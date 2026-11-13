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Quattro grandi città USA ai socialisti: avanza l'ala sinistra dei Democratici

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Quattro grandi città USA ai socialisti: avanza l'ala sinistra dei Democratici

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Le elezioni del 3 novembre confermano l'avanzata della sinistra socialista all'interno del Partito Democratico statunitense. Con le vittorie di Nithya Raman a Los Angeles e Janeese Lewis George a Washington, entrambe esponenti dei Democratic Socialists of America (DSA), salgono a quattro le grandi città statunitensi guidate da sindaci socialisti.

Si aggiungono Zohran Mamdani a New York e Katie Wilson a Seattle. Le quattro città contano complessivamente 14 milioni di abitanti, che diventano 44 milioni considerando le rispettive aree metropolitane. I programmi dei nuovi amministratori puntano soprattutto su edilizia accessibile, servizi pubblici, sostegno alle fasce popolari e redistribuzione della ricchezza.

L'esperienza di Mamdani a New York ha già prodotto alcune misure concrete, tra cui il congelamento degli affitti per circa due milioni di residenti e l'ampliamento dei fondi per l'assistenza all'infanzia. Il cambiamento trova riscontro anche nei sondaggi: secondo Gallup, il 43% degli statunitensi esprime un'opinione positiva sul socialismo, il dato più alto dal 2010.

Tra gli elettori democratici il consenso raggiunge il 65%, contro il 35% registrato dal capitalismo. Un segnale del crescente peso della componente socialista, che sta conquistando spazi sempre più importanti nel Partito Democratico e nella politica statunitense.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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