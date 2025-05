Putin propone colloqui di pace incondizionati con l'Ucraina (DISCORSO COMPLETO)

Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di avviare colloqui di pace con l'Ucraina senza alcuna condizione preliminare già a partire da giovedì.

Il presidente ha rilasciato queste dichiarazioni domenica mattina, rivolgendosi ai media al termine delle celebrazioni per l'80° anniversario del Giorno della Vittoria. La Russia ha ospitato numerosi dignitari stranieri nei giorni precedenti e successivi alle celebrazioni, tra cui i leader di Cina, Venezuela e Vietnam.

Putin ha offerto di avviare colloqui incondizionati con l'Ucraina “senza precondizioni” il 15 maggio a Istanbul, dove “si sono tenuti in precedenza e dove sono stati interrotti”, riferendosi ai negoziati tenuti in Turchia durante la fase iniziale del conflitto nel 2022.

Mosca è “determinata a intraprendere negoziati seri” con Kiev e mira a “eliminare le cause profonde” del conflitto al fine di raggiungere una “pace duratura a lungo termine”, ha affermato Putin.



Ecco il discorso completo del presidente della Federazione russa tradotto in italiano:





Il presidente della Russia Vladimir Putin:



Buonasera, o forse è già buonanotte. Vorrei salutare tutti. Signore e signori. Colleghi.

Permettetemi di congratularmi ancora una volta con tutti voi per il Grande Giorno della Vittoria! Ringraziamo i nostri amici e partner stranieri che in questi giorni sono stati con noi a Mosca per le celebrazioni dell'anniversario e per rendere omaggio alla generazione dei vincitori.

Onoriamo tutti coloro che hanno contribuito alla vittoria comune sul nazismo, compresi i nostri alleati nella coalizione anti-hitleriana, i soldati cinesi, i partecipanti alla resistenza antifascista in Europa, i combattenti dei movimenti di liberazione popolare in Africa, nella regione Asia-Pacifico e i volontari dei paesi dell'America Latina.

Insieme ai nostri amici e alle persone che condividono i nostri stessi ideali, condividiamo un ricordo comune e il rispetto per la storia, per le gesta dei veri eroi che hanno combattuto per la libertà e, naturalmente, la nostra responsabilità per il futuro, per la costruzione di un mondo più giusto e più sicuro. Le questioni che incidono direttamente sullo sviluppo stabile e sostenibile dell'intera comunità mondiale – l'Eurasia e altre regioni del mondo – sono state al centro degli incontri bilaterali e multilaterali tenutisi a Mosca.

Naturalmente, gli incontri si sono svolti in un'atmosfera speciale, solenne e festosa, ma allo stesso tempo sono stati estremamente ricchi e informativi, ricchi di temi dell'agenda politica, economica e umanitaria.

Riassumendo, ed è proprio quello che vorrei fare ora, direi che in quattro giorni, dal 7 al 10 maggio, abbiamo ospitato le visite ufficiali dei leader di tre Stati stranieri: la Repubblica Popolare Cinese, la Repubblica Bolivariana del Venezuela e la Repubblica Socialista del Vietnam.

Inoltre, si sono tenuti 20 incontri bilaterali con i capi dei paesi della CSI, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Europa e dell'America Latina. In totale, alle celebrazioni hanno partecipato 27 capi di Stato della CSI, dell'Asia, dell'Africa, del Medio Oriente, dell'Europa e dell'America Latina, nonché circa 10 capi di organizzazioni internazionali. Altri sei paesi erano rappresentati ad alto livello.

Vediamo una prova incoraggiante del sincero consolidamento attorno alle idee e ai valori duraturi della nostra grande vittoria comune in questa ampia partecipazione di delegazioni di paesi stranieri e organizzazioni internazionali.

Siamo grati ai leader dei 13 Stati che hanno inviato unità delle forze armate nazionali per partecipare alla parata sulla Piazza Rossa. La loro marcia fianco a fianco con le nostre unità cerimoniali ha riempito la festa comune di un'energia speciale e dello spirito di fratellanza militare, temprato durante la seconda guerra mondiale.

Ho avuto il piacere di ringraziare personalmente i capi militari dell'Esercito popolare coreano e di trasmettere le mie più calorose parole ai soldati e ai comandanti delle unità delle forze speciali della Repubblica Popolare Democratica di Corea, che, insieme ai nostri militari, hanno svolto con professionalità, e voglio sottolinearlo, i loro compiti durante la liberazione delle zone di confine della regione di Kursk dalle forze del regime di Kiev. Vorrei sottolineare che hanno dato prova di coraggio ed eroismo, hanno agito – lo ripeto – con la massima professionalità, dimostrando un ottimo addestramento e una preparazione eccellente.

E naturalmente è stato un onore speciale per tutti i leader statali salutare dalla tribuna i principali eroi dell'anniversario della Vittoria: i veterani della Seconda guerra mondiale provenienti da Russia, Israele, Armenia e Mongolia.

Vorrei sottolineare che, nonostante le minacce, i ricatti e gli ostacoli causati, compresa la chiusura dello spazio aereo, i leader di diversi paesi europei – Serbia, Slovacchia, Bosnia-Erzegovina – sono venuti a Mosca. Vorrei ribadire: comprendiamo l'enorme pressione a cui sono stati sottoposti e pertanto apprezziamo sinceramente il loro coraggio politico, la loro ferma posizione morale, la decisione di condividere con noi questa festa, di rendere omaggio alla memoria degli eroi della Grande Guerra Patriottica, della Seconda guerra mondiale, che hanno combattuto per la loro Patria e per liberare il mondo intero, l'umanità intera, senza alcuna esagerazione, dalla piaga bruna.

Per noi è importante che milioni di europei, leader statali che perseguono politiche sovrane, lo ricordino. Questo ci dà ottimismo e speranza che prima o poi, sulla base delle lezioni della storia e dell'opinione dei nostri popoli, inizieremo a muoverci verso il ripristino di relazioni costruttive con gli Stati europei. Compresi quelli che oggi non rinunciano ancora alla retorica anti-russa e alle azioni chiaramente aggressive contro di noi. Stanno ancora cercando – lo vediamo proprio in questi giorni – di parlarci, di fatto, in modo maleducato e attraverso ultimatum.

La nostra partnership globale e l'interazione strategica con la Repubblica Popolare Cinese possono costituire un vero esempio di relazioni moderne e paritarie nel XXI secolo. Il presidente cinese Xi Jinping è stato l'ospite d'onore alle celebrazioni per l'80° anniversario della Grande Vittoria.

Abbiamo avuto negoziati eccezionalmente fruttuosi, abbiamo adottato due dichiarazioni congiunte a livello di capi di Stato e abbiamo firmato una serie di accordi intergovernativi e interdipartimentali che coprono settori quali l'energia, il commercio, la finanza, la scienza, la cultura e molto altro ancora. Come ho già detto, è stato concordato che a settembre effettuerò una visita ufficiale di ritorno in Cina per le celebrazioni dell'80° anniversario della vittoria sul Giappone militarista.

È profondamente simbolico e naturale che i principali eventi commemorativi relativi all'80° anniversario della fine della Seconda guerra mondiale in Europa e in Asia si terranno a Mosca e Pechino, nelle capitali degli Stati i cui popoli hanno attraversato le prove più dure e pagato il prezzo più alto per la comune vittoria.

Colleghi, penso sia ovvio per tutti che i colloqui e gli incontri tenuti a Mosca abbiano toccato anche la questione della risoluzione del conflitto in Ucraina. Siamo grati a tutti i nostri ospiti, ai nostri amici, per l'attenzione che stanno prestando a questo conflitto e per gli sforzi che stanno compiendo per porvi fine. A questo proposito, ritengo necessario soffermarmi separatamente su questo argomento.

Vorrei quindi dire che, come è noto, la Russia ha proposto in diverse occasioni iniziative di cessate il fuoco, ma queste iniziative sono state ripetutamente sabotate dall'Ucraina. Ad esempio, il regime di Kiev ha violato in modo provocatorio circa 130 volte la moratoria di 30 giorni – e voglio sottolinearlo – di 30 giorni, dal 18 marzo al 17 aprile, sugli attacchi contro le infrastrutture energetiche, che era stata dichiarata in conformità con il nostro accordo con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Neanche la tregua pasquale avviata dalla Russia è stata rispettata: il regime di cessate il fuoco è stato violato dalle forze ucraine quasi 5.000 volte. Ciononostante, in occasione della celebrazione del Giorno della Vittoria – che consideriamo una festa sacra anche per noi, basti pensare che abbiamo perso 27 milioni di persone – abbiamo dichiarato per la terza volta un cessate il fuoco in questo giorno sacro per noi.

Per inciso, abbiamo comunicato ai nostri colleghi occidentali che, a mio parere, cercano sinceramente una soluzione, la nostra posizione su questo tema, sul cessate il fuoco nel Giorno della Vittoria, e che in futuro non escludiamo la possibilità di prorogare i termini di questa tregua, ma, naturalmente, dopo aver analizzato ciò che accadrà in questi giorni, sulla base dei risultati della reazione del regime di Kiev alla nostra proposta.

E cosa vediamo? Quali sono questi risultati? Le autorità di Kiev, come potete vedere voi stessi, non hanno risposto affatto alla nostra proposta di cessate il fuoco. Inoltre, dopo l'annuncio della nostra proposta – e questo è avvenuto, come ricorderete, il 5 maggio – le autorità di Kiev hanno lanciato attacchi su larga scala nelle prime ore del 7 maggio. All'attacco hanno partecipato ben 524 velivoli senza pilota e un numero imprecisato di missili di fabbricazione occidentale, mentre nel Mar Nero sono state utilizzate contemporaneamente 45 imbarcazioni senza equipaggio.

In realtà, durante questi tre giorni di cessate il fuoco da noi annunciati – l'8, il 9 e il 10 maggio – è successo ciò che avete visto anche voi dai media, anzi, dai vostri servizi giornalistici, ed era chiaro: durante questo periodo sono stati compiuti cinque tentativi mirati di attaccare il confine di Stato della Federazione Russa nella regione di Kursk e all'incrocio con la regione di Belgorod, proprio nei giorni del cessate il fuoco da noi annunciato. Inoltre, sono stati compiuti altri 36 attacchi in altre zone. Tutti questi attacchi, compresi i tentativi di entrare nel territorio della Federazione Russa nella regione di Kursk e nella regione di Belgorod, sono stati respinti. Inoltre, i nostri esperti militari ritengono che non avessero alcun significato militare, che fossero condotti esclusivamente per motivi politici e che il nemico abbia subito perdite molto pesanti.

Come ho già detto, le autorità di Kiev non solo hanno rifiutato la nostra proposta di cessate il fuoco, ma hanno anche cercato, come abbiamo visto tutti, di intimidire i leader degli Stati che si sono riuniti a Mosca per le celebrazioni. Sapete, quando ho incontrato i colleghi qui a Mosca, mi è venuto in mente un pensiero. Lo condividerò con voi: chi stavano cercando di intimidire tra coloro che sono venuti a Mosca per celebrare la vittoria sulla Germania nazista? Chi stavano cercando di spaventare? Coloro che sono venuti da noi sono leader non per la loro posizione o il loro incarico, sono leader per il loro carattere, per le loro convinzioni e per la loro volontà di difendere le proprie convinzioni. E chi cercava di intimidirli? Coloro che stanno sull'attenti e salutano, applaudono gli ex soldati delle SS? E elevano al rango di eroi nazionali coloro che hanno collaborato con Hitler durante la seconda guerra mondiale? Mi sembra che si tratti di un tentativo con mezzi palesemente inadeguati e che coloro che lo stanno compiendo non siano all'altezza delle aspettative che hanno di sé stessi.

Ripeto: abbiamo proposto in molte occasioni misure per arrivare a un cessate il fuoco. Non abbiamo mai rifiutato il dialogo con la parte ucraina. Permettetemi di ricordarvi ancora una volta che non siamo stati noi a interrompere i negoziati nel 2022, ma la parte ucraina. A questo proposito, nonostante tutto, proponiamo alle autorità di Kiev di riprendere i negoziati interrotti alla fine del 2022 e di riprendere i colloqui diretti. E, sottolineo, senza alcuna condizione preliminare.

Suggeriamo di iniziare senza indugio giovedì prossimo, 15 maggio, a Istanbul, dove si sono tenuti in precedenza e dove sono stati interrotti. Come sapete, i colleghi turchi hanno ripetutamente offerto i loro servizi per organizzare tali colloqui e il presidente Erdogan ha fatto molto per organizzarli. Ricordo che a seguito di questi colloqui è stato preparato un progetto di documento congiunto, siglato dal capo del gruppo negoziale di Kiev, ma su insistenza dell'Occidente è stato semplicemente gettato nel cestino.

Domani avremo un colloquio con il presidente della Turchia, Erdogan. Vorrei chiedergli di offrire l'opportunità di tenere i colloqui in Turchia. Spero che confermerà la sua volontà di contribuire alla ricerca della pace in Ucraina.

Siamo determinati a condurre negoziati seri con l'Ucraina. Il loro obiettivo è eliminare le cause profonde del conflitto e raggiungere una pace duratura in una prospettiva storica. Non escludiamo che nel corso di questi negoziati sarà possibile concordare una sorta di nuova tregua e un nuovo cessate il fuoco. E un vero cessate il fuoco che sarebbe rispettato non solo dalla Russia ma anche dalla parte ucraina e che sarebbe il primo passo, lo ripeto, verso una pace duratura e sostenibile, piuttosto che un preludio alla continuazione del conflitto armato dopo che le forze armate ucraine saranno state riarmate, riequipaggiate e avranno freneticamente scavato trincee e nuove roccaforti. A chi serve una pace del genere?

La nostra proposta è, come si suol dire, sul tavolo. La decisione spetta ora alle autorità ucraine e ai loro supervisori, che sembrano guidati dalle loro ambizioni politiche personali, piuttosto che dagli interessi dei loro popoli, e vogliono continuare la guerra contro la Russia per mano dei nazionalisti ucraini.

Permettetemi di ribadire: la Russia è pronta a negoziare senza condizioni preliminari. Sono in corso azioni di combattimento e una guerra, e noi proponiamo di riprendere i negoziati che non sono stati interrotti da noi. Beh, cosa c'è di sbagliato in questo?

Chi vuole davvero la pace non può che sostenerla. Allo stesso tempo, vorrei esprimere ancora una volta la mia gratitudine per i servizi di mediazione e gli sforzi volti a una soluzione pacifica della crisi ucraina intrapresi dai nostri partner stranieri, tra cui la Cina, il Brasile, i paesi africani, il Medio Oriente e, recentemente, la nuova amministrazione degli Stati Uniti d'America.

In conclusione, vorrei ringraziare ancora una volta tutti coloro che hanno condiviso con noi le celebrazioni festive dedicate all'80° anniversario della vittoria sul nazismo. Sono certo che lo spirito di solidarietà e armonia che ci ha uniti a Mosca in questi giorni continuerà ad aiutarci a costruire una cooperazione e un partenariato fruttuosi in nome del progresso, della sicurezza e della pace.

Vorrei anche cogliere l'occasione per sottolineare l'enorme ruolo dei giornalisti, dei rappresentanti delle agenzie di informazione internazionali, dei canali televisivi e della stampa che hanno coperto gli eventi dell'anniversario e il programma di molte ore dei negoziati e delle riunioni di lavoro in corso. Molto è stato fatto per garantire che le persone in diversi paesi del mondo potessero vivere l'atmosfera unica delle attuali festività a Mosca. Naturalmente, vi ringrazio anche per questo incontro, che si tiene piuttosto tardi e, naturalmente, tutti sono già stanchi.

Grazie mille per la vostra attenzione, è quasi l'una e mezza del mattino, o forse anche più tardi a Mosca. Dio vi sia con voi.

Grazie mille per la vostra attenzione. Arrivederci.