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Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

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Prof. Alessandro Volpi a l'AD: "La cannibalizzazione finanziaria attuale può fare implodere il mercato delle obbligazioni e quello azionario allo stesso tempo"

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"Storia in diretta" - Alessandro Volpi, 22 maggio 2026

 

 

In questa imperdibile intervista condotta da Loretta Napoleoni, l'economista e docente universitario Alessandro Volpi ci guida attraverso le profonde crepe che stanno minacciando i mercati finanziari globali, partendo dalla "spia rossa" per eccellenza: il mercato obbligazionario. Il punto focale della discussione è l'insostenibilità del debito pubblico statunitense, che per trovare compratori è costretto a offrire rendimenti altissimi, sfiorando il 4,7%. Con gli investitori internazionali che si ritirano e i costi delle assicurazioni contro l'insolvenza americana ai massimi storici, mega-fondi come BlackRock e Vanguard stanno dirottando i risparmi globali sui titoli di Stato USA per evitare il tracollo.

Questa immensa emorragia di capitali sta innescando una gravissima crisi di liquidità, schiacciando i mercati tra due bolle gigantesche: quella del debito federale e quella azionaria del settore tech. Mentre aziende come Nvidia mantengono capitalizzazioni astronomiche e totalmente sganciate dall'economia reale, la vera tensione esploderà con le imminenti e costosissime quotazioni in borsa di giganti come SpaceX, OpenAI e Anthropic. Da dove arriveranno i trilioni necessari per finanziarle?

La risposta del prof. Volpi delinea un quadro allarmante: stiamo andando incontro a una vera e propria cannibalizzazione della finanza, in cui il mercato azionario e quello obbligazionario finiranno per divorarsi a vicenda. Per sostenere le nuove quotazioni, i grandi gestori dovranno svalutare altri asset, scatenando correzioni che non colpiranno solo l'alta finanza, ma svuoteranno dall'interno i fondi pensione e i portafogli di noi piccoli risparmiatori. Un'analisi lucida e disincantata per comprendere come il modello di crescita finanziaria infinita sia arrivato al capolinea e perché anche l'Europa (e l'Italia) ne pagheranno il prezzo.

Buona visione.

Loretta Napoleoni

Loretta Napoleoni

 

*Economista di fama internazionale. Ha insegnato alla Judge Business Schools di Cambridge e nel 2009 è stata invitata come relatrice alla Ted Conference sui temi del terrorismo. Nel 2005 ha presieduto il gruppo di esperti sul finanziamento del terrorismo per la conferenza internazionale su terrorismo e democrazia organizzata dal Club de Madrid. Autrice di diversi libri di successo tra cui Terrorismo SPAEconomia Canaglia e Maonomics, tradotto in 18 lingue, incluso l’arabo ed il cinese; ISIS, lo stato del terrore, uscito in 20 nazioni. L’ultimo si intitola Technocapitalism

 

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