Putin: La Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e del Medio Oriente, per raggiungere la pace il prima possibile

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Il presidente russo, Vladimir Putin ha dichiarato che la Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e degli altri Paesi della regione, per portare la pace in Medio Oriente il prima possibile.

"Da parte nostra, faremo tutto ciò che serve ai vostri interessi, tutto ciò che serve agli interessi di tutti i popoli della regione, affinché questa pace possa essere raggiunta il prima possibile", ha affermato durante l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, giunto a San Pietroburgo in visita ufficiale nel contesto della fase di stallo dei negoziati con gli Stati Uniti.

???????????????????? Putin incontra il ministro degli esteri iraniano nel mezzo di una fase di stallo nei negoziati con gli Stati Uniti: ? "La Russia farà tutto il possibile nell'interesse dell'Iran per stabilire la pace il prima possibile." ? "L'Iran sta combattendo coraggiosamente ed eroicamente per la sua sovranità." https://t.co/phluYfffCC pic.twitter.com/i1wmHYa1QI – RT en Español (@ActualidadRT) 27 aprile 2026

Putin ha affermato di augurarsi che il popolo iraniano superi questo "periodo di prova" e che la pace arrivi, sottolineando che la Repubblica islamica "combatte coraggiosamente" per la propria sovranità.

Durante l'incontro con Araghchi, ha fatto notare di aver ricevuto la settimana scorsa un messaggio dalla Guida Suprema iraniana, Mokhtaba Khamenei.

"Egregio signor Ministro, cari amici, permettetemi di salutarvi cordialmente questa volta a San Pietroburgo. Vorrei iniziare la conversazione ricordando che la settimana scorsa ho ricevuto un messaggio dalla Guida Suprema dell'Iran", ha ricordato il leader russo all'inizio dell'incontro.

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