Quando Iran e USA potrebbero tornare al tavolo delle trattative? Gli indizi del ministro degli Esteri iraniano

I negoziati tra Teheran e Washington non riprenderanno "così rapidamente", dopo gli attacchi aerei statunitensi contro tre impianti nucleari iraniani e il successivo cessate il fuoco nella recente escalation tra Iran e Israele, ha ribadito il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi,

"Non credo che i negoziati riprenderanno così rapidamente", ha dichiarato Araghchi a CBS News nella sua prima intervista con un media statunitense dopo gli attacchi all'Iran. "Affinché decidiamo di riprendere il dialogo, dobbiamo prima assicurarci che gli Stati Uniti non ci attacchino militarmente di nuovo durante i negoziati", ha aggiunto, insistendo sulla necessità di più tempo per valutare queste osservazioni.

Tuttavia, Araghchi ha sottolineato che "le porte della diplomazia non saranno mai chiuse bruscamente".

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accennato alla possibile ripresa dei colloqui diplomatici con l'Iran, anche se la Casa Bianca ha chiarito che non è previsto nulla.

Riguardo alle dichiarazioni del direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, secondo cui l'Iran potrebbe iniziare a produrre uranio arricchito "entro pochi mesi ", Araghchi ha riconosciuto i danni causati agli impianti nucleari iraniani, ma ha osservato che, se Teheran avrà la "volontà di fare nuovamente progressi in questo settore", sarà in grado di " riparare rapidamente i danni e recuperare il tempo perduto".

"Non si può distruggere la tecnologia e la scienza per arricchirla bombardando", ha ricordato.

"Abbiamo la capacità di difenderci e continueremo a farlo"

Nel frattempo, il ministro degli Esteri iraniano ha messo in dubbio la legittimità delle minacce del presidente degli Stati Uniti, il quale ha promesso di lanciare nuovi attacchi contro gli impianti nucleari iraniani se Teheran decidesse di riprendere l'arricchimento dell'uranio.

