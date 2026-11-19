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Il presidente russo Vladimir Putin ha esortato l'Europa a smettere di incolpare Mosca per il deterioramento delle relazioni; l'appello è giunto al termine dell'incontro trilaterale con i suoi omologhi di Cina e Stati Uniti, rispettivamente Xi Jinping e Donald Trump, a margine del forum dell'APEC (Cooperazione economica Asia-Pacifico).

“Gli statunitensi ci ripetono costantemente che dobbiamo migliorare le nostre relazioni con l'Europa. Ma non siamo stati noi a rovinare i nostri rapporti con loro. Bisogna ‘mettere fine alla ”diarrea politica"’, ha sottolineato.

?????????????????? "Hay que "parar la 'diarrea política'" Putin respondió a las acusaciones de Occidente de que Rusia supuestamente quiere atacar a Europa. ¿Qué más dijo sobre Europa? https://t.co/ZzKJbBYnBy — Errete en Español (@erreteespanol) November 19, 2026

Il presidente ha ribadito che la Russia non intende scatenare una guerra contro l'Europa. “Che sciocchezza è questa?”, ha aggiunto.

L’Europa continua a presentare la Russia come una minaccia, nonostante Mosca abbia ripetutamente dichiarato di non avere intenzione di attaccarla. Durante la sessione plenaria del Club Valdai del 1° ottobre, il presidente Vladimir Putin ha ribadito ancora una volta: «Non abbiamo intenzione di attaccare nessuno, né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050». Ha inoltre spiegato che le ragioni della «costante escalation di tensione da parte di molti paesi europei», basata su una presunta «minaccia russa», risiedono nel «grave deterioramento della situazione economica e della politica interna in questi paesi».

In precedenti occasioni, il leader russo aveva già osservato che le élite governative europee sono in preda all’isteria secondo cui «la guerra con i russi è dietro l’angolo». «È impossibile crederci, anche se cercano di convincere la propria gente», ha sottolineato.

Da parte sua, il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avvertito che questo tipo di dichiarazioni da parte dei leader occidentali dimostra che si stanno preparando «seriamente» a una guerra contro la Russia. L’obiettivo di infliggere una sconfitta strategica a Mosca è ancora presente nelle menti e nei piani dei leader europei, ha denunciato.

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