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Putin a Xi: "Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti"

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Putin a Xi: "Le relazioni tra Russia e Cina sono a un livello senza precedenti"

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Vladimir Putin ha rivolto le sue "più calorose congratulazioni" al suo omologo cinese, Xi Jinping, in occasione del 77° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese: "Le relazioni tra la Federazione Russa e la Repubblica Popolare Cinese si trovano a un livello senza precedenti", ha osservato.

"I nostri Paesi stanno realizzando sistematicamente importanti progetti congiunti in vari ambiti e coordinando i propri sforzi sulle questioni internazionali per costruire un ordine mondiale più giusto e multipolare", ha sottolineato.

Il presidente russo ha evidenziato che, sotto la guida di Xi, la Cina sta compiendo "progressi straordinari" in campo sociale, economico, scientifico e tecnico, e sta offrendo un contributo significativo alla risoluzione di questioni chiave dell'agenda regionale e globale.

A tal proposito, ha espresso fiducia nel fatto che il loro prossimo incontro al vertice APEC — che si terrà a novembre nella città cinese di Shenzhen — sarà proficuo e consoliderà ulteriormente la cooperazione strategica globale tra i due Paesi.

"Le auguro sinceramente buona salute, benessere e continui successi, e al popolo amico della Cina felicità e prosperità", ha affermato Putin.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

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