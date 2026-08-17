Rendete pubblici i documenti: Fauci non dovrebbe avvalersi del Quinto Emendamento sulle origini del COVID-19

di Neil L. Harrison & Jeffrey D. Sachs | 15 agosto 2026 | Common Dreams

Il 29 luglio, Anthony Fauci è comparso davanti a una commissione del Senato in seguito a un mandato di comparizione e si è rifiutato di rispondere alle domande oltre cento volte. Nelle circa duecentocinquanta precedenti comparizioni davanti al Congresso non aveva mai invocato il Quinto Emendamento. Lo ha invocato quando gli è stato chiesto dove abbia avuto inizio la peggiore pandemia del secolo, e su tutte le altre domande.

Ne aveva il diritto. Il Quinto Emendamento è un diritto, e chiunque consideri il silenzio una prova di colpevolezza fraintende la Costituzione. Ma questo non coglie il punto fondamentale. Fauci ha diretto l’Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive per trentotto anni, diventando il volto dell’establishment medico scientifico statunitense (definendosi una volta in questi termini: «Io sono La Scienza») ed è stata proprio la sua agenzia, tra le altre, a finanziare la ricerca sul coronavirus a Wuhan e nella Carolina del Nord. Quando la domanda è: «Come sono morti un milione di americani?», allora l’uomo che ha ricoperto il ruolo di «Medico d’America» non può rimanere in silenzio e continuare a rivestire il ruolo di portavoce della scienza.

Quattro anni fa, negli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze, abbiamo chiesto un’indagine indipendente sulle origini del SARS-CoV-2, il virus che ha causato la pandemia, con pieno accesso ai documenti americani e a quelli cinesi pertinenti. Fin dall’inizio della pandemia è stato detto all’opinione pubblica che la questione dell’origine era stata risolta, che il virus era di origine naturale. Ma la questione non era affatto risolta, e ogni documento reso pubblico grazie al FOIA, ogni testimonianza di un informatore, ogni documento del Congresso prodotto dal 2022 ha gettato ulteriori dubbi su questa versione dei fatti, indicando invece un’origine da laboratorio del virus.

Nel gennaio 2025 la Central Intelligence Agency si è finalmente allineata a tale valutazione, ritenendo «con bassa certezza che un’origine legata alla ricerca della pandemia di COVID-19 sia più probabile di un’origine naturale». Anche l’ FBI è giunta alla stessa conclusione con moderata certezza. Lo stesso ha fatto il Dipartimento dell’Energia, che gestisce i laboratori nazionali. Tre agenzie americane e il BND tedesco propendono ora per un’origine legata alla ricerca. Tuttavia, tale valutazione non è ancora stata esaminata alla luce di tutti i documenti americani rilevanti che riguardano la questione.

Ora, però, sappiamo chiaramente come un virus del genere possa essere stato creato, perché la ricetta è stata messa per iscritto. Nel 2018 Ralph Baric dell’Università della Carolina del Nord, Peter Daszak dell’EcoHealth Alliance e Shi Zhengli dell’Istituto di Virologia di Wuhan hanno presentato alla DARPA una proposta denominata DEFUSE. La proposta delineava un piano specifico: utilizzare la piattaforma di genetica inversa di Baric — la tecnologia da lui sviluppata e brevettata per assemblare coronavirus a partire da frammenti sintetici — per costruire scheletri di sarbecovirus di pipistrello, comprese sequenze di consenso assemblate da campioni raccolti sul campo, e quindi inserire un sito di proteasi alla giunzione S1/S2 della proteina Spike.

Un sito di proteasi è essenziale affinché questi virus dei pipistrelli possano superare la «barriera di specie» tra pipistrelli e esseri umani e, in questo caso, è denominato sito di scissione della furina (FCS). Quando è apparso per la prima volta, il SARS-CoV-2 era l’unico virus conosciuto della sua famiglia (il clade dei sarbecovirus) a presentare tale sito. Rimane unico sotto questo aspetto. Nonostante i numerosi campionamenti effettuati sui pipistrelli, che fungono da specie serbatoio per questi virus, non è emerso nessun altro virus in questo clade o in questa famiglia che presenti l’FCS, così come non è stato trovato in Cina nessun animale infettato da un progenitore del SARS-CoV-2. Questi risultati continuano a destare grande preoccupazione.

Questo nuovo FCS è stata la caratteristica che ha allarmato maggiormente i virologi che per primi hanno analizzato il genoma, poiché rappresenta un salto evolutivo per il quale non vi sono prove che si sia verificato in natura. All’insaputa dei più, gli scienziati americani avevano proposto di inserire proprio questa caratteristica in quel preciso tipo di coronavirus, solo due anni prima dello scoppio di una nuova malattia da coronavirus a Wuhan. Data la disponibilità di un virus modello adatto, l’inserimento di dodici nucleotidi per formare l’FCS sarebbe stato banale e un lavoro simile era già stato svolto.

Consideriamo ora ciò che è stato detto a porte chiuse. Il 31 gennaio 2020, eminenti virologi comunicarono a Fauci che il genoma sembrava essere stato ingegnerizzato. Jeremy Farrar del Wellcome Trust li convocò il giorno successivo e, il giorno dopo, inviò a Fauci e a Francis Collins una sintesi delle posizioni assunte. Michael Farzan, che ha scoperto il recettore utilizzato dalla SARS-CoV-1 e dalla SARS-CoV-2 per entrare nelle cellule umane, ha stimato le probabilità di un incidente di laboratorio a sessanta-quaranta o settanta-trenta. Edward Holmes si è schierato a sessanta-quaranta a favore della tesi del laboratorio. Farrar ha scritto che, su una scala in cui zero rappresenta la natura e cento il rilascio, onestamente si trovava a cinquanta.

Nulla di tutto ciò è stato reso pubblico. Sei settimane dopo, cinque di quegli scienziati pubblicarono “The Proximal Origin of SARS-CoV-2” su Nature Medicine, concludendo che nessuno scenario di origine da laboratorio fosse plausibile. Fauci lo promosse dal podio della Casa Bianca come scienza indipendente e definitiva. In un messaggio diffuso solo lo scorso giugno, Collins disse ai colleghi che l’articolo era un lavoro a cui lui, Fauci, Farrar e Lawrence Tabak avevano “contribuito, ma non sono stati opportunamente menzionati esplicitamente”.

Le argomentazioni esposte nell’articolo sono sempre state scientificamente deboli e da allora sono crollate, una dopo l’altra. Gli autori affermavano che costruire un virus del genere in laboratorio sarebbe stato difficile, eppure un team tedesco ne ha assemblato uno a partire da frammenti sintetici in meno di due settimane utilizzando un sistema basato sul lievito. Gli esperti di Proximal Origin sostenevano che una caratteristica molecolare adiacente al sito di scissione della furina dimostrasse che il virus si fosse formato all’interno di un organismo vivente piuttosto che in laboratorio. Questa caratteristica (un gruppo di zuccheri noti come O-glicani) era stata prevista dalle analisi computerizzate degli autori; tuttavia, il lavoro di laboratorio ha dimostrato che in realtà non esisteva. Gli autori avevano inoltre affermato che un progettista di laboratorio avrebbe ottimizzato l’adesione del virus al recettore umano tramite la sua proteina Spike; tuttavia, Ralph Baric aveva già condotto un esperimento che dimostrava che l’infezione delle cellule umane procede meglio se il legame della proteina Spike al sito recettoriale è inferiore al livello ottimale. Non è mai stata pubblicata alcuna rettifica di questi errori in Proximal Origin. Gli autori hanno presto perso fiducia nelle proprie conclusioni, come rivelato dalle loro stesse e-mail e dai messaggi su Slack, eppure non hanno ritirato l’articolo.

Lo stesso Baric è stato coinvolto nella genesi di Proximal Origin, poiché ha partecipato, in segreto, alla chiamata del 1° febbraio. La sua presenza non è stata rivelata a nessuno, egli non è in grado di spiegare come sia arrivato lì e almeno due partecipanti non sapevano che fosse presente. Baric non ha menzionato la proposta DEFUSE durante la chiamata e da allora ha affermato di essersene dimenticato. La proposta è rimasta negli archivi del Pentagono e della comunità dei servizi segreti per diciotto mesi dopo l’inizio dell’epidemia, e nessuna agenzia l’ha resa pubblica; è venuta alla luce grazie a un informatore. Quando ciò è avvenuto, gli autori di Proximal Origin hanno concordato in privato che dovevano «riconvincersi che la somiglianza fosse una coincidenza» — e uno di loro ha suggerito di evitare le e-mail o di selezionare con cura alcune e-mail da conservare ai fini della documentazione relativa alla libertà di informazione.

Baric ha reso testimonianza, parte della quale è rimasta riservata, presumibilmente a causa dei suoi legami con la comunità dei servizi segreti.

Numerose agenzie di intelligence (tra cui il BND tedesco e la CIA ) propendono per un’origine legata alla ricerca e indicano un incidente di laboratorio a Wuhan. Se così fosse, ciò non spiegherebbe la necessità di un insabbiamento così elaborato che coinvolge alti funzionari del governo statunitense e scienziati provenienti dal Regno Unito, dall’Australia e da altri paesi. Gli scienziati di tutto il mondo sono molto più convinti dell’esistenza di un insabbiamento che dell’origine naturale del virus, ma relativamente pochi hanno espresso pubblicamente le proprie opinioni.

Se il virus fosse stato effettivamente coltivato, ingegnerizzato o riassemblato in laboratorio, parte della tecnologia utilizzata era americana, il progetto era americano e parte dei finanziamenti proveniva dagli Stati Uniti — così come lo sono alcuni dei documenti che potrebbero chiarire la questione: i quaderni di Baric, gli inventari dei congelatori, le sequenze dei virus campionati dall’EcoHealth Alliance, i documenti conservati presso l’Università della California a Davis relativi al programma PREDICT sotto l’egida dell’ USAID , gli accordi di trasferimento e le ricevute di spedizione tra l’Università della Carolina del Nord e altri laboratori federali statunitensi; nonché i fascicoli relativi alle sovvenzioni del NIH che indicano se il lavoro proposto nel progetto DEFUSE, ma respinto dalla DARPA, sia stato finanziato in parte da altre agenzie statunitensi. Ogni documento potrebbe essere prodotto su ordine del Congresso questa settimana. Tutti sono stati trattenuti per sei anni.

La nostra accusa non è che ci sia stato un coinvolgimento americano nella comparsa di questo virus. La nostra accusa è che Fauci e altri funzionari e scienziati statunitensi abbiano ostacolato la ricerca della verità. Nessuna inchiesta può determinare la verità sulla base delle prove disponibili. Quindi, rendete pubblici i fascicoli. Istituite un’inchiesta indipendente con potere di citazione in giudizio, indipendente dalle agenzie la cui condotta è in discussione, e lasciate che le prove parlino da sole. Se ciò scagionasse Ralph Baric e Anthony Fauci, come potrebbe accadere, sarebbero stati scagionati dalle prove piuttosto che da semplici affermazioni: l’unico tipo di scagionamento che valga la pena ottenere.

Ecco cosa avrebbe dovuto dire Fauci il 29 luglio: «Ecco i miei documenti. Ecco i documenti del NIH. Richiedete il resto, e io vi aiuterò a ottenere la risposta».

Invece ha invocato il Quinto Emendamento, più di 100 volte.



FONTE: https://www.commondreams.org/opinion/fauci-fifth-amendment-covid-origin

Un’intervista su questo argomento con il giudice Napolitano del 31 luglio 2026 è disponibile sul canale YouTube di Jeff Sachs: https://www.youtube.com/@JeffreyDSachsOfficial