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All'alba del 22 novembre, coloni israeliani illegali hanno sferrato una serie di violente incursioni contro diversi centri abitati palestinesi nelle aree di Ramallah e Al-Bireh, nella Cisgiordania occupata, dando alle fiamme numerose automobili e danneggiando varie residenze.

Israeli settler militias set fire to several Palestinian vehicles in the village of Kafr Malik, east of Ramallah, in the occupied West Bank, in the early hours of Sunday. https://t.co/Rvh60XZpXN — Quds News Network (@QudsNen) November 22, 2026

"Un gruppo di coloni ha assaltato il villaggio di Kafr Malik, situato a est di Ramallah, appiccando il fuoco a sette vetture nella zona nord della località e deturpando le pareti delle abitazioni con scritte razziste", hanno comunicato alcune fonti all'agenzia di stampa palestinese WAFA.

Altri gruppi di coloni hanno fatto irruzione anche nella cittadina di Deir Abu Mashaal, a nord-ovest di Ramallah, dove sono stati incendiati almeno tre mezzi.

URGENT: As the world watches, Israeli settler attacks on Palestinian villages across the occupied West Bank are escalating. Israeli settlers have attacked Palestinian civilians and set fire to numerous homes and vehicles in the villages of Safa, Deir al-Sudan and Kafr Malik, in the Ramallah area of the occupied West Bank. Palestinian families are facing violence, destruction and the loss of their homes. — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 22, 2026

Gli assalitori hanno inoltre raggiunto la località di Deir al-Sudan, distruggendo con il fuoco altre due automobili. Diversi filmati circolati sui social network hanno testimoniato i roghi dolosi.

Qualche ora più tardi, nella serata di sabato, i coloni avevano già preso di mira diverse abitazioni nella città di Yatta, a sud di Hebron. "Coloni armati hanno assalito la residenza di Yusuf Shanaran a Wadi al-Rakhim, lanciando pietre e devastando gli arredi interni", ha riferito all'agenzia WAFA Osama Makhmara, un attivista locale di Hebron.

Israeli settlers set fire to Palestinian homes and vehicles in the village of Deir as-Sudan, west of Ramallah, occupied West Bank. https://t.co/hkpYTdS2kR — Quds News Network (@QudsNen) November 21, 2026

Un'altra casa situata nell'area di Khallet al-Hummus, a meridione di Yatta, ha subito atti vandalici da parte dei coloni israeliani, mentre ulteriori zone del territorio sono state colpite da episodi analoghi.

Nella giornata del 21 novembre, l'Autorità Generale Palestinese per gli Affari Civili ha registrato complessivamente 30 violazioni perpetrate dai coloni in tutta la Cisgiordania occupata, interessando aree come Ramallah, Hebron, Salfit, Nablus e la Gerusalemme occupata.

Le aggressioni da parte dei coloni hanno ormai toccato livelli senza precedenti, con raid ai danni della popolazione palestinese, dei suoi beni e dei terreni coltivati che si ripetono con cadenza quotidiana.

Stando ai dati forniti dalle Nazioni Unite, nell'arco di tempo compreso tra l'inizio di settembre e la metà di novembre sono stati contati più di 420 assalti compiuti dai coloni.

All'alba del 17 novembre, un'incursione di coloni israeliani in un quartiere limitrofo alla città di Gerico, sempre nella Cisgiordania occupata, ha causato la morte di una donna anziana, raggiunta da colpi d'arma da fuoco, e il ferimento di altre dieci persone.

A partire dall'inizio del 2025, decine di migliaia di cittadini palestinesi sono stati costretti ad abbandonare le proprie terre in Cisgiordania a seguito delle operazioni dell'esercito israeliano e delle azioni di bande di coloni estremisti.

Centinaia di edifici residenziali sono stati rasi al suolo, mentre le colonie abusive continuano ad ampliarsi velocemente in linea con le disposizioni legislative varate dal governo di Israele.

La condotta di Tel Aviv è stata più volte definita dagli osservatori come una vera e propria annessione di fatto della Cisgiordania occupata.

Le forze di occupazione israeliane tendono a ignorare le violenze messe in atto dai coloni e, in numerose circostanze, intervengono persino per agevolarle.

Dall'avvio della guerra genocida condotta da Israele contro Gaza, iniziata il 7 ottobre, più di 1.000 palestinesi hanno perso la vita per mano di coloni e militari nella Cisgiordania occupata.

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