Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. IN PRIMO PIANO
  • ASIA

Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

1010
Raid USA in Iran, 18 morti e oltre 100 feriti. Trump crolla nei sondaggi

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato ulteriori attacchi contro l'Iran, avvertendo che Washington potrebbe colpire Teheran "in qualsiasi momento". Nel frattempo, il bilancio delle vittime degli ultimi raid statunitensi è salito a 18 morti e ad almeno 108 feriti.

I nuovi moniti di Trump sono giunti dopo che Stati Uniti e Iran si sono resi protagonisti del più violento scambio missilistico dallo scorso luglio. L'esercito americano ha colpito città e aree lungo la costa meridionale iraniana, nei pressi dello Stretto di Hormuz — canale attualmente bloccato dalle autorità locali —, centrando tra l'altro un ricevimento di nozze nella città di Kuhestak. L'Iran ha risposto lanciando attacchi contro le basi statunitensi dislocate in Medio Oriente, tra cui quelle in Bahrain, Iraq e Giordania.

Parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato: «Li abbiamo colpiti duramente la scorsa notte» aggiungendo che le incursioni «hanno distrutto tutte le nuove infrastrutture che stavano cercando di realizzare lungo lo Stretto di Hormuz».

«L'attacco di ieri sera è stato pesantissimo. E siamo pronti a ripeterlo. Ogni volta che lo vorremo», ha ribadito.

Funzionari iraniani hanno confermato che negli attacchi statunitensi hanno perso la vita almeno 18 persone. Secondo il ministro della Sanità iraniano, Mohammad-Reza Zafarghandi, tra le vittime figurano anche due bambini, uno dei quali, di appena quattro anni, è rimasto ucciso proprio nel raid che ha colpito la festa di nozze a Kuhestak, nella contea di Sirik. In quel singolo episodio si contano almeno quattro morti.

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha definito l'attacco a Kuhestak un "crimine di guerra", respingendo le rassicurazioni statunitensi sul mancato coinvolgimento dei civili.

«La realtà è talmente orribile che nemmeno la propaganda americana ha mai osato sostenere ciò che [l'esercito statunitense] afferma oggi. Sirik non è una finzione. I civili sono reali. Le vittime sono reali», ha scritto Baghaei su X. I media locali hanno riferito che i funerali delle quattro vittime di Kuhestak si terranno giovedì.

'Posizione strategica scomoda'

Il conflitto, trascinatosi per sei mesi, ha innescato un'impennata dei prezzi del petrolio, destabilizzato l'economia globale e creato crescenti grattapiù politici al Partito Repubblicano in vista delle elezioni di medio termine di novembre.

Secondo un sondaggio condotto ad agosto da Reuters/Ipsos, solo il 31% degli americani approva la gestione della guerra, mentre il 63% si dice contrario. A pesare sul malcontento degli elettori sono soprattutto i rincari della benzina: dalla ripresa dei combattimenti lo scorso fine settimana, il greggio Brent ha toccato i 95 dollari al barile, segnando un balzo superiore al 30% dall'inizio delle ostilità. Gli stessi rilevamenti indicano che il tasso di gradimento di Trump è scivolato dal 40% al 33%.

Ieri, tuttavia, Trump si è detto convinto che la nuova campagna militare non si protrarrà a lungo, ribadendo che l'imminente appuntamento elettorale non condizionerà la sua strategia.

«Innanzitutto, non sono io a candidarmi. Si candida il mio partito e io lo sosterrò», ha affermato dal Salotto Ovale. «Ma credo che i repubblicani condividano il principio che non si debba permettere all'Iran di dotarsi di armi nucleari».

Teheran ha sempre negato di volersi procurare la bomba atomica. Secondo Tariq Khan, tenente generale pakistano in pensione ed ex comandante del Frontier Corps, gli Stati Uniti «si trovano ora in una posizione strategica sempre più complessa nella guerra contro l'Iran».

«Washington non è riuscita a ripristinare la stabilità marittima precedente al conflitto e sta ora impiegando ingenti risorse militari per gestire un problema creato dalla guerra stessa», ha spiegato ad Al Jazeera, riferendosi alla chiusura di Hormuz.

Prima dell'escalation, lo stretto era un corridoio internazionale fondamentale attraverso cui transitava circa un quinto del petrolio mondiale. Teheran ha sbarrato il canale in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani del 18 febbraio, evento che ha innescato il conflitto. Nonostante la Casa Bianca assicuri che il passaggio rimanga aperto, oggi solo poche navi riescono a transitare quotidianamente, affrontando il costante rischio di raid iraniani.

L'IRGC (il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica) ha dichiarato che due petroliere sono state danneggiate da mine e messe fuori uso mentre tentavano un passaggio non autorizzato. Parallelamente, la compagnia di navigazione saudita Bahri ha denunciato la morte di due marittimi filippini a seguito di un attacco sferrato all'inizio della settimana.

L'Autorità iraniana per lo Stretto (PGSA), istituita per monitorare l'area, ha aggiunto altre 11 navi alla propria lista nera per presunte "violazioni delle norme", portando il totale a 56 imbarcazioni sanzionate nel giro di due settimane. L'ente ha avvertito che i bastimenti saranno soggetti a multe, sequestri o confische se non presenteranno la documentazione richiesta prima di impegnare lo stretto.

Sul fronte economico, gli Stati Uniti hanno inasprito le misure per isolare Teheran, minacciando sanzioni su larga scala contro i Paesi che continuano a commerciare con l'Iran, pur mantenendo il proprio dispositivo navale nell'area.

Trump continua tuttavia a sostenere che Washington mantenga il pieno controllo della rotta, affermando che le forze statunitensi scortano ogni giorno "moltissime imbarcazioni con milioni di barili di petrolio".

"Nella maggior parte dei casi le operazioni avvengono senza intoppi. Di tanto in tanto abbattono un drone e noi mettiamo la zona in sicurezza. Il nostro controllo è saldo", ha dichiarato, spiegando che la Marina scorta circa 30 navi al giorno (contro le circa 130 che transitavano quotidianamente prima della guerra).

Secondo l'ex generale Khan, l'Iran è consapevole di non poter vincere uno scontro convenzionale e sta puntando a rendere il conflitto economicamente e politicamente insostenibile per la Casa Bianca.

"Se Trump alza il tiro, l'Iran può accusare gli USA di farsi trascinare nell'ennesima guerra senza fine in Medio Oriente; se invece frena, Teheran dimostra che la superiorità militare americana non basta a piegarla», ha concluso Khan. «L'Iran non cerca una vittoria schiacciante sul campo: gli basta restare in piedi, alimentare la crisi economica e far salire il costo politico della guerra per gli Stati Uniti".

_______________________________________

VAI ALLA PROMO: https://www.ladedizioni.it/prodotto/gaza-noi-non-dimentichiamo-offerta-lampo/

GAZA. SAREMO LA VOSTRA MEMORIA STORICA

Ci sono storie che non possono essere archiviate. Ci sono testimonianze che chiedono di essere ascoltate. E ci sono parole che, davanti alla tragedia di Gaza, rifiutano il silenzio. LAD Edizioni propone un pacchetto speciale con tre libri dedicati a Gaza, tre prospettive diverse ma unite dalla necessità di diffondere il più grande crimine della nostra epoca. 

???? L’inferno del genocidio a Gaza di Wasim Said — 14€ Una testimonianza che non cerca compassione, ma responsabilità.

???? Nel dolore di Gaza di Yousri Alghoul — 12€ La voce di chi vive e racconta il dolore di Gaza dall’interno.

???? Gaza muore mentre il mondo tace — Quaderno 02 de L’Antidiplomatico — 8,90€ Un dossier per comprendere ciò che accade mentre il mondo guarda.

OFFERTA LAMPO — PRIMI 20 Tutti e tre i libri a soli 30€ invece di 34,90€.

Perché dimenticare significa lasciare che i fautori del silenzio vincano Gaza. Noi non dimentichiamo.

 

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da IN PRIMO PIANO

Lettera aperta a Maupas sul genocidio a Gaza

Lettera aperta a Maupas sul genocidio a Gaza

03 Settembre 2026 09:00
Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

Deportazione dei palestinesi da Gaza: Katz chiama in causa Trump

03 Settembre 2026 09:00
Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

Il commercio tra la Cina e l'ASEAN raggiunge un record storico con una forte crescita nel 2026

02 Settembre 2026 18:06
Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

Perché la Germania inasprisce lo scontro con la Russia?

02 Settembre 2026 17:53
"Gestione pessima": oltre il 68% degli americani boccia la guerra di Trump contro l'Iran

"Gestione pessima": oltre il 68% degli americani boccia la guerra di Trump contro l'Iran

02 Settembre 2026 12:00
Ben Gvir e la decisione sugli "ebrei anti-sionisti" che divide Israele

Ben Gvir e la decisione sugli "ebrei anti-sionisti" che divide Israele

02 Settembre 2026 09:30
USA colpiscono un matrimonio in Iran. Teheran risponde: droni e missili sulle basi americane nel Golfo

USA colpiscono un matrimonio in Iran. Teheran risponde: droni e missili sulle basi americane nel Golfo

02 Settembre 2026 08:30
"Ringrazio i medici cubani". Il messaggio su Facebook di Alessandro Di Battista e l'associazione Schierarsi

"Ringrazio i medici cubani". Il messaggio su Facebook di Alessandro Di Battista e l'associazione Schierarsi

02 Settembre 2026 00:00
NORD-AMERICA

E quindi che ci faceva il capo della CIA a Mosca?

24599

Lavrov svela i retroscena delle visite del capo della CIA e dell'inviato del Vaticano a Mosca

23432
EUROPA

Armiamoci e partite: i deliri dei "quattro nani" che vogliono la terza guerra mondiale

18654
EUROPA

Mladic. E se la versione della NATO non fosse quella vera?

18374
RUSSIA

“La situazione è gravissima”: Ucraina, Russia ed UE verso un punto di svolta || Fiammetta Cucurnia (VIDEO)

17579
RUSSIA

Il "vaso di Pandora" dell'occidente e le lacrime guerrafondaie del PD

10278

Progressismo reazionario (di Vincenzo Costa)

10132
RUSSIA

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

8615
ASIA

NYT: l'Iran ha paralizzato la catena di approvvigionamento della Marina Usa in Medio Oriente

EUROPA

"Droni fantasma e isteria anti-russa" spingono il maxipiano di riarmo dell'UE

RUSSIA

"Non si negozia con i terroristi": Putin dal vertice SCO avverte l'Ucraina e l'Occidente

RUSSIA

Lavrov: "L'UE crea il mito del nemico russo per evitare il crollo dei propri governi"

ASIA

Iran, Rezaei avverte Washington: «La nuova strategia farà crollare le vostre fondamenta»

AMERICA LATINA

Dalla sovranità al “controllo maggioritario”: cosa c’è dietro il nuovo accordo USA-Venezuela

RUSSIA

Putin a Zelensky: "Minaccia di chiudere i nostri cieli? È terrorismo di Stato, non trattiamo"

ASIA

"Cacciate gli americani o pagherete le conseguenze": l'ultimatum dell'Iran ai Paesi arabi dopo la strage al matrimonio

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli) Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

Cina, Russia e Iran, io ve l’avevo detto (di Vito Petrocelli)

  • 07 Agosto 2026 18:00
La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini di Loretta Napoleoni La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

La lezione della Cina che Bruxelles non vuole proprio imparare | Francesco Sylos Labini

  • 02 Settembre 2026 14:00
La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina di Fabrizio Verde La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

La "Dottrina Monroe 2.0" di Trump e Rubio: così la fabbrica dei bot USA destabilizza e manipola l'America Latina

  • 02 Settembre 2026 16:35
La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava di Giuseppe Masala La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

La guerra all'Iran con l'emorragia del Dollaro che si aggrava

  • 25 Agosto 2026 15:00
La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro di Michelangelo Severgnini La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

La Trilogia del Rimosso di Michelangelo Severgnini, prodotta da l'AntiDiplomatico, interamente in chiaro

  • 24 Luglio 2026 15:49
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi   Una finestra aperta Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

Pechino, i numeri record dei Giochi Mondiali dei Robot Umanoidi

  • 26 Agosto 2026 15:00
Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi? Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

Quando sarà disponibile il 6G per gli utenti cinesi?

  • 26 Agosto 2026 15:00
Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti) di Fabio Massimo Paernti Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

Washington destabilizza e il mondo si riorganizza (di Fabio Massimo Parenti)

  • 01 Settembre 2026 15:00
In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia? di Francesco Santoianni In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

In Campania una fabbrica di droni destinati a colpire la Russia?

  • 20 Agosto 2026 16:00
Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina di Alessandro Bartoloni Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

Ecco perché la Russia non sta avanzando “lentamente” in Ucraina

  • 01 Settembre 2026 12:30
RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE di Raffaella Milandri RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

RUSSELL MEANS, IL NATIVO CHE L’AMERICA NON RIUSCÌ A IGNORARE

  • 17 Agosto 2026 13:00
Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer) di Francesco Erspamer  Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

Woke, l'obsolescenza che fa PIL (di Francesco Erspamer)

  • 25 Agosto 2026 14:00
"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra" di Paolo Desogus "Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

"Ci stiamo avvicinando sempre più alla guerra"

  • 03 Settembre 2026 09:00
Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione di Geraldina Colotti Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

Il ruggito di Castillete: la memoria guerrigliera e la tenuta della rivoluzione

  • 28 Agosto 2026 15:02
VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi) VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

VENEZUELA, LA RESA DEI CONTI (di Fulvio Grimaldi)

  • 19 Agosto 2026 10:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione di Alessandro Mariani Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

Complottista a chi? La legge di Gresham per l’informazione

  • 22 Agosto 2026 13:00
"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries di Marinella Mondaini "E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

"E' davvero un idiota". Medvedev commenta la dichiarazione del presidente della Finlandia su Wildberries

  • 26 Agosto 2026 12:00
Il caso Ranucci e la questione woke di Giuseppe Giannini Il caso Ranucci e la questione woke

Il caso Ranucci e la questione woke

  • 02 Settembre 2026 08:00
Il caro prezzo della Bari "attrattiva" di Antonio Di Siena Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

Il caro prezzo della Bari "attrattiva"

  • 20 Agosto 2026 16:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran di Paolo Arigotti Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

Le città statunitensi in stato di allerta nei giorni dell’attacco contro l’Iran

  • 24 Giugno 2025 17:30
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi) di Giorgio Cremaschi ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

ZELENSKY SI INCHINA A UN NAZISTA (di Giorgio Cremaschi)

  • 18 Agosto 2026 16:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti