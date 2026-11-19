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Il significato del vertice trilaterale tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping, tenutosi a Shenzhen a margine del summit APEC, va cercato soprattutto nell'incontro stesso, più che nei risultati diplomatici immediati. È questa la chiave di lettura proposta dalla CNN, secondo cui i tre leader sono arrivati al tavolo con obiettivi differenti, ma tutti hanno potuto ricavare un vantaggio politico e strategico dalla portata simbolica dell'appuntamento.

D'altronde, alla vigilia dei colloqui, le aspettative di raggiungere accordi importanti erano piuttosto limitate. Le divergenze tra Washington, Mosca e Pechino su Ucraina, commercio, sicurezza internazionale e controllo degli armamenti nucleari restano profonde. E gli 81 minuti di confronto a porte chiuse non potevano certo essere sufficienti per risolverle. Ma, osserva la testata statunitense, il vertice non aveva necessariamente bisogno di produrre una svolta diplomatica per essere considerato significativo. La riunione in sé rappresentava già un risultato.

Per Vladimir Putin, soprattutto, l'incontro ha offerto l'occasione di tornare al centro della scena internazionale insieme ai leader delle altre due maggiori potenze mondiali. Dopo anni di isolamento diplomatico – secondo l’Occidente - seguito all'inizio dell'operazione militare in Ucraina, il presidente russo ha potuto presentarsi nuovamente su uno dei palcoscenici più importanti della politica globale, sedendo allo stesso tavolo con Trump e Xi. Un'immagine dal forte valore politico, che contribuisce a riaffermare lo status internazionale della Russia e a ridimensionare la narrazione di un Paese relegato ai margini dell'ordine mondiale.

La CNN sottolinea anche un altro aspetto: nella dichiarazione congiunta diffusa al termine dell'incontro viene attribuita «fondamentale importanza» all'immunità dei funzionari statali. Un passaggio particolarmente significativo per Putin – così come per il venezuelano Nicolas Maduro sotto sequestro negli USA - destinatario di un mandato di arresto della Corte penale internazionale. La sua partecipazione al vertice, insieme alla formulazione contenuta nel documento, assume quindi anche un valore politico e simbolico rispetto alle istituzioni giudiziarie internazionali.

Per Xi Jinping, invece, il vertice ha rappresentato un'importante occasione per consolidare l'immagine della Cina come protagonista della diplomazia internazionale. Pechino ha potuto mostrare la propria capacità di convocare e mettere allo stesso tavolo le due maggiori potenze nucleari occidentale ed eurasiatica, presentandosi come un interlocutore imprescindibile nella gestione delle principali questioni globali.

Un risultato tanto più importante in una fase in cui la Cina deve fare i conti, secondo la CNN, con difficoltà economiche interne e con le crescenti pressioni statunitensi sul settore tecnologico. La visita di Trump, accompagnata da parole concilianti nei confronti di Xi, ha offerto alla leadership cinese l'opportunità di mostrare un rapporto diretto con Washington e di proiettare un'immagine di stabilità e autorevolezza. Per la CNN, Pechino ha ottenuto un risultato diplomatico significativo senza dover assumere impegni particolarmente vincolanti.

Anche per Donald Trump, tuttavia, l'incontro ha avuto una precisa utilità politica. Indebolito dalla pesante sconfitta repubblicana alle elezioni di metà mandato e alle prese con le difficoltà della guerra contro l'Iran, il presidente statunitense aveva bisogno di dimostrare di conservare un ruolo centrale sulla scena internazionale. Sedersi allo stesso tavolo con Putin e Xi gli ha permesso di esibire la propria capacità di interlocuzione con due leader che esercitano un potere pressoché incontrastato nei rispettivi Paesi.

La CNN evidenzia come Trump abbia cercato negli ultimi due anni di costruire rapporti personali con entrambi, ricorrendo spesso a complimenti, gesti di amicizia e incontri spettacolari. Prima del vertice trilaterale aveva definito entrambi i presidenti suoi amici. Una strategia che, almeno finora, non ha prodotto risultati decisivi: il rapporto con Putin non ha portato alla conclusione della guerra in Ucraina, mentre con Pechino restano aperte le controversie commerciali e tecnologiche, comprese quelle sulle terre rare.

Proprio le guerre in Ucraina e in Iran hanno rappresentato uno dei principali elementi di discussione. Trump avrebbe voluto coinvolgere Putin e Xi nella ricerca di una soluzione a entrambi i conflitti, anche considerando i rapporti che Mosca e Pechino mantengono con Teheran. Ma la possibilità che il vertice potesse produrre risultati concreti in assenza di rappresentanti ucraini e iraniani è apparsa limitata. Anche su questo punto, la CNN invita a distinguere tra il valore politico dell'incontro e la sua effettiva capacità di incidere sulle crisi internazionali.

Un altro dossier sul tavolo è stato quello dell'intelligenza artificiale, destinato a diventare uno dei principali terreni di competizione tra Stati Uniti e Cina. La questione assume particolare rilevanza proprio a Shenzhen, centro nevralgico dell'industria tecnologica cinese. A Washington rimangono profonde divisioni sulla possibilità di limitare ulteriormente l'accesso cinese ai chip più avanzati. Trump si è mostrato contrario a misure che possano frenare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, prendendo le distanze dalle posizioni più restrittive di una parte della sua amministrazione.

Nel complesso, la lettura della CNN restituisce l'immagine di un vertice nel quale i tre leader hanno cercato soprattutto di rafforzare le rispettive posizioni internazionali. Putin ha ottenuto una nuova legittimazione simbolica sulla scena mondiale, Xi ha consolidato il ruolo della Cina come potenza diplomatica capace di riunire i principali protagonisti degli equilibri globali e Trump ha potuto dimostrare di essere ancora un interlocutore centrale per Mosca e Pechino.