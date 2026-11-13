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"Risposta senza limiti": il duro avvertimento dell'Iran dopo la rappresaglia contro un radar USA

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"Risposta senza limiti": il duro avvertimento dell'Iran dopo la rappresaglia contro un radar USA

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Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell'Iran ha avvertito gli Stati Uniti che replicherà "senza limiti" qualora Washington dovesse proseguire con le proprie azioni ostili. L'avvertimento fa seguito a un attacco condotto dalle forze iraniane contro una postazione radar statunitense, messo in atto come ritorsione dopo un precedente raid aereo americano sulla città iraniana di Sirik.

Nel rivendicare l'operazione contro un radar di allerta precoce degli Stati Uniti situato in Bahrein, i Pasdaran hanno affermato che l'azione "rappresenta un serio monito" rivolto a Washington affinché cessi le "provocazioni aeree e il traffico illecito di petrolio nello Stretto di Hormuz". Il comunicato precisa inoltre che "se simili violazioni e attacchi dovessero ripetersi, la Forza Aerospaziale delle Guardie Rivoluzionarie è in stato di massima allerta e pronta a intervenire senza alcuna restrizione". I vertici militari hanno altresì aggiunto che le società che "si lasciano raggirare dal nemico aggressore subiranno sanzioni ancora più pesanti".

Le dichiarazioni di Teheran arrivano a stretto giro dalla conferma, da parte dello stesso Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, dell'abolizione del tetto massimo di 2.000 chilometri che limitava la portata del proprio arsenale missilistico, una mossa adottata su direttiva della Guida Suprema Mojtaba Khamenei per garantire reazioni immediate prive di vincoli geografici.

Nella giornata di lunedì, il portavoce delle forze armate, il generale di brigata Mohammad Akraminia, ha illustrato come la dottrina militare della Repubblica Islamica fosse finora imperniata su un approccio difensivo e su una deterrenza punitiva o compensativa, finalizzata a respingere un primo attacco per poi rispondere in modo proporzionato all'interno dell'area regionale e contro le basi americane lì presenti. Il generale ha infine sottolineato che le nuove disposizioni impongono invece l'adozione di una strategia offensiva basata sulla rapidità d'azione e sull'assenza di limiti territoriali.

 

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

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