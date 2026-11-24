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A novant'anni di distanza dallo scoppio della guerra civile, la Spagna si prepara al voto del 29 novembre trascinando con sé i fantasmi del 1936. Secondo Politico, la campagna elettorale in corso presenta echi inquietanti di quel conflitto, con la classe politica che resuscita retoriche e divisioni che erano rimaste sopite, ma mai davvero sepolte, nella psiche nazionale.

Non servono molti sforzi per cogliere il clima. Da una parte il premier socialista Pedro Sánchez, che durante un comizio a Tenerife ha guidato la folla nel canto di «¡No pasarán!», il grido di battaglia delle forze repubblicane contro l'assedio franchista. Dall'altra, la destra e l'estrema destra. Santiago Abascal, leader di Vox, e la presidente della Comunità di Madrid Isabel Díaz Ayuso, esponente del Partito Popolare, hanno iniziato a definire i loro avversari come il «Fronte Popolare», la coalizione di sinistra che governava alla vigilia della guerra civile.

«Il Fronte Popolare che Pedro Sánchez ha costruito non cederà il potere democraticamente», ha affermato la Ayuso in un'intervista televisiva, accusando il premier di trascinare il Paese verso la «rivoluzione».

Questa retorica, che i sociologi locali definiscono guerracivilismo, trova terreno fertile in una società spaccata. Un sondaggio pubblicato a settembre rivela che il 70% degli spagnoli percepisce il Paese come diviso, il dato più alto registrato dal 2021.

Il fenomeno più preoccupante riguarda però le nuove generazioni. Un'indagine del centro sociologico CIS del 2025 mostra che quasi il 20% dei giovani tra i 18 e i 24 anni considera la dittatura di Francisco Franco «buona» o «molto buona». Dopo la parata della Festa Nazionale, gruppi di adolescenti hanno circondato un accampamento di protesta per la casa a Madrid urlando slogan come «Rosso morto, concime per il mio orto».

Dietro le urla da stadio e le strategie elettorali c'è una battaglia concreta sui morti. A Belchite, in Aragona, le macerie lasciate da Franco come monumento alla distruzione repubblicana ricordano ogni giorno che la guerra non è finita per chi cerca ancora i propri cari.

José Vidal, presidente dell'Associazione per il Recupero della Memoria Democratica, ha scavato undici fosse comuni recuperando 105 resti. Cerca ancora suo nonno, un bracciante sindacalista prelevato dai franchisti nel 1936 mentre lavorava nei campi.

«Non si tratta solo di recuperare ossa», spiega Vidal. «Si tratta di restituire dignità alle persone e alle loro famiglie. Chi non vuole sapere dove si trovano i resti dei propri parenti?».

Il lavoro di Vidal è diventato un campo di battaglia politico. Dal 2023, la coalizione regionale PP-Vox in Aragona ha abrogato la legge sulla memoria democratica, cancellando l'inventario delle fosse comuni e chiudendo il centro di ricerca dedicato. La destra difende la scelta parlando di fine di una «interpretazione partigiana della storia», sostenendo che le vittime di entrambi gli schieramenti meritino riconoscimento.

La replica delle associazioni è netta: questa narrazione nasconde la sproporzione della repressione franchista. «Pensiamo che la loro intenzione sia cancellare tutto», aggiunge Vidal, temendo un inasprimento dei blocchi se la coalizione dovesse vincere a livello nazionale.

Perché rispolverare un trauma nazionale quando gli spagnoli sono preoccupati per il costo della vita e gli affitti? Pedro Riera, dell'Università Carlos III di Madrid, ha una lettura chiara: «Il patto di silenzio su cui si è retta la transizione è saltato. Con il passare del tempo, i politici invocano la guerra per mobilitare i propri elettori».

Sullo stesso tasto preme Gutmaro Gómez Bravo, dell'Università Complutense. Secondo lo storico, partiti come Vox ottengono consenso elettorale cavalcando una visione del franchismo «positiva ma non nostalgica». Sminuire la natura repressiva del regime e sfidare il consenso storico sul colpo di Stato del 1936 crea il clima ideale per queste derive.

Ora la contesa si sposta sul piano nazionale. Nei programmi elettorali, PP e Vox propongono l'abrogazione della legge nazionale sulla memoria democratica. Il precedente c'è già: nel 2011, il governo conservatore di Mariano Rajoy tagliò i fondi per i progetti di memoria storica, bloccando di fatto il recupero delle vittime.

Se la destra e l'estrema destra vinceranno il 29 novembre, il rischio non sarà solo politico. Secondo Gómez Bravo, rimettere in discussione il passato significa condannare le vittime della repressione a diventare, di nuovo, invisibili.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it