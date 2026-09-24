Piano di pace per Gaza, Hamas apre: "Noi pronti, ora tocca a Israele"

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In una nota, Hamas ha annunciato di essere pronta a dare attuazione alla tabella di marcia concordata con il "Consiglio di Pace" del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump in merito a Gaza:

"Il portavoce del Movimento di Hamas, Hazem Qassem, ha ribadito giovedì la completa disponibilità del movimento ad attuare la tabella di marcia concordata con il Consiglio di Pace riguardo al piano di pace nella Striscia di Gaza, precisando di aver già intrapreso tutti i passi richiesti dalla propria parte.

In a statement, Hamas announced it is ready to implement the roadmap agreed with US President Donald Trump's Board of 'Peace' regarding Gaza: "The Hamas Movement's spokesperson Hazem Qassem on Thursday reaffirmed the movement's complete readiness to implement the roadmap agreed upon with the Board of Peace regarding the peace plan in the Gaza Strip, noting that it has taken all required steps from its side. In a statement, Qassem added that the complete obstruction of the ceasefire agreement, along with its associated roadmap, 'stems from the occupation government's refusal to abide by the agreement, its escalation of aggression against our people in Gaza, in addition to the inability of the Board of Peace and its representative, Mladenov, to compel the occupation to implement it.' The Hamas spokesperson stressed the necessity for all parties to act, especially the US administration and the Board of Peace, 'to facilitate the entry of the technocrats committee [The National Committee for the Administration of Gaza] into the Gaza Strip so it can carry out its duties toward the people there, and to proceed with the deployment of international forces, in accordance with the ceasefire agreement and its roadmap.'" — The Cradle (@TheCradleMedia) September 24, 2026

In una dichiarazione, Qassem ha aggiunto che il blocco totale dell'accordo sul cessate il fuoco, unitamente alla relativa tabella di marcia, 'deriva dal rifiuto del governo di occupazione di rispettare l'accordo, dall'escalation della sua aggressione contro il nostro popolo a Gaza, nonché dall'incapacità del Consiglio di Pace e del suo rappresentante, Mladenov, di costringere l'occupazione ad adempiere agli impegni'.

Il portavoce di Hamas ha sottolineato la necessità che tutte le parti si attivino, in particolare l'amministrazione statunitense e il Consiglio di Pace, 'per facilitare l'ingresso del comitato di tecnocrati [il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza] nella Striscia di Gaza, affinché possa svolgere i propri compiti a favore della popolazione locale, e per procedere con il dispiegamento delle forze internazionali, in conformità con l'accordo di cessate il fuoco e la relativa tabella di marcia'."

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