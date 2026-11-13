Pressioni USA. Iraq, Turchia e Pakistan si rifiutano di sigillare i confini con l'Iran

Secondo un articolo pubblicato l'11 novembre dal New York Times, le pressioni esercitate dagli Stati Uniti sui Paesi limitrofi affinché chiudessero i rispettivi confini terrestri con l'Iran non hanno avuto successo, frenando così la strategia di Washington volta a paralizzare l'economia iraniana.

Stando a quanto riferito al quotidiano statunitense da tre funzionari iracheni e da un esponente dell'amministrazione americana, gli Stati Uniti hanno impiegato settimane nel tentativo di convincere Turchia, Iraq e Pakistan a sbarrare i propri valichi di frontiera verso il territorio iraniano. Successivamente, le forze armate americane hanno istituito la Task Force Iron Gate, un'unità speciale del Comando Centrale (CENTCOM) con il compito di intercettare il passaggio di armamenti, merci sanzionate e capitali illeciti lungo i confini terrestri dell'Iran e nel Mar Caspio, inasprendo ulteriormente l'offensiva economica contro Teheran.

Un funzionario statunitense ha rivelato che diverse nazioni confinanti hanno messo in guardia Washington, sostenendo che il blocco delle rotte commerciali, essenziali per le aziende e le popolazioni su entrambi i versanti della frontiera, rischierebbe di scatenare "un'insurrezione civile". La stessa fonte ha aggiunto che queste continue sollecitazioni hanno generato un crescente malcontento verso gli Stati Uniti tra gli stessi alleati e partner dell'area.

Sul piano pratico, la Turchia ha scelto di non modificare le proprie consuete procedure di controllo doganale. Baghdad ha invece respinto la richiesta americana di lasciare operativi soltanto due valichi con l'Iran, limitandosi a chiuderne temporaneamente uno o due in segno di apertura, una decisione che ha però provocato forti proteste tra i cittadini iracheni. Il Pakistan, dal canto suo, avrebbe alternato chiusure e riaperture di vari posti di confine nelle ultime settimane, giustificando tali misure con esigenze amministrative e di sicurezza.

Come osservato da Ellie Geranmayeh, analista esperta di questioni iraniane presso il Consiglio europeo per le relazioni estere, l'Iran continua a esercitare un peso economico determinante sui Paesi vicini. Oltre a un interscambio commerciale che vale circa 3 miliardi di dollari l'anno, Islamabad dipende in larga misura dalle forniture energetiche iraniane, in particolare dal gas di petrolio liquefatto, mentre Baghdad importa dalla Repubblica Islamica oltre un terzo del gas necessario ad alimentare la propria rete elettrica.

Parallelamente, Teheran si è mossa sul piano diplomatico per spingere i Paesi della regione a non piegarsi alle richieste statunitensi. Il viceministro degli Esteri iraniano ha tenuto un colloquio con l'ambasciatore russo per valutare "come contrastare le azioni unilaterali degli Stati Uniti e il cosiddetto piano Iron Gate". Il 5 novembre, inoltre, il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto al Cremlino Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran. Durante l'incontro è stata raggiunta un'intesa per la realizzazione di gasdotti destinati a trasportare il gas russo in territorio iraniano, consentendo così a Teheran sia di coprire il fabbisogno interno sia di riesportare la risorsa verso gli Stati limitrofi.

Infine, Rezaei ha ribadito che l'Iran non procederà alla riapertura dello Stretto di Hormuz né avvierà alcun tavolo negoziale finché Washington non accetterà sette precise condizioni, tra cui figurano la cessazione delle ostilità in tutta la regione, la revoca del blocco navale e delle sanzioni economiche, nonché lo sblocco dei fondi iraniani attualmente congelati.

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