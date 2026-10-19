"Quelle minacce di morte sono un attacco a tutti noi". La nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli
Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli, avvocato e giurista internazionale, perché le minacce di morte che ha ricevuto sono anche l’attacco a tutti noi che lottiamo per la libertà di espressione. Quella vera…
Fabio Marcelli ha riferito di aver ricevuto questo messaggio molto preoccupante: «Qui l’agenzia di pompe funebri. Volevamo avvisare il signor Marcelli che la bara è pronta». È un episodio gravissimo, che lo stesso Marcelli collega alla propria attività in difesa dei diritti del popolo palestinese e alla denuncia dei crimini commessi a Gaza.
Speriamo sinceramente che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo a Fabio Marcelli la necessaria protezione. È indispensabile contrastare ogni forma di intimidazione politica e assicurare che chi difende i diritti dei palestinesi possa farlo senza temere per la propria incolumità.
Caro Fabio, ti rinnoviamo la nostra vicinanza, ribadendo il tuo e il nostro impegno per la pace, il multipolarismo, il rispetto del diritto internazionale e la difesa dei diritti dei popoli oppressi.
La libertà di denuncia non si mette a tacere e la solidarietà non si intimidisce.
L.A.D. Editore
Istituto Italia BRICS
NOI - Nuovo Ordine Internazionalista