Ping Ping e Fu Shuang: i nuovi ambasciatori della Cina negli USA

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di Dong Siyu, Quotidiano del Popolo

Il 27 settembre, i panda giganti Ping Ping e Fu Shuang sono arrivati ??sani e salvi allo Zoo di Atlanta, segnando l'inizio di una partnership decennale per la conservazione tra Cina e Stati Uniti della specie. La coppia è partita dalla Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento del panda gigante, nella provincia del Sichuan (Cina sud-occidentale), atterrando alle 8:55 (ora della costa orientale degli Stati Uniti) dopo un viaggio transpacifico meticolosamente organizzato.

Cina e Stati Uniti amplieranno la collaborazione su diversi fronti, tra cui l'allevamento e la cura dei panda giganti, la prevenzione e il trattamento delle malattie, la ricerca scientifica, l'educazione del pubblico e la conservazione delle popolazioni selvatiche e dei loro habitat.

Il panda gigante è una specie esclusiva della Cina, nonché una specie rara, emblematica e simbolo della conservazione della biodiversità globale. Dal 1994, la Cina porta avanti con costanza programmi internazionali di cooperazione a lungo termine incentrati sulla conservazione e sulla ricerca relative al panda gigante. Tali iniziative hanno rafforzato le competenze interne e, al contempo, favorito la comprensione reciproca tra la Cina e i Paesi partner. Inoltre, hanno offerto una "soluzione cinese" replicabile per gli sforzi multinazionali volti a proteggere le specie a rischio di estinzione e a preservare la diversità ecologica.

La cooperazione sino-statunitense per la conservazione del panda gigante rappresenta uno dei programmi internazionali di cooperazione sulla fauna selvatica più longevi della Cina; coinvolge il maggior numero di istituzioni partner e genera un impatto ampio e duraturo.

Le radici di questa collaborazione risalgono all'aprile del 1972, poco dopo la storica visita in Cina del presidente statunitense Richard Nixon. Due panda giganti, Ling Ling e Xing Xing, furono inviati negli Stati Uniti in dono. Il loro arrivo richiamò migliaia di visitatori, tra cui oltre 8.000 americani che attesero sotto la pioggia per accoglierli. Nel primo mese di esposizione al pubblico, più di un milione di persone si recò a vedere la coppia, consolidando il ruolo dei panda come simboli duraturi di buona volontà tra Cina e Stati Uniti.

La collaborazione scientifica e di allevamento ebbe inizio ufficialmente il 10 settembre 1996, con l'arrivo di Bai Yun e Shi Shi allo Zoo di San Diego. Seguirono l'arrivo di Lun Lun e Yang Yang allo Zoo di Atlanta nel 1999 e quello di Tian Tian e Mei Xiang allo Smithsonian's National Zoo di Washington, D.C., nel 2000. Oltre a conquistare il cuore del pubblico americano, ogni coppia ha rappresentato una testimonianza vivente della solidità e della profondità della cooperazione sino-americana per la conservazione del panda gigante.

Nel 2024, la precedente generazione di panda coinvolti nel programma di cooperazione ha concluso il proprio periodo di permanenza ed è tornata in Cina. Oggi, Ping Ping e Fu Shuang hanno attraversato il Pacifico per proseguire la storia della cooperazione nella conservazione del panda gigante.

Secondo i rappresentanti della Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento del panda gigante, la parte statunitense ha intrapreso ampi preparativi per garantire la salute e il benessere dei panda durante l'intera permanenza. Tali iniziative includono importanti lavori di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture di contenimento, al fine di creare un ambiente più sicuro e su misura per le esigenze della nuova coppia protagonista della collaborazione.

Gli esperti cinesi di conservazione hanno condiviso linee guida tecniche dettagliate con il personale degli zoo statunitensi, stabilendo standard rigorosi per la progettazione dell'habitat, la gestione quotidiana, la pianificazione nutrizionale e l'assistenza veterinaria.

Nel 1994, due panda giganti provenienti da Chengdu sono stati i primi a trasferirsi presso il parco faunistico Adventure World a Shirahama (prefettura di Wakayama, Giappone) in qualità di "ambasciatori per la ricerca scientifica e gli scambi", segnando l'inizio di una cooperazione internazionale a lungo termine sulla ricerca per la conservazione del panda gigante.

Da allora, la Cina ha condotto ricerche in collaborazione sui panda giganti con decine di Paesi, tra cui Stati Uniti, Repubblica di Corea, Germania e Singapore.

"Lo scopo di questi programmi di cooperazione è far progredire la ricerca scientifica e l'educazione pubblica, promuovere una maggiore consapevolezza e un maggiore coinvolgimento dell'opinione pubblica nella conservazione della fauna selvatica e, in ultima analisi, migliorare la protezione delle specie a rischio di estinzione", ha dichiarato un rappresentante della China Wildlife Conservation Association.

Un responsabile della Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento del panda gigante ha spiegato che i panda destinati agli zoo esteri seguono un "programma di preparazione" su misura prima della partenza. Tale percorso prevede l'abituazione al trasporto, la collaborazione durante i controlli sanitari e l'adattamento al nuovo ambiente.

Prima di partire, gli animali trascorrono inoltre un mese in quarantena e in isolamento. Vengono predisposte scorte di cibo sufficienti per il volo e per eventuali scali.

Accompagnano i panda verso le destinazioni estere anche i loro custodi e le équipe veterinarie cinesi. Questi specialisti si occupano del monitoraggio quotidiano della salute, dei prelievi di sangue e di altre cure di routine, rimanendo in loco finché gli animali non si sono ambientati nella nuova struttura.

Ad oggi, la Cina ha avviato collaborazioni di ricerca scientifica con 26 zoo in 20 Paesi. Complessivamente, 69 panda giganti sono stati trasferiti all'estero nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale. Dall'avvio di tali collaborazioni, sono nate e sono state allevate con successo 45 cucciolate, per un totale di 73 piccoli. Questa cooperazione ha contribuito in modo significativo alla condivisione delle risorse di ricerca, al potenziamento delle capacità di indagine scientifica, alla promozione della conservazione della specie e al rafforzamento degli scambi tra le popolazioni.

Nel 2016, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) ha modificato lo stato di conservazione del panda gigante da "in pericolo" a "vulnerabile". Tale variazione riflette i risultati positivi ottenuti dalla Cina nelle attività di conservazione della specie e rappresenta un riconoscimento internazionale dei successi cinesi nella sua tutela.

Il panda gigante Xing Hui si gode il suo "banchetto di compleanno" al Nantong Forest Safari Park, nella provincia del Jiangsu, Cina orientale. (9 agosto 2026 - Foto/Xu Peiqin)

Un panda gigante passeggia nel recinto esterno del padiglione dei panda giganti allo Zoo di Beijing. (16 luglio 2026 - Foto/Zhang Lixin)

Visitatori fotografano i panda giganti allo Zoo di Beijing. (17 luglio 2026 - Foto/Chen Xiaogen)

Un cucciolo di panda gigante dorme su un albero presso la Base di ricerca per l'allevamento del panda gigante di Chengdu, nella provincia del Sichuan, Cina sud-occidentale. (13 maggio 2026 - Foto/Hu Guolin)