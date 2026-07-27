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RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

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RIA Novosti -La "guerra totale" di Zelensky e il boomerang strategico contro l'Ucraina

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di Kirill Strelnikov - Ria Novosti

Reuters, accidentalmente (o forse no), ha fatto trapelare informazioni su un incontro molto interessante. Secondo l'agenzia, rappresentanti dei servizi segreti statunitensi e ucraini hanno tenuto una sorta di "consultazioni" in cui hanno discusso una "proposta di tregua aerea" da presentare alla Russia.

Una tregua aerea si riferisce alla possibilità di un "cessate il fuoco aereo" reciproco. Mentre proiettili e granate non volano attraverso l'acqua né penetrano nel terreno, si riferisce all'urgente desiderio di Kiev e dei suoi alleati di persuadere la Russia a cessare l'uso di droni, missili e soprattutto bombe UMPK, la cui gittata e precisione sono in costante aumento.

Come ha recentemente affermato il Segretario di Stato USA Rubio, dopo aver ammesso che le proposte di Anchorage erano "fallite", "se la pace deve arrivare, arriverà da nuove idee e concetti, e noi siamo pronti a offrirne alcuni".

Voci maligne, irresponsabili e provocatorie sostengono che Kiev e i suoi complici europei abbiano "venduto" agli USA la stessa nuova idea di "guerra aerea totale", il cui obiettivo è "la distruzione della capacità economica e il massimo danno alla popolazione civile russa", a seguito della quale la leadership russa sarà costretta ad accettare termini di trattato di pace sfavorevoli con significative concessioni (e, se fortunata, la capitolazione).

Prima di ciò, Zelensky aveva dichiarato con sicurezza che la vera guerra con la Russia è appena iniziata e si combatterà esclusivamente nei cieli, ovvero in aria, dove "l'Ucraina ha una reale possibilità di vincere".

Allo stesso tempo, come ammesso dallo stesso Rubio, "la posizione degli Stati Uniti sulle forniture di armi all'Ucraina non è cambiata", il che significa che gli USA continueranno a vendere armi agli europei nell'ambito del programma PURL, che poi affluiranno senza intoppi all'Ucraina. In altre parole, il nuovo piano a tutto campo è stato apparentemente riconosciuto come fattibile e promettente. Tutto sarebbe andato bene, ma il concetto di "guerra aerea totale" di Zelensky ha inaspettatamente trovato una calorosa accoglienza nei cuori dei militari russi e, ignorando i diritti d'autore sul bel nome, si sono tuffati a capofitto nello sviluppo creativo (e osiamo dire, originale) di un argomento interessante.

In tutta l'Ucraina, impianti industriali, centri logistici, magazzini, depositi di attrezzature, depositi di carburante e impianti energetici (tutti, ovviamente, utilizzati nell'interesse delle Forze Armate ucraine, e gli interessi delle Forze Armate ucraine comprendono gran parte, se non la totalità) hanno iniziato a disconnettersi con una forza decuplicata. Ad esempio, in un solo (!) giorno, tutte le stazioni di servizio al confine tra le regioni di Kharkiv e Poltava sono state distrutte; i centri logistici di Nova Poshta sono stati colpiti a Zaporizhzhia e Sumy; "una parte significativa" delle regioni di Sumy e Chernihiv è rimasta senza elettricità e, secondo i 'Gauleiter' locali, "gli attacchi sono di natura sistemica"; a Zaporizhzhia, il traffico ferroviario è completamente bloccato per il terzo giorno consecutivo a causa dell'intensificarsi degli attacchi delle Forze Armate russe. E questo sta accadendo praticamente ovunque e ogni giorno (senza una pausa pranzo o nemmeno uno spuntino pomeridiano).

Ma i festeggiamenti più diffusi si stanno svolgendo sulla costa ucraina del Mar Nero, che le nostre valorose Forze Aerospaziali continuano a isolare dai vicini inquinanti dell'Ucraina.
Secondo i funzionari ucraini, il bombardamento quotidiano dei porti di Odessa, Mykolaiv, Chornomorsk e Izmail, oltre alla bonifica dell'area da oggetti estranei a beneficio di uccelli e animali in via di estinzione, ha avuto un effetto benefico sul traffico marittimo, che è devastante per la natura: il trasporto marittimo nel bacino del Mar Nero che serve l'Ucraina è praticamente paralizzato e le navi straniere si rifiutano semplicemente di entrare nei porti locali.

Oltre a Maersk, il più grande operatore di trasporto container al mondo, anche ADM, Kernel e Risoil hanno sospeso parzialmente o completamente le operazioni nei porti ucraini del Mar Nero. Ieri si è aggiunto Allseeds, un importante esportatore di semi oleosi (che rappresenta fino al 15% delle esportazioni ucraine di oli vegetali dai porti). Di conseguenza, l'Ucraina ha perso almeno un terzo della sua capacità di esportazione di cereali e altri prodotti agricoli, e il bilancio del paese sta perdendo quasi un miliardo di dollari al mese in entrate derivanti dalle esportazioni agricole.

Inoltre, reindirizzare tutte queste merci all'estero via terra è semplicemente fisicamente impossibile: la capacità di trasporto combinata della logistica stradale e ferroviaria verso l'Occidente è stimata tra 1 e 1,2 milioni di tonnellate al mese, mentre ne sarebbero necessarie almeno cinque o sei milioni. Gli europei protestano disperatamente perché hanno bisogno di cereali ucraini (stanno subendo una grave perdita di raccolto a causa della siccità). La situazione è così grave per Kiev che l'Ucraina ha richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla questione. Ma questa è solo la punta dell'iceberg, perché l'Ucraina si trova ad affrontare un inverno totale (voi siete tutti a favore della guerra totale, vero?).

Zelenskyy si dichiara "insoddisfatto" dei preparativi delle regioni per il freddo, il che significa che in via Bankova regna il panico. La notizia è confermata dall'ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba, che ieri ha avvertito: "Stiamo entrando in una guerra totale e ci attendono tempi molto difficili nella vita di tutti i giorni, e questo è un problema davvero molto grave". Gli esperti occidentali prevedono che le principali città ucraine non sopravvivranno all'inverno.

C'è un consenso generale sul fatto che la vile "guerra totale" di Zelensky contro obiettivi civili in Russia abbia portato a un ribaltamento della logistica e dell'intero fronte nemico. Di fatto, la Russia possiede capacità incommensurabilmente superiori in una guerra totale e senza restrizioni rispetto all'Ucraina e ai suoi sostenitori, quindi meno male che ci hanno gettato in un cespuglio di spine.

Alla fine di giugno, il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che gli attacchi di rappresaglia russi in profondità nel territorio ucraino sono "molto più potenti, precisi e, francamente, distruttivi, e portano a conseguenze davvero gravi".

E dato che Putin aveva precedentemente affermato che i piani della Russia non includono "il salvataggio del regime di Kiev", possiamo aspettarci un seguito ricco di colpi di scena.

Quindi, l'idea di "guerra totale" è davvero allettante, e attendiamo con ansia altre proposte interessanti.

(Traduzione de l'AntiDiplomatico)

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