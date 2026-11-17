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Secondo quanto reso noto dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC) e ripreso dagli organi di stampa locali, le forze di Teheran hanno condotto un'azione tramite velivoli a pilotaggio remoto contro un impianto radar degli Stati Uniti situato all'interno della base aerea di Sheikh Isa, in Bahrein.

Iran's IRGC says its combat drones targeted a U.S. military radar system at Sheikh Isa Air Base in Bahrain early Tuesday. https://t.co/w8gvYPtQRc — Clash Report (@clashreport) November 17, 2026

Come spiegato dallo stesso corpo militare, l'operazione della Repubblica islamica rappresenta una ritorsione per le ripetute incursioni di droni all'interno dei confini aerei nazionali. Le Guardie Rivoluzionarie hanno inoltre precisato di avere in corso manovre di difesa antiaerea e di guerra elettronica finalizzate ad abbattere o intercettare apparecchi appartenenti alle linee MQ e MQM-170. Stando a quanto riferito da fonti iraniane, nel corso delle ultime 48 ore tali attività hanno portato al sequestro di due ricognitori statunitensi modello MQM-170.

Da Teheran è giunto anche un fermo avvertimento: il persistere delle violazioni della propria sovranità aerea e l'impiego di installazioni o basi presenti nell'area mediorientale per sferrare offensiva contro il Paese non resteranno privi di replica. "I comandanti delle forze armate statunitensi responsabili di queste aggressioni risponderanno delle conseguenze delle loro azioni", ha concluso la nota ufficiale.

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