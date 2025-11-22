Abbonati / Sostienici
Relatrice ONU: azioni USA contro Cuba illegittime e dannose per i diritti umani

Relatrice ONU: azioni USA contro Cuba illegittime e dannose per i diritti umani

Alena Douhan, Relatrice Speciale delle Nazioni Unite, ha condannato le azioni unilaterali degli Stati Uniti contro Cuba, definendole illegittime e dannose per i diritti umani. Durante la presentazione delle sue conclusioni iniziali, ha sottolineato che queste misure coercitive, aggravate dall'inserimento di Cuba nella lista nera sul terrorismo, colpiscono ogni aspetto della vita nell'isola e danneggiano direttamente i cittadini, in particolare i gruppi più vulnerabili. Douhan ha evidenziato come il blocco, in vigore dal 1962 e recentemente rinforzato, causi gravi danni economici e limiti i tentativi della nazione di garantire servizi essenziali.

La Relatrice ha verificato direttamente l'impatto del blocco attraverso visite e incontri con vari settori della società cubana. Ha affermato che tali sanzioni limitano la capacità dello Stato di attuare politiche pubbliche, violano i diritti all'alimentazione e a una vita dignitosa, e ostacolano gli scambi accademici e l'accesso a beni essenziali come energia, acqua potabile e medicinali. In questo contesto, il rapporto che presenterà nel 2026 esorterà gli Stati Uniti a porre fine a questa politica unilaterale, alle sanzioni secondarie e al loro eccessivo zelo nell'applicazione.

