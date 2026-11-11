I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

Come rivelato da Oscar Rickett su Middle East Eye, il Primo Ministro britannico Andy Burnham si è rivolto a una società di consulenza statunitense — già nota per la sua collaborazione con la Gaza Humanitarian Foundation, struttura sostenuta da Stati Uniti e Israele — al fine di tracciare una strategia rivolta a "superare la stagione del neoliberismo" nel Regno Unito.

Secondo quanto ricostruito dal giornalista Oscar Rickett, la Boston Consulting Group (BCG), tra i cui ex quadri compaiono il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'attuale capo di gabinetto di Burnham, James Purnell, metterà a disposizione un proprio esperto per definire le linee guida del piano decennale dell'esecutivo.

Come rimarcato nel report di Oscar Rickett, la BCG — realtà di spicco nel campo del consulting strategico — è finita al centro di pesanti polemiche con l'accusa di aver agevolato le politiche israeliane di privazione ai danni della popolazione civile, azioni definite da diversi osservatori come crimini di guerra, venendo associata alle drammatiche conseguenze umane del conflitto.

La società bostoniana, come puntualizza Oscar Rickett su Middle East Eye, aveva fornito supporto alla nascita della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) e a una ditta di sicurezza collegata, prima di interrompere ogni legame con la struttura.

L'operato dell'ente di soccorso si è intrecciato con eventi drammatici che hanno causato oltre 2.600 vittime e migliaia di feriti tra la popolazione palestinese. La GHF gestiva quattro punti di distribuzione a Gaza, dove i civili in cerca di viveri sono stati presi a fucilate dalle truppe israeliane o da contractor statunitensi ingaggiati dall'organizzazione. Nel luglio dello scorso anno, il Financial Times aveva rivelato che BCG aveva incassato oltre 4 milioni di dollari per un incarico di sette mesi legato alla GHF, noto internamente con il nome in codice "Aurora" e seguito da dirigenti di alto livello.

Come evidenzia l'inchiesta firmata da Oscar Rickett, a soli due mesi dalla presentazione del piano "Trump Gaza" — con cui l'ex presidente USA prefigurava lo svuotamento dell'enclave di oltre due milioni di abitanti per farne la "Riviera del Medio Oriente" — la BCG stendeva proiezioni finanziarie sui costi del "ricollocamento" di centinaia di migliaia di residenti.

Tali modelli economici rientravano in un progetto della GHF caldeggiato da ambienti israeliani. Stando alle rilevazioni del Financial Times, una delle simulazioni stimava il trasferimento di oltre 500.000 persone dietro la corresponsione di "pacchetti di incentivo" da 9.000 dollari a persona, per un budget complessivo stimato in circa 5 miliardi di dollari.

Come fa notare Oscar Rickett su Middle East Eye, la Boston Consulting Group vanta legami storici con Tel Aviv, a partire dall'esperienza maturata da Benjamin Netanyahu come consulente della società tra il 1976 e il 1978.

All'indomani delle indiscrezioni sulle attività svolte a Gaza, BCG ha sollevato dall'incarico diversi collaboratori, sostenendo che le iniziative si svolgessero "all'insaputa dei vertici", esprimendo "sconcerto e indignazione" e aprendo un'istruttoria interna. Nel frattempo, Save the Children International ha congelato i rapporti con il colosso americano.

Il reportage firmato da Oscar Rickett ricorda come la società non sia nuova alle polemiche, essendo stata talvolta additata come l'interlocutrice privilegiata dei regimi autoritari per via delle sue remunerative partnership con la corona saudita e il principe Mohammed bin Salman. Sul piano tecnologico, la firma schiera oltre 6.000 specialisti d'intelligenza artificiale e vanta collaborazioni con colossi come OpenAI e Amazon Web Services.

Come evidenziato da Oscar Rickett nel suo pezzo per Middle East Eye, la scelta dell'esecutivo ha sollevato forti perplessità nella politica britannica. Il deputato laburista Clive Lewis ha giudicato "molto discutibile" l'affidamento dell'incarico a BCG, confessando alla testata che l'ala parlamentare non di governo non è stata minimamente coinvolta nel disegno decennale che dovrebbe vedere la luce prima delle festività natalizie.

"Appare paradossale che una svolta strategica destinata a superare il neoliberismo e a ridisegnare economia e istituzioni venga definita a porte chiuse con l'ausilio di una grande corporazione", ha dichiarato Lewis, aggiungendo che "i presupposti non sono dei migliori e che si sarebbe potuto agire con maggiore trasparenza".

Dello stesso avviso il leader dei Verdi, Zack Polanski, che in un intervento video ripreso nella ricostruzione di Oscar Rickett ha espresso forte contrarietà: "Andy Burnham ritiene che siano proprio queste le figure con cui pianificare il futuro del Paese".

"Quando è salito alla guida del governo a luglio, il premier aveva garantito la fine del neoliberismo tramite una programmazione di lungo termine. Per quanto lenta, la volontà di voltare pagina rappresentava un intento condivisibile", ha osservato Polanski.

"Eppure — prosegue il leader ecologista nel pezzo firmato da Oscar Rickett — nel giro di pochi mesi assistiamo a un netto ridimensionamento delle promesse: niente calmieramento degli affitti, niente rinazionalizzazione del settore idrico e via libera a nuove trivellazioni nel giacimento di gas di Jackdaw. Oltre alle privatizzazioni del passato, il governo laburista sembra ora intenzionato a privatizzare persino le scelte sul nostro futuro".

In una nota inviata a Middle East Eye, un portavoce del governo di Londra ha difeso l'operato dell'esecutivo: "L'obiettivo rimane quello di realizzare una riforma profonda e credibile, avvalendosi delle migliori professionalità interne ed esterne. L'apporto dei consulenti esterni resta comunque circoscritto, temporaneo e focalizzato su ambiti strettamente specialistici, senza scalfire l'impegno a tagliare in modo drastico le spese per la consulenza pubblica".

Come puntualizza Oscar Rickett su Middle East Eye, un ruolo chiave nella vicenda è ricoperto da James Purnell, già ministro con Tony Blair e Gordon Brown, approdato in BCG dopo l'uscita dal Parlamento nel 2010.

Polanski ha definito il legame tra Purnell e la società di consulenza come "un'inconsueta coincidenza", chiedendosi apertamente come sia stato assegnato l'incarico.

Purnell, ex presidente dell'associazione Labour Friends of Israel, era successivamente diventato pro-rettore della University of the Arts London (UAL), dove fu contestato da studenti e docenti per le sue posizioni sulla guerra in Iraq e per la gestione del dissenso filo-palestinese nei campus. Le sue dimissioni furono accolte con favore dalle componenti protestatarie. Storico coinquilino di Burnham, Purnell è poi rientrato nell'entourage di governo come capo di gabinetto dell'attuale premier.

Storicamente legato alla corrente blairiana come Purnell, Burnham ha virato da Primo Ministro verso posizioni d'impronta socialdemocratica, teorizzando un "nuovo modello politico ed economico" per la nazione.

"Ciò che intendo realizzare è il definitivo superamento del modello neoliberista", aveva scandito in una recente intervista.

La programmazione decennale dell'esecutivo avrebbe dovuto costituire il pilastro di tale cambio di rotta, affrontando i nodi della spesa sociale, della crescita, della transizione energetica e della gestione dei beni pubblici.

Nonostante la svolta retorica, come si legge nel servizio di Oscar Rickett per Middle East Eye, il capo del governo continua a incassare critiche anche all'interno della propria maggioranza per aver rinunciato a riportare sotto il controllo pubblico i servizi essenziali messi in crisi dai privati, per aver mantenuto le sanzioni contro i movimenti di protesta e per aver proposto soluzioni meramente amministrative di fronte alla crescita dell'inflazione e del costo della vita.

Infine, come ricorda Oscar Rickett, anche la passata esperienza di Burnham come sindaco di Manchester resta esposta alle polemiche, in particolare per i rapporti tenuti con le proprietà emiratine del Manchester City, club di recente sanzionato per violazioni delle norme di trasparenza finanziaria della Premier League.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO