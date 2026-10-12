Abbonati / Sostienici
  1. Home
  2. In primo piano
  • ASIA

Riyadh sotto attacco, il summit dell'energia si svuota: assenti i big del petrolio

316
Riyadh sotto attacco, il summit dell'energia si svuota: assenti i big del petrolio

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L'ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!

OPPURE

 

Diversi dirigenti di alto livello del settore energetico sono stati esclusi dal programma del World Petroleum Council (WPC) Energy Congress, in corso a Riyadh dal 11 al 15 ottobre. Il Regno Saudita ha insistito per svolgere la conferenza nonostante le minacce alla capitale da parte delle Forze Armate Yemenite (YAF), guidate da Ansarallah.

Inizialmente era prevista la partecipazione dei vertici di ExxonMobil, TotalEnergies, Shell, Chevron e BP, ma lunedì i loro nomi non figuravano più nell'agenda ufficiale diffusa dagli organizzatori.

"A tutti coloro che sono venuti a Riyadh, va il nostro ringraziamento", ha dichiarato il ministro dell'Energia saudita, Abdulaziz bin Salman, nel suo discorso di apertura. "Sapete che questo Paese è sicuro e che la vostra protezione ci sta a cuore… Il fatto che ci troviamo qui non significa però che il rischio sia scomparso". Il ministro ha definito "gravi" le operazioni degli yemeniti contro il Regno, sottolineando che meritano una risposta "altrettanto seria".

L'evento, originariamente programmato per aprile, era stato rinviato a causa dell'escalation militare di febbraio che ha coinvolto Stati Uniti, Israele e Iran.

"Purtroppo, a causa delle difficoltà di viaggio, non possiamo essere presenti di persona. Apprezziamo enormemente le nostre consolidate collaborazioni nella regione", ha dichiarato un portavoce di BP a Reuters, aggiungendo che l'azienda ha fatto "ogni sforzo per partecipare". Shell ha rifiutato di rilasciare commenti, mentre TotalEnergies, ExxonMobil e Chevron non hanno risposto nell'immediato.

Tensione a Riyadh e impatto sui mercati

Il congresso si tiene a soli 10 chilometri dall'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh, colpito durante il fine settimana dalle forze yemenite in un attacco che ha causato 12 vittime. La sospensione dei voli nello scalo è stata prorogata fino a lunedì. Nonostante i ripetuti avvertimenti lanciati nei giorni scorsi da Sana'a, le autorità saudite hanno insistito per mantenere operative le strutture aeroportuali. Anche l'aeroporto di Abha e diversi impianti chiave di Aramco, comprese alcune raffinerie, sono stati ripetutamente presi di mira.

Intervenendo alla conferenza, l'amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha lanciato un allarme globale: la pressione sul mercato dell'energia è destinata a peggiorare finché lo Stretto di Hormuz non sarà completamente riaperto dall'Iran. "A livello globale, la tensione sul petrolio greggio è seria", ha affermato, spiegando che l'impennata dei prezzi dei carburanti raffinati sta aggravando il quadro. Nasser ha aggiunto che le scorte offshore si trovano "ben al di sotto" dei 6 milioni di barili, stimando che potrebbero volerci fino a due anni per ricostituirle garantendo al contempo il soddisfacimento della domanda.

Nel frattempo, lunedì i prezzi del greggio hanno toccato i massimi delle ultime due settimane: il Brent è salito dell'1,25% arrivando a 106 dollari al barile, mentre il WTI statunitense è stato scambiato a 92 dollari al barile, sui livelli più alti dal 29 settembre.

Crisi economica e scontri sul campo

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal (WSJ), Riyadh ha subito ingenti danni a causa del conflitto con lo Yemen e delle successive attacchi di rappresaglia da parte di Sana'a. Questa situazione ha ampliato il deficit di bilancio saudita, spingendo l'economia del Regno verso la contrazione.

In Yemen continuano intanto violenti scontri tra le forze guidate da Ansarallah e i gruppi filogovernativi, con l'obiettivo di espellere la coalizione a guida saudita dal Paese. A settembre, le YAF hanno preso il controllo di Bab al-Mandab, di gran parte della costa occidentale yemenita e di diverse isole nel Mar Rosso, e stanno ora avanzando verso la città di Taiz.

L'ampia campagna di attacchi contro l'Arabia Saudita è la risposta all'escalation del conflitto avviata a luglio. Negli ultimi giorni si sono intensificati anche i bombardamenti sauditi sullo Yemen, provocando numerose vittime civili.

______________________________________________

LETTURA CONSIGLIATA:

LAD EDIZIONI E EDIZIONI Q PRESENTANO "GAZA NOI NON DIMENTCHIAMO"

VAI ALLA PROMO

La Redazione de l'AntiDiplomatico

La Redazione de l'AntiDiplomatico

L'AntiDiplomatico è una testata registrata in data 08/09/2015 presso il Tribunale civile di Roma al n° 162/2015 del registro di stampa. Per ogni informazione, richiesta, consiglio e critica: info@lantidiplomatico.it

ATTENZIONE!

Abbiamo poco tempo per reagire alla dittatura degli algoritmi.
La censura imposta a l'AntiDiplomatico lede un tuo diritto fondamentale.
Rivendica una vera informazione pluralista.
Partecipa alla nostra Lunga Marcia.

Abbonati!

oppure effettua una donazione

Le più recenti da In primo piano

L'Europa condanna l'accordo Usa-Russia sul diesel mentre affonda nella crisi energetica

L'Europa condanna l'accordo Usa-Russia sul diesel mentre affonda nella crisi energetica

12 Ottobre 2026 18:13
Gentiloni: «L'Italia non può tirarsi indietro». Fino alla guerra nucleare? (VIDEO)

Gentiloni: «L'Italia non può tirarsi indietro». Fino alla guerra nucleare? (VIDEO)

12 Ottobre 2026 16:55
«Non prepareremo i nostri figli a morire»: Jean-Luc Mélenchon contro la NATO (VIDEO)

«Non prepareremo i nostri figli a morire»: Jean-Luc Mélenchon contro la NATO (VIDEO)

12 Ottobre 2026 16:46
Welt: l'Ucraina teme le conseguenze dello scontro diretto con Trump

Welt: l'Ucraina teme le conseguenze dello scontro diretto con Trump

12 Ottobre 2026 16:20
L'attacco a Riyadh mette in crisi Washington: le richieste dell'Arabia Saudita e i dubbi di Trump

L'attacco a Riyadh mette in crisi Washington: le richieste dell'Arabia Saudita e i dubbi di Trump

12 Ottobre 2026 09:30
Un anno dal piano Usa: Israele espande il controllo e riprende i blitz a Gaza

Un anno dal piano Usa: Israele espande il controllo e riprende i blitz a Gaza

12 Ottobre 2026 09:00
I tre mesi decisivi per Iran, Stati Uniti e Israele

I tre mesi decisivi per Iran, Stati Uniti e Israele

12 Ottobre 2026 08:00
Diritti umani e il caso Romania: l'Occidente che cancella le elezioni può veramente fare la morale?

Diritti umani e il caso Romania: l'Occidente che cancella le elezioni può veramente fare la morale?

12 Ottobre 2026 08:00
NORD-AMERICA

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

16494
EUROPA

Rutte si lascia scappare: “quasi certo” è sufficiente per attribuire la colpa alla Russia

15975
CINA

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

13120
ITALIA

Il Melonellum è un golpe (ma non per le ragioni sollevate dalle opposizioni parlamentari)

11348
EUROPA

Le piazze francesi (di Andrea Zhok)

10853
EUROPA

Il "giuda" Trump: le esilaranti reazioni dei giornali italiani che tremano per la pace

10132
RUSSIA

La mancia di Putin a Trump

9878

Trump lo scarica e Zelensky delira: "Datemi i missili e vincerò in tre mesi"

9731
ASIA

Hormuz, la stoccata di Teheran a Washington: 'Perché vi rivolgete a Mosca?'"

ASIA

Araghchi: L'Iran è pronto a contribuire al dialogo tra l'Arabia Saudita e gli Houthi

MEDITERRANEO

Rabbia Netanyahu contro NAZA: chiesti processi per i soldati

ASIA

Teheran boccia la risposta di Washington sullo Stretto di Hormuz

ASIA

Yemen, Sana’a risponde ai raid sauditi: colpiti aeroporti e impianti energetici

RUSSIA

Zakharova accusa BMW: «Non voltò le spalle al Terzo Reich e oggi serve gli eredi ideologici del nazismo»

CINA

Provocazioni e retorica separatista: la Cina stronca il discorso di Lai Ching-te sul "Double Ten"

RUSSIA

Putin: la CSI sostiene un ordine multipolare contro ogni egemonia

Falessi, Coordinamento Solidarietà con la Palestina: "Solidali col popolo che resiste non solo che soccombe" di Giulia Bertotto Falessi, Coordinamento Solidarietà con la Palestina: "Solidali col popolo che resiste non solo che soccombe"

Falessi, Coordinamento Solidarietà con la Palestina: "Solidali col popolo che resiste non solo che soccombe"

  • 09 Ottobre 2026 09:38
Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici? Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

Le 2.000 persone arrestate in Francia non sono prigionieri politici?

  • 02 Ottobre 2026 10:00
Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO) di Loretta Napoleoni Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO)

Diesel russo agli USA e l'Europa "con il cerino in mano": il grande bluff di Trump smascherato (VIDEO)

  • 11 Ottobre 2026 11:00
Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula di Fabrizio Verde Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

Venezuela, il tradimento del progressismo e l'enigma della resistenza: perché la storia smentisce l'ipocrisia liberale di Petro e Lula

  • 11 Ottobre 2026 17:37
Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa di Giuseppe Masala Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

Dal Nord Stream allo "Stretto di Trump": il piano di Washington per deindustrializzare l'Europa

  • 30 Settembre 2026 08:30
CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026 di Michelangelo Severgnini CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

CONTRO-STORIA DELLA TURCHIA 2016-2026

  • 11 Settembre 2026 22:00
Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

Berlino salva la privacy delle chat online – ma il rischio censura resta all’orizzonte

  • 17 Ottobre 2025 13:00
Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea   Una finestra aperta Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

Un ponte tra Cina, USA ed Europa: l'esperienza unica di Silvia Bendicenti con una tripla laurea

  • 23 Settembre 2026 08:30
I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

I numeri del treno merci Cina-Europa che ha rivoluzionato il commercio globale

  • 30 Settembre 2026 08:30
La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente di Fabio Massimo Paernti La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

La vera ragione per cui la rivoluzione dell'IA cinese spaventa tanto l'Occidente

  • 11 Ottobre 2026 11:00
Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood di Francesco Santoianni Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

Tre miliardi di visualizzazioni e zero portaerei: il capolavoro cinese che umilia Hollywood

  • 10 Ottobre 2026 20:00
Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere di Alessandro Bartoloni Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

Tempesta perfetta: perché gli USA stanno per implodere

  • 09 Ottobre 2026 16:19
Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli di Raffaella Milandri Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

Balle spaziali sui Nativi. Gli errori autorevoli

  • 10 Settembre 2026 09:30
Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni" di Francesco Erspamer  Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

Maduro, il New York Times e il colonialismo dei "buoni"

  • 05 Ottobre 2026 07:00
La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese di Paolo Desogus La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

La grande paura del capitale di fronte al contagio della rivolta francese

  • 08 Ottobre 2026 08:00
DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa di Paolo Arigotti DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

DDL Antisemitismo e libertà di espressione - Intervista alla Prof. Francesca Pubusa

  • 24 Settembre 2026 11:00
«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell di Geraldina Colotti «Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

«Se l'estrema destra vince in Brasile, sarà una grande conquista per il piano egemonico di Trump nella regione». Intervista al professor Javier Vadell

  • 04 Ottobre 2026 16:20
Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

Fulvio Grimaldi -YEMEN, STAVOLTA DAVID E’ ARABO. Bab el Mandeb e Corno d’Africa, lotta per una vena giugulare

  • 06 Ottobre 2026 07:00
Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

Frasi di Marx (11) - Marx e l’espansione globale del Capitale

  • 17 Maggio 2026 16:48
Il voto su AfD e le vecchie beghine di Alessandro Mariani Il voto su AfD e le vecchie beghine

Il voto su AfD e le vecchie beghine

  • 11 Settembre 2026 21:00
Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro di Marinella Mondaini Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

Mentre la Francia brucia... Macron è occupato da tutt'altro

  • 07 Ottobre 2026 08:00
I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali di Giuseppe Giannini I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

I persuasori occulti. Come manipolare le masse occidentali

  • 05 Ottobre 2026 12:30
L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea di Antonio Di Siena L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

L’economia del caffè: il modello greco nel presente (e nel futuro) dell’Europa mediterranea

  • 12 Ottobre 2026 13:00
Italia e vincolo esterno di Gilberto Trombetta Italia e vincolo esterno

Italia e vincolo esterno

  • 20 Luglio 2026 13:00
FRIEDMAN HA VINTO di  Leo Essen FRIEDMAN HA VINTO

FRIEDMAN HA VINTO

  • 30 Maggio 2026 11:00
ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA! di Giorgio Cremaschi ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

ORA ALMENO RISPARMIATECI L’IPOCRISIA. GIUSTIZIA PER ANDREA!

  • 23 Settembre 2026 18:00

Registrati alla nostra newsletter

Iscriviti alla newsletter per ricevere tutti i nostri aggiornamenti