Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap

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Secondo un decreto presidenziale, il presidente russo Vladimir Putin ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il divieto di fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi nell'ambito del meccanismo di controllo dei prezzi imposto dal G7 e dall'Unione Europea.

Il divieto, inizialmente in vigore fino al 30 giugno 2026, è stato esteso fino alla fine del 2027. Il documento vieta la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi a persone giuridiche e fisiche straniere qualora i contratti relativi a tali forniture prevedano, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di un meccanismo di controllo dei prezzi. Il divieto si applica a tutte le fasi della filiera, fino all'acquirente finale.

Il decreto che introduce misure di ritorsione in risposta al meccanismo di controllo dei prezzi è entrato in vigore il 1° febbraio 2023 ed è stato prorogato più volte.

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