"Quelle minacce di morte sono un attacco a tutti noi". La nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli

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Vogliamo esprimere la nostra piena solidarietà a Fabio Marcelli, avvocato e giurista internazionale, perché le minacce di morte che ha ricevuto sono anche l’attacco a tutti noi che lottiamo per la libertà di espressione. Quella vera…

Fabio Marcelli ha riferito di aver ricevuto questo messaggio molto preoccupante: «Qui l’agenzia di pompe funebri. Volevamo avvisare il signor Marcelli che la bara è pronta». È un episodio gravissimo, che lo stesso Marcelli collega alla propria attività in difesa dei diritti del popolo palestinese e alla denuncia dei crimini commessi a Gaza.

Speriamo sinceramente che le autorità competenti facciano piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili e garantendo a Fabio Marcelli la necessaria protezione. È indispensabile contrastare ogni forma di intimidazione politica e assicurare che chi difende i diritti dei palestinesi possa farlo senza temere per la propria incolumità.

Caro Fabio, ti rinnoviamo la nostra vicinanza, ribadendo il tuo e il nostro impegno per la pace, il multipolarismo, il rispetto del diritto internazionale e la difesa dei diritti dei popoli oppressi.

La libertà di denuncia non si mette a tacere e la solidarietà non si intimidisce.

L.A.D. Editore

Istituto Italia BRICS

NOI - Nuovo Ordine Internazionalista