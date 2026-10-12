Riyadh sotto attacco, il summit dell'energia si svuota: assenti i big del petrolio

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Diversi dirigenti di alto livello del settore energetico sono stati esclusi dal programma del World Petroleum Council (WPC) Energy Congress, in corso a Riyadh dal 11 al 15 ottobre. Il Regno Saudita ha insistito per svolgere la conferenza nonostante le minacce alla capitale da parte delle Forze Armate Yemenite (YAF), guidate da Ansarallah.

Inizialmente era prevista la partecipazione dei vertici di ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Chevron e BP, ma lunedì i loro nomi non figuravano più nell'agenda ufficiale diffusa dagli organizzatori.

"A tutti coloro che sono venuti a Riyadh, va il nostro ringraziamento", ha dichiarato il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, nel suo discorso di apertura. "Sapete che questo Paese è sicuro e che la vostra protezione ci sta a cuore… Il fatto che ci troviamo qui non significa però che il rischio sia scomparso". Il ministro ha definito "gravi" le operazioni degli yemeniti contro il Regno, sottolineando che meritano una risposta "altrettanto seria".

L'evento, originariamente programmato per aprile, era stato rinviato a causa dell'escalation militare di febbraio che ha coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran.

"Purtroppo, a causa delle difficoltà di viaggio, non possiamo essere presenti di persona. Apprezziamo enormemente le nostre consolidate collaborazioni nella regione", ha dichiarato un portavoce di BP a Reuters, aggiungendo che l'azienda ha fatto "ogni sforzo per partecipare". Shell ha rifiutato di rilasciare commenti, mentre TotalEnergies, ExxonMobil e Chevron non hanno risposto nell'immediato.

Tensione a Riyadh e impatto sui mercati

Il congresso si tiene a soli 10 chilometri dall'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, colpito durante il fine settimana dalle forze yemenite in un attacco che ha causato 12 vittime. La sospensione dei voli nello scalo è stata prorogata fino a lunedì. Nonostante i ripetuti avvertimenti lanciati nei giorni scorsi da Sana'a, le autorità saudite hanno insistito per mantenere operative le strutture aeroportuali. Anche l'aeroporto di Abha e diversi impianti chiave di Aramco, comprese alcune raffinerie, sono stati ripetutamente presi di mira.

Intervenendo alla conferenza, l'amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha lanciato un allarme globale: la pressione sul mercato dell'energia è destinata a peggiorare finché lo Stretto di Hormuz non sarà completamente riaperto dall'Iran. "A livello globale, la tensione sul petrolio greggio è seria", ha affermato, spiegando che l'impennata dei prezzi dei carburanti raffinati sta aggravando il quadro. Nasser ha aggiunto che le scorte offshore si trovano "ben al di sotto" dei 6 milioni di barili, stimando che potrebbero volerci fino a due anni per ricostituirle garantendo al contempo il soddisfacimento della domanda.

Nel frattempo, lunedì i prezzi del greggio hanno toccato i massimi delle ultime due settimane: il Brent è salito dell'1,25% arrivando a 106 dollari al barile, mentre il WTI statunitense è stato scambiato a 92 dollari al barile, sui livelli più alti dal 29 settembre.

Crisi economica e scontri sul campo

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (WSJ), Riyadh ha subito ingenti danni a causa del conflitto con lo Yemen e delle successive attacchi di rappresaglia da parte di Sana'a. Questa situazione ha ampliato il deficit di bilancio saudita, spingendo l'economia del Regno verso la contrazione.

In Yemen continuano intanto violenti scontri tra le forze guidate da Ansarallah e i gruppi filogovernativi, con l'obiettivo di espellere la coalizione a guida saudita dal Paese. A settembre, le YAF hanno preso il controllo di Bab al-Mandab, di gran parte della costa occidentale yemenita e di diverse isole nel Mar Rosso, e stanno ora avanzando verso la città di Taiz.

L'ampia campagna di attacchi contro l'Arabia Saudita è la risposta all'escalation del conflitto avviata a luglio. Negli ultimi giorni si sono intensificati anche i bombardamenti sauditi sullo Yemen, provocando numerose vittime civili.

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