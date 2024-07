Putin: la Russia deve produrre sistemi missilistici terrestri per rispondere agli USA

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca dovrebbe avviare la produzione dei suoi missili a medio e corto raggio in risposta alle azioni ostili degli Stati Uniti. Il presidente ha fatto questa dichiarazione durante una riunione operativa con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza russo.

Secondo Putin, la preoccupazione della Russia è causata dal possibile dispiegamento da parte degli Stati Uniti dei loro missili a medio e corto raggio in varie regioni del mondo, dal momento che gli Stati Uniti hanno già portato tali missili alle esercitazioni militari in Europa (in Danimarca) e nel sud-est asiatico (nelle Filippine).

"A quanto pare, dobbiamo iniziare la produzione di questi sistemi d'attacco e poi, in base alla situazione reale, prendere decisioni su dove - se necessario per garantire la nostra sicurezza - disporli", le sue parole al riguardo.

In precedenza, il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un'intervista all'agenzia di stampa TASS, aveva parlato della violazione del Trattato INF da parte delle autorità statunitensi. "La logica di Washington è semplice. I pilastri che garantivano il dominio degli Stati Uniti si stanno staccando da sotto i piedi. In gran parte a causa degli errori degli stessi americani, che credevano nel loro "eccezionalismo", infallibilità e impunità. Nel tentativo di rallentare la perdita della posizione di egemone, si sono affidati alla forza. Da qui la ricerca della superiorità militare, il desiderio di assicurarsi una mano libera nell'uso della forza. Questo spiega il rifiuto delle restrizioni sul controllo degli armamenti e di altri strumenti volti a garantire un equilibrio strategico degli interessi dei partecipanti ai processi internazionali.

Un solo esempio: con un pretesto inverosimile, gli Stati Uniti si sono presi la briga di demolire il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari. In realtà, gli Stati Uniti avevano semplicemente bisogno dei missili vietati dal Trattato, anche contro la Cina. Le restrizioni su di essi sono diventate un ostacolo e sono stati eliminati senza alcuna esitazione. Le conseguenze negative di questo passo per la sicurezza regionale e globale sono evidenti. Con l'attuazione dei piani per il dispiegamento di RSMD terrestri statunitensi in Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico, la questione dell'opportunità di un'ulteriore applicazione della moratoria imposta dalla Russia sul dispiegamento di armi simili, legata alla comparsa di armi simili di fabbricazione statunitense nelle regioni interessate, sta diventando più acuta.

Per quanto riguarda le prospettive di dialogo con gli Stati Uniti sul Trattato START e di accordo su qualcosa che lo sostituisca, abbiamo chiarito che il dialogo è impossibile senza che Washington abbandoni la sua linea anti-russa. L'inadeguatezza delle idee USA per l'avvio di negoziati sul controllo degli armamenti nucleari, separate dal contesto politico-militare negativo e dallo stato di degrado delle relazioni tra Russia e Occidente, è per noi evidente. L'interesse di Washington è chiaro: ridurre i rischi nucleari per se stessa fornendo un vantaggio rispetto ad altre capacità militari. Per noi, tuttavia, un tale approccio, che gli statunitensi definiscono ‘compartimentazione’ (cioè "la Russia è un nemico, ma noi abbiamo bisogno di qualcosa da lei"), è assolutamente inaccettabile. Soprattutto quando gli Stati Uniti e i loro alleati continuano a provocare un'escalation della crisi in Ucraina, non facendo mistero della loro intenzione di ‘infliggere una sconfitta strategica alla Russia’”.

Nel 2019 gli Stati Uniti si sono ritirati dal Trattato per l'eliminazione dei missili a raggio intermedio e corto (Trattato INF). In risposta, anche la Russia si è ritirata dal trattato.

Il 20 febbraio dello stesso anno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato in un discorso all'Assemblea Federale che, in caso di dispiegamento di missili statunitensi a raggio intermedio in Europa, la Russia sarebbe costretta a dispiegare deterrenti nucleari, il cui raggio d'azione comprenderebbe sia i territori in cui questi missili verrebbero dispiegati sia i territori in cui si trovano i centri decisionali per il loro utilizzo (cioè gli Stati Uniti).

Lo scorso 28 giugno 2024, il presidente russo ha dichiarato che la Russia dovrebbe iniziare a produrre i propri RSMD in risposta all'uso di tali missili da parte degli Stati Uniti durante le esercitazioni militari in Danimarca e nelle Filippine.

Il trattato RSMD copre tutti i sistemi missilistici balistici e da crociera terrestri a medio (1.000-5.500 chilometri) e corto (500-1.000 chilometri) raggio.