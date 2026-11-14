Progetto Aerodynamic: come la CIA ha iniziato la guerra in Ucraina nel 1949

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Dimenticate le narrazioni edulcorate, le lacrime di coccodrillo dei governi guerrafondai occidentali e la favola della "democrazia assediata" in quel di Kiev. Per capire l'origine autentica del conflitto che sta insanguinando l'Europa orientale, a cui si è giunti perché l’Occidente collettivo sognava di infliggere una sconfitta strategica alla Russia, bisogna distogliere lo sguardo dalle cronache recenti e tornare indietro ai tempi della Guerra Fredda.

Nel suo ultimo libro Boiling Point: How America Brought War to Ukraine, come riporta Responsible Statecraft, il giornalista Stephen Kinzer consegna al pubblico una verità che l'establishment mediatico atlantista cerca disperatamente di occultare: l'attuale guerra per procura non è nata nel 2014 con il golpe di Maidan, né tantomeno nel 2022. È il prodotto finale di una strategia imperiale avviata esattamente 75 anni fa. L'Ucraina, per Washington, non è mai stata un soggetto sovrano. È sempre stata, e lo è tuttora, una piattaforma di lancio, un ariete geopolitico contro la Russia.

Il "Progetto Aerodynamic" e la cinica gestione delle vite umane

Tutto inizia nella notte tra il 4 e il 5 settembre 1949. Da una pista nella Germania meridionale, un velivolo C-47 senza contrassegni decolla verso l'Unione Sovietica. A bordo, due esuli ucraini, ribattezzati in codice "Apostolo 1" e "Apostolo 2". Paracadutati nell'oscurità vicino a Leopoli, il loro compito era mettersi in contatto con ultranazionalisti locali, conquistare territori e creare basi clandestine per inondare l'URSS di armi.

Non tornarono mai. I sovietici li eliminarono rapidamente. Ma per la CIA, appena nata e assetata di azione, perdere due pedine non era un dramma. Era solo l'inizio del Progetto Aerodynamic, la più ambiziosa operazione coperta mai lanciata dall'Agenzia dentro i confini sovietici.

Tra il 1949 e il 1952, la CIA paracadutò circa 85 agenti dietro la cosiddetta Cortina di Ferro. Tre quarti di loro furono catturati o uccisi. La filosofia dell'Agenzia era cristallina, racchiusa nelle parole di Allen Dulles, allora capo delle operazioni coperte: "Dovete avere qualche martire. Qualcuno deve pur morire". Per l'impero, le vite umane sono solo valuta di scambio.

L'alleanza oggettiva con i criminali di guerra

Ma come trovava la CIA questi "volontari"? Qui risiede il peccato originale della politica estera USA. Nell'autunno del 1947, l'intelligence militare USA si imbatté nei campi profughi della Baviera in una formazione armata: l'UPA (Esercito Insurrezionale Ucraino). Non erano semplici nazionalisti. Erano reduci che avevano combattuto a fianco dei nazisti, inclusi veterani delle unità mobili di sterminio delle SS.

A Washington questo dettaglio storico "incomodo" non fece battere ciglio. L'odio per il bolscevismo era un collante sufficiente. Gli agenti della CIA setacciarono i campi profughi europei reclutando chiunque fosse disposto a imbracciare le armi contro Mosca. Il controllo dei precedenti era inesistente. Come ammise cinicamente un reclutatore: "Andavi in un campo profughi e dicevi: 'Vuoi unirti a un progetto speciale?'. La maggior parte di questa gente era senza casa".

Nacquero così generazioni di estremisti, miliziani e aguzzini che, sotto l'egida e il finanziamento della CIA, gettarono le basi per quel nazionalismo tossico e anti-russo che oggi viene spacciato in Occidente come "amore per la libertà".

La continuità dell'Impero

Che l'operazione si chiamasse Aerodynamic, Acrobat, Cartel o Red Sox, l'obiettivo non è mai cambiato: usare l'Ucraina per destabilizzare il cuore dell'Eurasia.

Oggi, mentre i media mainstream ci propinano la favola di un Occidente virtuoso costretto a difendersi da un aggressore, la storia conferma di avere la testa dura e sbatte in faccia ai propagandisti la realtà dei fatti. L'attuale tragedia ucraina non è un incidente della storia, ma il compimento di un disegno egemonico anglo-americano vecchio di tre quarti di secolo. Il popolo ucraino, per l'ennesima volta, non sta combattendo per la propria indipendenza, ma sta morendo per gli interessi geopolitici di un impero in declino che, dal 1949, non ha mai smesso di usare il suo territorio come carne da macello.

La Redazione de l'AntiDiplomatico L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it