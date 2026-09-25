Religione zombie e scuola aziendalizzata: poi ci stupiamo dell'indifferenza alla guerra? || Gabriele Busti

Gabriele Busti è l'ospite di questa puntata di "preferivo Scrivere", la rubrica di video interviste di Giulia Bertotto. Busti è docente e autore, le sue analisi sociopolitiche sono acute e profonde insieme, corrosive ma meditate, provocatorie ma sagge.

La scuola è sotto attacco: aziendalizzata da una parte e militarizzata dall'altra, ormai una fabbrica di consenso alla guerra e addestramento all'autosfruttamento; ma la scuola è solo uno dei pilastri sociali aggrediti dall'ordoliberismo; dunque cos'è la religione zombieficata del sociologo Emmanuel Todd e cosa c'entra con la smania di guerra europea? E ancora, alcune osservazioni sul culto tribale degli influencer ma anche le dovute ammissioni personali, perché anche noi che analizziamo i social, siamo rapiti dalle loro dinamiche sociali ed emotive. In chiusura Busti commenta anche il rapporto della Cia diffuso nelle ultime ore, secondo il quale Mosca preparerebbe un imminente attacco con obiettivi in Spagna e in Italia.

Intervista completa dalle 18 e 30 qui:

Giulia Bertotto Giornalista con esperienza sul vecchio tubo catodico, adorata carta e Web. Ho realizzato reportage dall’Iran e dalla Palestina.

Mi sono occupata di inchieste su danni da amianto e bradisismo a Napoli. Sono Laureata in Filosofia presso La Sapienza. Una delle scelte più preziose mai fatte.



Il Giornalismo è il mestiere più bello del mondo, in questo brutto mondo!