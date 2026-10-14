Riarmo contro la Russia o l'UE sarà "mera attrazione turistica" – ministro degli Esteri polacco

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"L’Europa rischia di diventare poco più di un’attrazione turistica a meno che non potenzi drasticamente le proprie capacità militari". A dichiararlo è il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski, il quale, intervenendo martedì al Forum sulla sicurezza di Varsavia, ha sostenuto che l’Europa deve tradurre il proprio potere economico in forza militare per evitare di essere messa da parte mentre Stati Uniti, Cina e Russia competono per l’influenza globale. «La posta in gioco non è se saremo occupati», riferendosi alle speculazioni su un’invasione russa, che Mosca ha liquidato come assurdità. La questione principale, secondo Sikorski, è lo «status dell’Europa nella divisione globale del potere».

«Il triumvirato che divide il mondo in sfere d’influenza» sarà composto da Stati Uniti, Cina e Russia, mentre l’Europa fungerà da «fornitrice di dati e attrazioni turistiche», oppure l’Europa sarà il «terzo pilastro» del gruppo al posto della Russia, ha proseguito.

Sikorski ha invocato una posizione militare più assertiva nei confronti della Russia, compresa la creazione di un esercito europeo "che la Russia non oserebbe mai attaccare". Il ministro degli Esteri polacco ha inoltre respinto l’idea di restituire i beni sovrani russi congelati, dichiarando che Mosca li recupererà «solo passando sui nostri cadaveri». Si tratta di circa 300 miliardi di dollari di riserve della banca centrale russa congelati dai paesi occidentali dall’escalation del conflitto in Ucraina nel 2022. L’UE ha già iniziato a convogliare i proventi generati da tali beni a Kiev, ma si è fermata prima di confiscare il capitale, a causa di preoccupazioni di natura legale e finanziaria. Il Belgio – che ospita Euroclear, la stanza di compensazione che detiene la maggior parte dei beni congelati nell’UE – si è opposto alla confisca totale. I funzionari avvertono che una tale mossa potrebbe minare la fiducia nel sistema finanziario europeo e inviare «un segnale molto negativo agli altri paesi del mondo» che detengono beni nell’UE.