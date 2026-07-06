Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO

"Questa è la fine, mi vogliono uccidere": l'agonia del dottor Abu Safia sotto le torture di Israele

1028
"Questa è la fine, mi vogliono uccidere": l'agonia del dottor Abu Safia sotto le torture di Israele

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il dottor Hussam Abu Safia, direttore dell'ospedale Kamal Adwan di Gaza arrestato dalle forze israeliane alla fine del 2024, è in imminente pericolo di vita a causa delle torture e delle gravi privazioni subite in carcere. A lanciarlo è l'allarme del suo avvocato, diffuso il 4 luglio.

"Nuove e allarmanti informazioni, trasmesse dal legale di Abu Safia in collaborazione con l'ONG Medici per i Diritti Umani, dimostrano in modo inequivocabile che le autorità israeliane stanno intensificando le persecuzioni contro il medico, sottoponendolo a torture sistematiche e a condizioni di detenzione durissime", ha dichiarato il Palestinian Prisoners' Club (PPC), confermando che l'uomo si trova in isolamento e senza alcuna assistenza medica. Il PPC ha aggiunto che tali misure mirano a "sfinirlo fisicamente e psicologicamente", parlando di un tentativo deliberato di provocarne una "morte lenta".

Giovedì scorso l'avvocato Nasser Odeh ha visitato il medico nel centro di interrogatorio sotterraneo di Rakefet, all'interno del carcere israeliano di Nitzan. Medici per i Diritti Umani in Israele ha riportato la testimonianza del legale, secondo cui Abu Safia presentava "gravi ferite recenti alla testa, nella zona oculare, sulle orecchie e sul collo". L'ONG ha riferito che Odeh "ha faticato a riconoscerlo" al primo sguardo.

Durante il colloquio, il medico mostrava gravi difficoltà respiratorie e un'estrema debilitazione: "Faceva fatica a rimanere seduto senza cadere e in diverse occasioni è sembrato sul punto di svenire", ha scritto l'avvocato. "Sulla base di queste osservazioni dirette, il legale ha concluso che la vita del dottor Abu Safia è in pericolo immediato", ha ribadito l'ONG, chiedendo il suo trasferimento urgente in una struttura idonea e una visita medica indipendente.

In custodia da quasi due anni, il medico ha affidato al legale un messaggio straziante: “Questa è l'ultima volta che mi vedrete… Mi hanno portato qui per uccidermi. Non credo che sopravviverò. Questa è la fine”.

Il Servizio penitenziario israeliano, che fa capo al ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir, ha respinto le accuse sostenendo che la gestione del detenuto rispetti la legge: "Ogni segnalazione viene esaminata in conformità ai protocolli".

Nel frattempo, la famiglia del medico, guidata dal figlio, ha lanciato un appello disperato definito come il loro "ultimo grido" prima che sia troppo tardi, mentre il deputato israeliano alla Knesset Ofer Cassif ne ha chiesto l'immediata scarcerazione. L'Alta Corte israeliana ha invece respinto la richiesta di rilascio solo poche settimane fa.

Prima del trasferimento a Nitzan, Abu Safia era stato recluso nella famigerata struttura di Sde Teiman, nota per il caso delle violenze sessuali di gruppo commesse dai soldati contro un detenuto palestinese nel luglio 2024 (i militari coinvolti, inizialmente fermati, hanno visto decadere ogni accusa).

Il dottor Abu Safia era uno dei medici di Gaza che avevano scelto di non abbandonare i propri pazienti nonostante gli ordini di evacuazione dell'esercito israeliano. Fu catturato nel dicembre 2024 durante un violento raid all'ospedale Kamal Adwan in cui, secondo l'ONG Euro-Med Monitor, vennero uccisi diversi operatori sanitari e civili sfollati. Da allora, le privazioni lo hanno devastato: già a luglio 2025 il medico aveva perso circa 40 chili.

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

"Modello Palermo"? L'oscuro inganno dei grandi eventi che divora le città

"Modello Palermo"? L'oscuro inganno dei grandi eventi che divora le città

06 Luglio 2026 11:00
Funerali di Khamenei: il versetto del Corano che l'Iran ha "dedicato" ai sauditi

Funerali di Khamenei: il versetto del Corano che l'Iran ha "dedicato" ai sauditi

06 Luglio 2026 09:00
L'Impero della guerra permanente prepara il caos in Europa

L'Impero della guerra permanente prepara il caos in Europa

06 Luglio 2026 08:30
Cina: il "Sole artificiale” compie un passo decisivo verso l'energia del futuro

Cina: il "Sole artificiale” compie un passo decisivo verso l'energia del futuro

06 Luglio 2026 07:00
Konstantinovka nelle mani russe: cambia l'equilibrio militare nel Donbass

Konstantinovka nelle mani russe: cambia l'equilibrio militare nel Donbass

06 Luglio 2026 07:00
IL REALISMO DELLA MACERIA

IL REALISMO DELLA MACERIA

06 Luglio 2026 06:00
Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

Sugli "inesistenti progressi militari russi": la propaganda liberal-atlantista vs la realtà dei numeri

06 Luglio 2026 06:00
Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

Così l'Ucraina riempie le trincee: la denuncia di Die Welt

05 Luglio 2026 15:08
NORD-AMERICA

Mondiali 2026: si avvera la profezia di Maradona

18968
RUSSIA

Il messaggio di Putin ai soldati e ai "pseudo-pacificatori europei"

13421
RUSSIA

Il bluff dei comici russi mette in imbarazzo l'Estonia

13328
NORD-AMERICA

Mondiale della Vergogna: la polizia di Dallas aggredisce lo staff della nazionale egiziana (VIDEO)

12815
RUSSIA

L'avvertimento di Putin scuote Kiev: "Pagheranno per Kursk con la perdita di territori"

10891
RUSSIA

Konstantinovka: l'Ucraina perde il suo baluardo e il fronte si sgretola verso Kramatorsk

10778
RUSSIA

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

9074
AMERICA LATINA

Corridoi bioceanici: il Brasile ridisegna le rotte del commercio globale

7783
MEDITERRANEO

Macron in visita ufficiale in Siria: cosa c'è dietro l'incontro con il presidente ad interim al-Sharaa

ASIA

Scontro nei cieli dello Yemen: scacciati i jet sauditi, atterra il primo volo dall'Iran dopo 11 anni

ASIA

Nuovo scossone al commercio globale: l'Iran impone tariffe a Hormuz, ma non per la Cina

NORD-AMERICA

Trump: "L'Europa sta imparando come diventare un Paese del Terzo Mondo"

RUSSIA

L'esercito russo ha colpito aeroporti militari e centri logistici in Ucraina (VIDEO)

ASIA

"Morte a Israele!": il fragoroso ingresso degli yemeniti al funerale di Khamenei (VIDEO)

RUSSIA

Russia-Cina-Iran: la proposta di Medvedev

AMERICA LATINA

Perù: Fujimori abbraccia Milei e il suo modello che affama l'Argentina

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO) di Fabio Massimo Paernti "Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

"Mentre noi giochiamo con i chatbot, la Cina si è presa il futuro dell'IA" (VIDEO)

  • 24 Giugno 2026 08:00
Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet di Alessandro Bartoloni Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

Il piano segreto della CIA per distruggere la sinistra europea: Operazione Packet

  • 15 Giugno 2026 16:19
La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

La finanziarizzazione del TFR e la trasformazione delle nostre città

  • 02 Luglio 2026 09:30
"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica di Loretta Napoleoni "Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

"Black Rock non perde mai" – l'allarme di Volpi sulla bolla tecnologica

  • 27 Giugno 2026 16:24
Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela di Fabrizio Verde Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

Terremoto e disinformazione: il "Post" specula sulle macerie del Venezuela

  • 29 Giugno 2026 15:16
Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”? di Giuseppe Masala Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

Gli Stati Uniti stanno perdendo “la Guerra Mondiale a pezzi”?

  • 25 Giugno 2026 10:00
Dorsi e ridorsi della storia di Michelangelo Severgnini Dorsi e ridorsi della storia

Dorsi e ridorsi della storia

  • 06 Luglio 2026 08:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento   Una finestra aperta Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

Cina: il carrello della spesa come specchio del cambiamento

  • 30 Giugno 2026 15:00
Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

Satellite SMILE segna un nuovo capitolo nello sviluppo della scienza spaziale cinese

  • 25 Giugno 2026 12:00
Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

Yunnan: Dove il tè incontra il caffè e la macadamia profuma di futuro

  • 27 Ottobre 2025 10:00
ShadowNet dietro le rivolte di Belfast? di Francesco Santoianni ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

ShadowNet dietro le rivolte di Belfast?

  • 29 Giugno 2026 08:00
250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono di Raffaella Milandri 250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

250 anni d’America sul Time. Ma i nativi non ci sono

  • 30 Giugno 2026 12:30
Halloween e il fascismo di Francesco Erspamer  Halloween e il fascismo

Halloween e il fascismo

  • 03 Novembre 2025 09:00
Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano di Paolo Desogus Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

Basta servilismo! Giorgia Meloni ha il dovere di tutelare la dignità del popolo italiano

  • 06 Luglio 2026 12:00
La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro di Geraldina Colotti La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

La notte in cui la terra ha tremato: il Venezuela bolivariano tra la solidarietà di classe e l'imperialismo del disastro

  • 25 Giugno 2026 18:00
Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

Fulvio Grimaldi - Iran latinoamericano cercasi. CUBA, CAPITALISMO O MUERTE. La dottrina Donroe in progress

  • 30 Giugno 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
CIABATTE E GINOCCHIERE di Alessandro Mariani CIABATTE E GINOCCHIERE

CIABATTE E GINOCCHIERE

  • 15 Giugno 2026 07:00
“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova di Marinella Mondaini “Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

“Il loro primo scontro con la realtà del Donbass”. Intervista all'insegnante che ha mostrato ai suoi studenti il film su Faina Savenkova

  • 29 Giugno 2026 08:00
Liberali e nazionalisti: trova le differenze di Giuseppe Giannini Liberali e nazionalisti: trova le differenze

Liberali e nazionalisti: trova le differenze

  • 01 Luglio 2026 15:00
La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia di Antonio Di Siena La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

La dittatura dei B&B e la svendita della Puglia

  • 28 Giugno 2026 16:00
Il peggiore dei crimini possibili di Gilberto Trombetta Il peggiore dei crimini possibili

Il peggiore dei crimini possibili

  • 15 Gennaio 2026 14:25
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire di Michele Blanco L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

L’Italia spende 45 miliardi per la NATO: ecco gli ospedali e le scuole che avremmo potuto costruire

  • 04 Luglio 2026 12:00
Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale di Giorgio Cremaschi Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

Zelensky e Netanyahu: la guerra come necessità vitale

  • 01 Giugno 2026 08:00
Fusioni galattiche e il destino delle galassie Fusioni galattiche e il destino delle galassie

Fusioni galattiche e il destino delle galassie

  • 20 Febbraio 2025 15:40

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti