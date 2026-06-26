Putin estende fino alla fine del 2027 il divieto di esportazione di petrolio russo con price cap
Secondo un decreto presidenziale, il presidente russo Vladimir Putin ha prorogato fino al 31 dicembre 2027 il divieto di fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi nell'ambito del meccanismo di controllo dei prezzi imposto dal G7 e dall'Unione Europea.
Il divieto, inizialmente in vigore fino al 30 giugno 2026, è stato esteso fino alla fine del 2027. Il documento vieta la fornitura di petrolio e prodotti petroliferi russi a persone giuridiche e fisiche straniere qualora i contratti relativi a tali forniture prevedano, direttamente o indirettamente, l'utilizzo di un meccanismo di controllo dei prezzi. Il divieto si applica a tutte le fasi della filiera, fino all'acquirente finale.
Il decreto che introduce misure di ritorsione in risposta al meccanismo di controllo dei prezzi è entrato in vigore il 1° febbraio 2023 ed è stato prorogato più volte.