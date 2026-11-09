Ritrovata una camera blindata con tecnologia israeliana nella villa di Santiago Peña (VIDEO)

L'8 novembre, la Procura del Paraguay ha rinvenuto un caveau di massima sicurezza nascosto dietro una parete falsa durante la perquisizione della villa dell'ex presidente Santiago Peña, destituito nell'ambito del caso Ueno Bank, secondo quanto riportato in queste ore dai principali media del paese.

????????????Hallan bóveda oculta en la mansión de Santiago Peña https://t.co/iN9RDGB0RY — Errete en Español (@erreteespanol) November 9, 2026

L’ingresso alla camera blindata si trova in una delle stanze, dietro una parete falsa che conduce a un corridoio. Secondo le prime informazioni, la struttura corrisponde a una camera blindata dotata di un sistema di sicurezza di livello 7 e tecnologia di provenienza israeliana, che richiede almeno quattro meccanismi di accesso: riconoscimento facciale o dell’iride, impronta digitale, PIN e chiavi «multilock».

La perquisizione della residenza è iniziata poco prima delle 19:00 (ora locale), con la partecipazione di agenti del Ministero Pubblico, guidati dai procuratori Cristian Benítez e Silvia González, e da agenti della Polizia Nazionale. L’operazione è attualmente in corso nella proprietà, mentre la squadra cerca di accedere al caveau.

ASÍ ES LA ENTRADA A LA BÓVEDA DE LA MANSIÓN DE SANTIAGO PEÑA ??La comitiva fiscal - policial llegó hasta la segunda puerta de la bóveda que se encuentra en la mansión de Santiago Peña, que se encuentra detrás de una pared falsa equipada y cuenta con un sofisticado sistema de seguridad de procedencia israel. ????La construcción de la residencia de verano del presidente Peña tuvo un costo aproximado de 7.700 millones de guaraníes que el mandatario financió con préstamos de Ueno Bank. — ABC Digital (@ABCDigital) November 8, 2026

Le operazioni si svolgono nell’ambito del caso Ueno Bank. La costruzione della residenza estiva di Peña è costata circa 7.700 milioni di guaraní (1,2 milioni di dollari), finanziata dal presidente tramite prestiti concessi da tale istituto bancario.