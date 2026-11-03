Raid contro l'ELN in Venezuela: 19 morti e il coinvolgimento di CIA e FBI

Secondo quanto riferito all'AFP da un'organizzazione non governativa e da fonti vicine all'operazione, almeno 19 persone sono morte in un bombardamento dell'esercito venezuelano contro un accampamento dell'Esercito di Liberazione Nazionale (ELN), guerriglia colombiana, nello Stato frontaliero di Apure. L'attacco, avvenuto venerdì all'alba, sarebbe stato condotto con elicotteri armati e droni.



Una fonte militare ha inoltre dichiarato che l'operazione avrebbe beneficiato del supporto d'intelligence degli Stati Uniti, con il coinvolgimento di CIA e FBI, e sarebbe stata pianificata per circa un mese. La stessa fonte ha riferito che la maggior parte delle vittime era di nazionalità venezuelana. L'area resta militarizzata e le operazioni proseguono alla ricerca di altri accampamenti.



Secondo l'attivista per i diritti umani Rocío San Miguel, l'attacco segnerebbe un cambiamento nella dottrina delle forze armate venezuelane, tradizionalmente rimaste neutrali rispetto alla presenza dell'ELN e di altri gruppi armati lungo il confine con la Colombia.



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