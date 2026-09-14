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«Regno diviso»: è l’espressione con cui Kiril Dmitriev, direttore generale del Fondo russo per gli investimenti diretti e inviato speciale della Presidenza russa, ha definito il Regno Unito in un post pubblicato su X.

La dichiarazione costituisce una reazione alla notizia dell’incontro trilaterale tra i leader di Scozia, Galles e Irlanda del Nord, in programma lunedì a Cardiff. Nel corso del vertice, i tre leader dovrebbero firmare un accordo che rivendica il diritto dei rispettivi territori a indire referendum sul proprio futuro costituzionale e che dovrebbe dare impulso a una nuova iniziativa indipendentista.

Ieri Dmitriev aveva accusato «la macchina propagandistica del Regno Unito» di essere al servizio del globalismo, con i suoi attacchi alle preferenze elettorali del popolo tedesco. «Non capiscono che il mondo intero è stufo dei globalisti, delle loro politiche errate, della loro arroganza, dei media falsi e della propaganda», ha affermato, aggiungendo che per questo la gente «si è ribellata contro la macchina globalista».