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Il primo ministro polacco liberale Donald Tusk ha annunciato che «al momento non verseremo alcun contributo al progetto PURL [Prioritized Ukraine Requirements List]… poiché spendiamo già molto per i nostri armamenti». Il PURL è il programma lanciato dagli Stati Uniti nell’estate del 2025, in base al quale l’UE avrebbe finanziato le attrezzature militari che gli Stati Uniti avrebbero poi inviato all’Ucraina. Un rapporto del governo statunitense della primavera del 2026 ha rilevato che, fino a quel momento, la Polonia aveva contribuito solo con 100 milioni di dollari su un totale di 4,1 miliardi.

Si tratta solo dello 0,03% dei quasi 300 miliardi di dollari di aiuti militari che l’Ucraina ha ricevuto dall’UE (226 miliardi di dollari) e dagli Stati Uniti (68,2 miliardi di dollari) dal febbraio 2022, secondo i rispettivi rapporti ufficiali disponibili. Nei tre anni tra febbraio 2022 e febbraio 2025, la Polonia ha fornito all’Ucraina 15 miliardi di PLN in assistenza militare, pari a circa 3,75 miliardi di dollari al cambio odierno. Nonostante abbia donato più carri armati, veicoli da combattimento della fanteria e velivoli di chiunque altro, ciò rappresenta comunque solo l’1,2% degli aiuti militari totali all’Ucraina.

Nel corso dello scandalo scoppiato la scorsa estate in merito agli aiuti militari forniti dall’attuale coalizione liberale all’Ucraina, il ministro della Difesa W?adys?aw Kosiniak-Kamysz ha rivelato all’inizio di luglio che, da quando è salita al potere nel dicembre 2023, la coalizione ha fornito all’Ucraina solo 1,55 miliardi di PLN in equipaggiamento, pari a circa 300 milioni di dollari al cambio attuale. Nell’agosto 2024, ha dichiarato: «Il governo polacco, sia il nostro governo che quello dei nostri predecessori, ha donato all’Ucraina miliardi di dollari in equipaggiamento. È tutto ciò che siamo stati in grado di fare».

Diversi mesi dopo, nel novembre 2024, il ministro degli Esteri Radek Sikorski ha proposto di vendere all’Ucraina equipaggiamento militare a credito affinché la Polonia potesse continuare ad aiutare militarmente il proprio vicino contro la Russia; non è quindi chiaro in che misura i suddetti 300 milioni di dollari siano stati venduti a credito anziché donati. In ogni caso, Bloomberg ha rivelato quanto sia in maniera imbarazzante sottosviluppato il complesso militare-industriale polacco in un articolo del maggio 2025, quindi la Polonia non dispone comunque di una grande capacità di esportazione.

Sebbene lo svuotamento delle scorte da parte della Polonia all’inizio della fase su larga scala del conflitto ucraino abbia influenzato in modo significativo le dinamiche strategiche, la sospensione dei contributi al PURL, avvenuta quasi mezzo decennio dopo a seguito del calo di sostegno registrato negli anni successivi, è irrilevante dal punto di vista militare. Inoltre, ciò non danneggerà la cooperazione militare bilaterale, come suggerito dal capo di Stato Maggiore di Zelensky, Kirill Budanov, che ha proposto progetti di difesa congiunti in occasione di un evento in Polonia tenutosi lo stesso giorno dell’annuncio di Tusk.

Tornando alla sua decisione, si tratta in realtà di una manovra di distrazione politica interna dal colpo di mano giudiziario del mese scorso, che rappresenta un tentativo di presa di controllo della Polonia da parte della Germania per procura, al fine di preparare l’Europa alla guerra con la Russia. Ciò distoglie in parte l’attenzione anche dalla sua persecuzione politica nei confronti dell’emittente conservatrice TV Republika. Sondaggi autorevoli suggeriscono che la sua coalizione liberale al governo sarà sostituita da una coalizione conservatrice-libertaria dopo le elezioni del Sejm dell’autunno 2027, quindi questa mossa potrebbe anche essere uno stratagemma per attirare gli elettori anti-ucraini.

La spesa pubblica della Polonia ammonta a 918,9 miliardi di PLN, pari a 230 miliardi di dollari al cambio odierno; pertanto, i 100 milioni di dollari che il Paese ha versato al PURL tra l’estate del 2025 e questa primavera hanno rappresentato solo lo 0,04% della spesa totale. Pertanto, l’altra giustificazione addotta da Tusk per questa sospensione, ovvero che essa sia legata all’elevato deficit di bilancio della Polonia pari a circa il 7% del PIL, non regge, poiché si tratta di un importo relativamente irrisorio. Senza dubbio, si tratta quindi di una manovra di distrazione politica interna, insignificante sia dal punto di vista militare che finanziario, alla quale i polacchi sono troppo intelligenti per cadere.

(Articolo pubblicato in inglese sulla newsletter di Andrew Korybko)

Andrew Korybko Analista politico e giornalista. Membro del consiglio di esperti dell'Istituto di studi strategici e previsioni presso l'Università dell'amicizia tra i popoli della Russia. È specializzato in questioni inerenti la Russia e geopolitica, in particolare la strategia degli Stati Uniti in Eurasia. Le sue altre aree di interesse includono tattiche di regime change, rivoluzioni colorate e guerre non convenzionali.