figli e nipoti.