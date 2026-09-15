Porti chiusi a Israele: la Malesia blocca i carichi e caccia gli imprenditori

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Secondo quanto riportato da Bloomberg il 15 settembre, le autorità malesi hanno sequestrato al porto di Tanjung Pelepas tre container diretti in Israele, trattenendoli per quasi un mese per esaminarne il contenuto. La misura rientra nella linea dura di Kuala Lumpur, che ha vietato gli scambi commerciali con Israele in risposta alle operazioni militari contro i palestinesi a Gaza.

I documenti di trasporto indicano che i container sono stati bloccati il 19 agosto mentre viaggiavano verso il porto di Ashdod, a sud di Tel Aviv. Il carico, spedito dall'azienda cinese Chongqing Mobimax Technology Co., conteneva componenti per biciclette elettriche. I dati di tracciamento della compagnia di navigazione Maersk confermano che le merci risultano ancora ferme nello scalo malese.

La legge doganale della Malesia vieta sia le importazioni sia le esportazioni da e verso Israele, anche se la normativa non si applica esplicitamente alle merci in solo transito. L'Agenzia per il controllo delle frontiere ha confermato l'apertura di un'indagine senza rilasciare dettagli, mentre il Dipartimento Doganale non ha fornito commenti.

Non si tratta di un caso isolato. Il 7 agosto la stessa agenzia aveva bloccato un container proveniente dalle Filippine con il sospetto che trasportasse armi. L'ispezione ha poi confermato che il materiale era destinato alla Elbit Systems, colosso israeliano della tecnologia militare.

Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha ribadito che il Paese non intende fare da canale commerciale per sostenere il regime israeliano. Già nel dicembre 2023, Kuala Lumpur aveva vietato l'accesso ai propri porti alla compagnia di navigazione israeliana ZIM.

La Malesia non intrattiene relazioni diplomatiche con Israele e vieta l'ingresso ai cittadini israeliani senza specifica autorizzazione:

A luglio, il governo ha ordinato l'espulsione immediata di alcuni cittadini israeliani individuati presso la Network School, una comunità di co-living tecnologico a Forest City (Johor), entrati nel Paese con un doppio passaporto.

La struttura — fondata dall'ex dirigente di Coinbase Balaji Srinivasan per promuovere startup basate su criptovalute — è stata successivamente chiusa per violazione delle norme sull'immigrazione.